Así operaba sofisticada red delictiva dedicada a extorsionar víctimas de Popayán: lograba pagos de hasta $45 millones

Policía entregó detalles del modus operandi de los delincuentes - crédito Policía

Funcionarios de la Fiscalía Cuarta Especializada y del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional llevaron a cabo una operación en Popayán que permitió la desarticulación de un grupo delictivo dedicado a la extorsión a través de engaños digitales.

Durante la intervención, se ejecutaron órdenes de captura en Bogotá y Barranquilla contra presuntos integrantes de la organización.

De acuerdo con el mayor Ronald Ferruncho, comandante del Gaula en la región, la investigación se extendió durante más de cinco meses e incluyó labores de inteligencia y recopilación de pruebas, que permitieran lograr con éxito las capturas.

Los delincuentes fueron capturados en diligencias realizadas en Bogotá y Barranquilla - crédito Policía

Las indagaciones arrojaron que el grupo delincuencial operaba principalmente desde Bogotá y centraba sus acciones en adultos mayores de Popayán.

Así operaba la estructura delincuencial

Los presuntos delincuentes utilizaban la modalidad de falsa encomienda para lograr con éxito sus fechorías. Este delito es una forma de extorsión en la que contactaban a víctimas por medios digitales y se hacen pasar por familiares o amigos que, supuestamente, enviaban un paquete desde el exterior.

Pero, en este caso, el engaño consistía en notificar a las víctimas sobre la existencia de un paquete retenido por su contenido ilegal o por supuestos trámites aduaneros, exigiendo el pago de sumas de dinero que iban de $15 a $40 millones. Para ello, los criminales utilizaban nombres de autoridades, sellos digitales falsos e información personal de las víctimas para cumplir que el objetivo.

“(...) tal es el nivel de constreñimiento e intimidación hacia la víctima que logran doblegar su voluntad, de tal forma que estas personas acceden a los pagos o las cuotas extorsivas que les exigen a cambio de no ser judicializados por una encomienda falsa que realmente no viene a nombre de ellos, pero que las personas por no verse involucradas o verse inmersas en un proceso judicial terminan accediendo a estas a estos pagos extorsivos que le realizan estas personas”, afirmó el oficial.

Las víctimas, hombres y mujeres entre 30 y 60 años, recibían comunicaciones que generaban presión psicológica hasta lograr que accedieran a transferir el dinero solicitado.

“(...) lo hacen de manera paulatina. No le exigen la suma total en un solo momento, sino que van haciendo exigencias bajas de dos, tres, cuatro, cinco millones, y en la medida en que los ciudadanos vayan consignando en esta misma forma, los delincuentes van aumentando la presión, porque saben que ya doblegaron la voluntad de las personas, porque accedieron a esos pagos, tienen el dinero y lo siguen presionando hasta que ya el ciudadano no tiene un solo centavo más y cae en la cuenta que está siendo extorsionado”, apuntó.

Durante la investigación, se recopilaron interceptaciones telefónicas y otras evidencias que documentaron la forma de operar del grupo.

Los presuntos delincuentes realizaban llamadas extorsivas a ciudadanos payaneses - crédito Policía

Los sujetos capturados, cuyas edades van de los 25 a los 40 años, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales. Tres de ellos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario y uno quedó en libertad con obligación de presentarse periódicamente ante la justicia.

La Policía Nacional advirtió a la ciudadanía sobre el uso de medios digitales por parte de las estructuras criminales para afectar el patrimonio económico de la población y reiteró el llamado a denunciar este tipo de delitos a través de la línea 165.

“Este resultado representa un avance en la lucha contra las estructuras criminales que utilizan entornos digitales para afectar el patrimonio económico de la ciudadanía. La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar este tipo de conductas delictivas a través de la línea 165. La información ciudadana oportuna permite avanzar en investigaciones que conduzcan a la judicialización de quienes emplean métodos fraudulentos para delinquir”, indicaron puntualmente las autoridades.

Falso servicio, otra modalidad de extorsión en auge

El 28 de junio de 2025, una pareja vivió momentos de tensión luego de haber sido contactada para realizar un servicio de acarreo en una zona rural de Rionegro (Santander).

La situación se registró en el corregimiento Llano de Palmas, cuando llegaron a cumplir con el supuesto servicio al punto acordado. Segundos después, la pareja comenzó a recibir llamadas donde un sujeto se hizo pasar por integrante de las disidencias de las Farc y lanzó amenazas contra sus vidas.

La pareja había sido contratada para realizar un acarreo, pero en el lugar de encuentro se llevaron una sorpresa - crédito Colprensa

Los supuestos criminales, según citó Vanguardia, exigieron a la pareja abandonar el lugar e ignoraron sus explicaciones sobre la naturaleza del servicio. Poco después, tras obtener información personal, los extorsionistas se comunicaron con familiares de las víctimas para afirmar que las tenían secuestradas. A cambio de no atentar contra su vida, solicitaron $6.000.000.

De forma casi inmediata, los familiares contactaron al Gaula Militar, que acudió al lugar y determinó que no se trataba de un secuestro ni existía presencia de grupos armados ilegales.

La investigación confirmó que el caso correspondía a la modalidad de falso servicio, en la cual delincuentes se hacen pasar por miembros de organizaciones criminales para engañar y extorsionar.