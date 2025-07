El precio del dólar se desploma en Colombia por razones geopolíticas y así cerró el 2 de julio

El dólar en Colombia cerró el 2 de julio con una caída de 41 pesos, ubicándose en $4.006 frente al promedio oficial - crédito Dado Ruvic/REUTERS

El precio del dólar estadounidense en Colombia cerró la jornada del 2 de julio en un promedio de $4.006,36. Esto significó una caída de $41,35 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $4.047,71.

La divisa norteamericana tuvo un precio de apertura de $4.030,00, tocó un máximo de $4.032,00 y un mínimo de $3.985,10. Además, durante el día, de acuerdo con la plataforma Set-FX, se negociaron más de USD1.1126 millones en 1.779 transacciones.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Desde abril, el dólar perdió terreno tras un repunte impulsado por aranceles de Estados Unidos, que lo llevó a $4.422 - crédito Dado Ruvic/REUTERS

Con relación a la última semana, el dólar estadounidense acumula una bajada 1,54%, de manera que desde hace un año mantiene aún un descenso del 2,23%.

Si confrontamos el valor con jornadas pasadas, invirtió el dato de la sesión previa, en el que acabó con un incremento del 1,22%, sin ser capaz de establecer una clara tendencia en los últimos días. En la última semana la volatilidad es visiblemente superior a la cifra lograda para el último año (14,64%), por lo tanto está pasando por una fase de inestabilidad.

Comportamiento del dólar

La evolución del dólar frente al peso colombiano despertó atención tanto en los mercados como en la opinión pública. Lejos de tratarse de un comportamiento errático, lo que estamos presenciando responde a una compleja red de factores globales y locales que interactúan entre sí y que deben analizarse más allá de la coyuntura inmediata.

Uno de los puntos de inflexión se produjo el 8 de abril, cuando el Gobierno de Estados Unidos anunció un paquete de aranceles generalizados, que elevó el precio del dólar a $4.422. Sin embargo, este repunte fue transitorio. Desde entonces, el dólar ha ido perdiendo terreno y actualmente se ubica en torno a los $4.000, con momentos en los que incluso ha perforado ese piso.

¿Qué hay detrás de este comportamiento? En primer lugar, es clave entender que la depreciación del dólar no es un fenómeno exclusivamente colombiano. A escala global, la moneda estadounidense perdió fuerza frente a diversas divisas, impulsada por políticas deliberadas desde Washington que buscan debilitar el dólar para ganar competitividad comercial. En ese contexto, Colombia no es un caso aislado.

La calificación de riesgo de Colombia podría generar salida de capitales, aunque es un efecto que se espera temporal - crédito REUTERS

Por otro lado, la tensión geopolítica que Estados Unidos mantiene con economías como China e Irán no tuvo el impacto esperado sobre los mercados emergentes. Lo que se preveía como un refugio para el dólar terminó convirtiéndose en un escenario de cautela, que no logró mover las fichas como en otras épocas. A esto se suma el fin de las negociaciones comerciales con Canadá, debido a disputas sobre impuestos digitales, lo que añade incertidumbre pero no necesariamente fortaleza al dólar.

En el plano interno, el comportamiento del dólar está atravesado por decisiones clave del Gobierno colombiano y su percepción internacional. La rebaja en la calificación de riesgo del país genera un efecto directo en los mercados, puede incentivar la salida de capitales, especialmente de inversión en TES. Este fenómeno suele traducirse en una presión alcista sobre el tipo de cambio. Sin embargo, ese efecto, aunque real, se estima como temporal, dada la tendencia bajista que mostró el dólar en las últimas semanas.

A ello se suma la expectativa de un mayor endeudamiento del país en el corto plazo, producto de la política fiscal adoptada por el Ejecutivo. Esto suele ser interpretado por los mercados como un indicio de estabilidad financiera, en la medida en que garantiza liquidez, lo cual también contribuye a la apreciación del peso colombiano.

Cada decisión económica, interna o externa, podría cambiar drásticamente la cotización del dólar en el país - crédito Dado Ruvic/REUTERS

En este contexto, el impacto sobre los distintos actores económicos es desigual. Los grandes beneficiarios del dólar bajo son los importadores, que pueden acceder a bienes y materias primas a menor costo. Lo mismo aplica para sectores que dependen de tecnología o componentes extranjeros. En cambio, los más afectados serán los exportadores, que verán reducida su competitividad, y quienes reciben ingresos en dólares, como trabajadores remotos o familias con remesas, ya que verán mermado su poder adquisitivo.

El dólar bajo en Colombia refleja una confluencia de factores internacionales, geopolíticos y locales. Aunque la tendencia a la baja podría mantenerse en el corto plazo, no se descartan repuntes puntuales. Para los agentes económicos, lo prudente es prepararse para un entorno volátil, en el que cada decisión de política monetaria, comercial o fiscal, tanto en Colombia como en Estados Unidos, puede alterar rápidamente el escenario cambiario.