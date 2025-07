Daniel Quintero solicitó refuerzo de seguridad para él y su familia tras declaraciones de Vicky Dávila en las que lo llamó “bobo”

El exalcalde de Medellín pidió a las autoridades fortalecer las medidas de seguridad para él y su familia luego de declaraciones de la periodista y la reciente denuncia penal que presentó contra ella y Álvaro Leyva - crédito @vickydavilah/Instagram - Colprensa

Daniel Quintero Calle, quien fue alcalde de Medellín, presentó una acusación penal dirigida al exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán y a la periodista y aspirante presidencial Vicky Dávila.

Esta medida judicial se tomó después de la publicación de unas grabaciones por parte de El País de América, en las que se hablaría de una presunta estrategia destinada a desplazar al presidente Gustavo Petro.

A raíz de lo anterior, Vicky Dávila se refirió a la denuncia penal presentada por Daniel Quintero durante una entrevista en Caracol Radio. Sus declaraciones reactivaron la confrontación entre ambos, generando una nueva discusión pública, en la que el exalcalde de Medellín afirmó que había solicitado a las autoridades reforzar su esquema de seguridad, así como el de su familia.

Durante su entrevista en Caracol Radio, Vicky Dávila respondió con dureza a la denuncia penal presentada por Daniel Quintero. La periodista descalificó al exalcalde de Medellín, aludiendo a los cuestionamientos judiciales en su contra y su cercanía con sectores cuestionados.

“Que me denuncie, él es un bobo, es un imputado, es un tipo señalado por ladrón, por robarse a Medellín, un tipo que es capaz de subirse a una tarima con bandidos, ahí ve usted la calaña”, aseveró la periodista y precandidata presidencial.

En respuesta a las declaraciones de Vicky Dávila, Daniel Quintero aseguró que su integridad y la de su entorno familiar podrían estar en riesgo. Por ello, informó que solicitó medidas de protección adicionales ante las autoridades competentes: “Ante los ataques de Vicky Dávila y las personas que la rodean, he pedido a las autoridades que mi seguridad y la de mi familia sea reforzada”.

En respuesta a las declaraciones de Vicky Dávila, Daniel Quintero aseguró que su integridad y la de su entorno familiar podrían estar en riesgo - crédito @QuinteroCalle

La respuesta de Daniel Quintero no se limitó a su solicitud de protección. En un video que subió en sus redes sociales, el exalcalde de Medellín se refirió directamente a las acusaciones de Vicky Dávila y aclaró que no fue él quien hizo públicas las conversaciones ni quien la mencionó inicialmente. Señaló que la información fue divulgada por un medio internacional y que quien la vincula directamente es el propio excanciller Álvaro Leyva.

“Primero que todo, Vicky, no fui yo el que publiqué las conversaciones ni fui yo el que hablé de usted. Lo hace el diario El País de España, uno de los diarios más importantes del mundo y quien aparece allí en esas grabaciones es Álvaro Leyva, mencionándole a usted como interlocutora para tumbar al presidente con el apoyo del clan del Golfo, del ELN y además mencionan a Miguel Uribe, su rival político y quien hoy está en una cama de cuidados intensivos con tiro en la cabeza”, aseveró el político paisa afín con el Gobierno nacional.

Daniel Quintero contestó a las palabras de Vicky Dávila frente a la denuncia que el exalcalde paisa puso - crédito @QuinteroCalle

En esa misma declaración, Daniel Quintero respondió a las descalificaciones personales de Vicky Dávila y defendió su trayectoria, señalando que nunca ha incurrido en actos que atenten contra el país. Aunque reconoció que ha sido blanco de ataques, que considera “sin fundamento”, sostuvo que no hay hechos que lo vinculen con acciones contrarias a la institucionalidad.

“Usted me puede llamar a mí bobo, imputado y sin pruebas, como siempre, pedir que me manden a la cárcel. Pero lo que no puede decir nunca es que traicioné a la patria, que me fui a Estados Unidos a pedir sanciones para Colombia, ni que mi nombre aparece en interceptaciones en las que se habla de un golpe de Estado”, contestó el exmandatario local.

En esa misma declaración, Daniel Quintero respondió a las descalificaciones personales de Vicky Dávila y defendió su trayectoria, señalando que nunca ha incurrido en actos que atenten contra el país - crédito EFE - Asobancaria

A lo anterior agregó: “La que aparece en esas grabaciones fue usted. La que fue a Estados Unidos a pedir sanciones para desestabilizar a Colombia fue usted, y la que, en sincronía macabra, salió desde una camioneta a pedir la caída del presidente cuando le hicieron el atentado a Miguel Uribe fue usted. A Miguel Uribe lo mandaron a matar para hacerle un golpe de Estado al presidente Petro. Eso lo sabe ya toda Colombia. Ustedes y nosotros somos diferentes, completamente diferentes”.