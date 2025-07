La Jesuu respondió a Melissa Gate tras ser acusada de “falsa”

La Jesuu publicó un video en Instagram en el que respondió a los señalamientos hechos por Melissa Gate - crédito @team_meligate - @tuprimalajesu/Instagram

En uno de los cruces más comentados en redes sociales tras el final de La casa de los famosos Colombia, la influencer La Jesuu rompió el silencio con un extenso video publicado en su cuenta oficial de Instagram, luego de recuperarla.

La publicación respondió directamente a las críticas de su excompañera de reality, Melissa Gate, que en recientes declaraciones la había calificado de “falsa” y “torcida”.

La tensión entre ambas surgió a raíz de un clip sacado de una transmisión en vivo en la que Gate expresaba su inconformidad por la cercanía de una persona de su entorno con La Jesuu y Karina García, otra exconcursante del programa.

“A mí no me recibe él porque se va a hablar con La Jesuu y Karina, eso es lo que me trastorna más”, dijo Melissa, visiblemente incómoda.

En ese mismo clip, agregó: “Si supuestamente es de mi equipo, él qué hace con esas dos torcidas y falsas”.

Estas afirmaciones desencadenaron una contundente respuesta por parte de La Jesuu, que no solo negó las acusaciones, también aprovechó el espacio para cuestionar la coherencia del discurso de Melissa dentro y fuera del reality.

“Primero que todo, muy buenas noches. Segundo, Melissa, ¿vos por qué estás hablando así? Renovando el personaje, Melissa Gate 2.0”, dijo al comenzar su video.

La caleña criticó que su excompañera invirtiera tiempo en atacar a excompañeros del programa en lugar de centrarse en su carrera profesional.

“Cualquier persona con tres dedos de frente estaría enfocada en la cantidad de contratos con los que saliste de La casa de los famosos y no en los tres pelagatos asalariados como nos llamas”, afirmó.

Agregó que ni ella ni otros exconcursantes estaban pendientes de Melissa y sugirió que las acciones de la también influencer la estaban dejando en evidencia: “Sos el claro ejemplo de que lo que sube como palma, cae como coco. Solita te has encargado de demostrar lo que realmente sos”.