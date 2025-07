Petro respondió con fuerza a congresistas de Estados Unidos y los acusó de debilitar la lucha contra el crimen: “Yo no me arrodillo ni me dejo presionar”

Ciudadanos cuestionan que, mientras hay filas interminables en las EPS, el presidente se someta a un procedimiento estético - crédito Ovidio Gonzalez/Presidencia

Durante la ceremonia de posesión del nuevo magistrado de la Corte Constitucional Héctor Carvajal, el presidente Gustavo Petro lanzó un mensaje contundente dirigido a ciertos sectores del poder político en Estados Unidos, en especial a legisladores de origen cubano que han intensificado sus críticas contra su Gobierno.

En un tono firme y directo, el mandatario colombiano cuestionó las posturas adoptadas desde Washington frente a temas sensibles como el narcotráfico, la cooperación internacional y las relaciones diplomáticas en América Latina.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“A los funcionarios de origen Cubano en Estados Unidos, les digo: escojan enemigo, nosotros no somos. Si ven que en su sociedad las organizaciones criminales están matando a 100.000 ciudadanos por año, el enemigo no es Colombia. Nosotros podemos ayudarlos a resolver el problema”, señaló el jefe de Estado.

La declaración más tajante del discurso llegó con una afirmación que generó eco inmediato en medios y redes: “Yo no me arrodillo ni me dejo presionar. Ni me asusta un congresista diciéndome barco o terrorista, ni una cosa ni la otra he sido, pero sí sé lo que está pasando”.

En desarrollo...