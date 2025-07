Carlos Ramón González cuestionó acusaciones en su contra sobre corrupción en la Ungrd: “¿Por haber sido guerrillero?”

Carlos Ramón González negó estar vinculado al caso de corrupción de la Ugrd - crédito Presidencia de la República

En una audiencia llevada a cabo el 3 de julio de 2025, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión al el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González Merchán.

El exfuncionario del Gobierno habría participado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd); sin embargo, se mantiene en su inocencia. En medio de la diligencia, cuestionó los señalamientos en su contra y puso en duda los argumentos utilizados para insinuar su culpabilidad en el direccionamiento de contratos de la entidad y el pago de coimas a congresistas.

“De ahí a que yo tenga algo que ver con eso, es absolutamente falso, estamos ante una incriminación que tiene una motivación clarísima (…). Yo me examino en cada una de mis conductas, de mi comportamiento, de mis acciones, y no encuentro una que me haga pensar que por ahí pude haber cometido un error”, precisó el exdirector del Dapre.

Según el exfuncionario del Gobierno nacional, no hay elementos probatorios de peso que permitan determinar que, en efecto, estuvo relacionado con el entramado de corrupción. Considera entonces que el llamado que está haciéndole la justicia colombiana está basado en prejuicios. “¿Por qué?, ¿por ser amigo del presidente?, ¿por haber sido guerrillero?, ¿por qué soy sospechoso de entrada?”, cuestionó.

Añadió: “Entonces Carlos Ramón, el corrupto. No, señor. Entonces cualquiera de ustedes podría serlo si el tipo lo hubiera mencionado y se los hubiera encontrado en la esquina de cualquier lugar del país”, aseveró.

