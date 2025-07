Carlos Fernando Galán lanzó pulla a Petro por irrespetar a las instituciones y la Constitución: “Hay que gobernar con límites”

Petro y Galán han tenido sus ires y venires en los últimos años- crédito Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, ha estado en medio de la polémica al proponer que para las elecciones de marzo de 2026 se entregue una papeleta a los colombianos con el fin de que expresen su opinión frente a una eventual asamblea nacional constituyente.

En este contexto, el alcalde de Bogotá hizo un llamado enfático al respeto por lo establecido en la Carta Magna, por las instituciones, los medios de comunicación y el mandato popular que define tanto el Ejecutivo como el Legislativo.

“Debo enviar un mensaje de esperanza, el país exige cambios pese al fracaso en conseguir la paz, nuestra constitución y Colombia viven. La Corte Constitucional ha cumplido con su rol de defender la Constitución de 1991. No es momento de dejarnos llevar por cantos de sirenas, sino que debemos actuar. A pesar de las dificultades, nuestras instituciones funcionan y la Constitución vive”, afirmó Carlos Fernando Galán durante la conmemoración del aniversario 34 de la Constitución de Colombia de 1991.

A lo largo de su intervención, Galán insistió en la importancia de que los gobernantes asuman el cumplimiento y respeto de la Constitución en cada decisión y acción. Subrayó que “la palabra más importante para quienes ocupamos cargos de poder sea la palabra: límites. Y eso es lo que representa la Constitución: límites de límites. A los gobernantes no les corresponde dirigir el barco, pero sin sobrepasar el mandato para el cual fuimos elegidos”. Esta reflexión se extendió al papel de los funcionarios públicos y la necesidad de honrar a quienes los eligieron.

El alcalde capitalino recalcó que el mandato conferido por la ciudadanía es limitado tanto en tiempo como en funciones. “El mandato es limitado, lo es en el tiempo y las funciones, somos elegidos por tiempo determinado por un trabajo delimitado, fuimos elegidos para respetar las reglas de juego y no caer en cantos de sirenas, no es un mandato para saltarse las instituciones, las reglas y las formas. Que el pueblo haya votado por unas propuestas no implica que unas reformas puedan imponerse eliminando su discusión o modificación”, expresó. Añadió que “quienes somos elegidos por el pueblo no somos el pueblo, (…) es una distinción fundamental. El pueblo es quien elige al presidente, pero también al Congreso, al alcalde y al Concejo”.

En su discurso, Galán también defendió la importancia de la oposición y de quienes supervisan la labor de los gobernantes. Sostuvo que “no podemos permitir que tener una opinión distinta o informar los hechos lleve a ataques ni ponga en riesgo la independencia de los medios de comunicación y la libertad de prensa. Las instituciones a veces fallan, pero esos fallos se deben corregir respetando las reglas, no sobrepasando los límites o cambiando el juego. Y ahí los gobernantes tenemos que liderar con el ejemplo, porque quienes gobernamos representamos al pueblo, pero quienes nos hacen oposición también nos representan”.

El mandatario local reconoció la necesidad de cambios en una sociedad en constante transformación, pero advirtió que estos deben realizarse dentro de los límites constitucionales. “Las sociedades evolucionan y deben hacerse cambios. No es momento de oír a las sirenas, cualquier cambio debe hacerse observando los límites y respetando las reglas. No hemos sido claros explicando qué son las instituciones, las instituciones no son entidades lejanas ni representan élites, representan el correcto funcionamiento del Estado. Son un triunfo de nuestro país”, afirmó.

Incluso, alertó sobre los riesgos que enfrentan las instituciones: “Han sufrido constantes ataques, nuestras instituciones están en riesgo, los avances que hemos tenido como país están en riesgo, y nuestro compromiso debe representarse en el respeto a las instituciones, tenemos que unirnos en un acuerdo común para defender los avances que tantos nos han costado”.

En el cierre de su intervención, Galán se refirió al atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, señalando que este hecho evocó épocas que se creían superadas, aunque insistió en que aún existe esperanza. Destacó que, pese a las dificultades, “nuestras instituciones funcionan y la Constitución vive”.