Karol G se reencontró con Sofía Vergara en Madrid y no desaprovecharon el momento: “De Colombia para el mundo”

Sofía Vergara y Karol G se reencontraron en España, donde cada una cumple compromisos profesionales - crédito @karolg/Instagram

Karol G y Sofía Vergara mantienen una agenda ocupada en 2025, cada una por distintos motivos. La Bichota publicó en junio pasado su álbum Tropicoqueta, participando de distintos eventos promocionales, incluyendo el que se prepara en Medellín para finales de julio, en lo que promete ser una experiencia exclusiva.

Por su parte, la actriz, que por estos días provoca las miradas de Estados Unidos por su regreso como parte del jurado de America’s Got Talent, se encuentra celebrando de manera anticipada su cumpleaños número 53, que tendrá lugar el próximo 10 de julio. Para ello, organizó un crucero de varios días por el Mediterráneo a bordo del Luminara, una embarcación de lujo del The Ritz-Carlton Yacht Collection a la que asistieron invitados como Anitta, Ricky Martin, Naomi Campbell o J Balvin.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En las últimas horas, ambas celebridades se encontraron en Madrid, España, y no dudaron en aprovechar el momento para tomarse una serie de fotografías que las pusieron en boca de sus millones de seguidores en redes sociales.

Karol G celebró su reencuentro con Sofia Vergara aludiendo a la promoción de "Tropicoqueta" - crédito @karolg/Instagram

Ambas posaron con atuendos casuales. Karol G vistió un top corto de tirantes en color rosa, con textura de punto acanalado y escote en “V”, unos jeans de mezclilla azul clásicos, de corte recto y tiro medio abajo, ligeramente holgados, acompañando el outfit con zapatillas deportivas blancas y rojas, así como algunos accesorios más discretos que iban a tono con su cabello suelto de ondas ligeras.

En cuanto a Sofía Vergara, se inclinó por un top negro con estampado floral en tonos claros, con un escote palabra de honor (o strapless), jeans de corte recto y bota ancha en tono gris, y sandalias blancas de tacón alto y plataforma.

La actriz, por su parte, expresó su cariño a la cantante en su publicación del momento - crédito @sofiavergara/Instagram

Ambas mujeres lucieron sonrientes y en clara confianza mutua, lo que se vio reflejado a la hora de compartir las imágenes en sus respectivos perfiles.

“De Colombia para el mundo. Mamacitassss Forevaaaa”, escribió Karol G, a tono con la promoción de Tropicoqueta, mientras que Sofía Vergara le expresó su cariño a la cantante. “Te quieroooo Karol G, reunited en Madrid!!”, escribió la actriz.

¿Qué hacen Karol G y Sofía Vergara en Madrid?

Mientras la cantante concederá una entrevista como parte de la promoción de su nuevo álbum, la actriz participó del lanzamiento de su línea cosmética en España - crédito REX Features/Shutterstock/The G

En cuanto a la razón de que ambas estuvieran presentes en la capital española, cada una lo hace por motivos distintos. En días recientes se dio a conocer que la Bichota concederá una entrevista al programa La Revuelta, de RTVE, con el que dicho espacio daría cierre a su temporada, como parte de la promoción de Tropicoqueta.

Según se dio a conocer por parte del presentador David Broncano, la entrevista podría emitirse el próximo jueves 3 de julio, con lo que daría cierre un ciclo que ya vio pasar por dicho e pacio a figuras como Ed Sheeran, Damiano David o Chris Pratt.

En cuanto a Sofía, en sus redes sociales compartió momentos de una fiesta que realizó en la capital española con su marca Toty, que tuvo su lanzamiento oficial en el Viejo Continente con este acto.

Según reportó la revista Hola, el evento tuvo lugar en el Four Seasons Hotel Madrid, reuniendo a profesionales de la industria cosmética y medios de comunicación para conocer de primera mano la marca que ya es un éxito en los Estados Unidos.

“Siempre he confiado en estos productos y he llegado a viajar con maletas llenas de ellos. Sin embargo, los productos americanos contienen muchos químicos, y yo tengo la piel delicada y diversas intolerancias. Le comenté a mi manager que podíamos copiar la idea, pero él me dijo: ‘No seas tan colombiana, ¿y si mejor hablamos con ellos?’ Y así fue como comenzó todo", relató la actriz en el evento, sobre el origen de la marca.