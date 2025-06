‘Mr. Taxes’ se pronuncia sobre polémico nombramiento en la Dian de Buenaventura: “No es conveniente”

Luis Carlos Reyes denunció presiones para nombramientos en la Dian del Valle del Cauca, región estratégica para el comercio y el control del contrabando - crédito Colprensa

El exministro de Comercio y exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, se refirió públicamente al nombramiento de Jerlin Arley Campo Angulo como director de la entidad en Buenaventura, una designación que ha generado controversia por sus antecedentes y por el respaldo político que habría tenido.

Durante una entrevista concedida a W Radio, Reyes, conocido en la opinión pública como ‘Mr. Taxes’, explicó que mientras estuvo al frente de la Dian recibió por parte del entonces presidente del Senado, Roy Barreras, varias hojas de vida, entre ellas la de Campo Angulo.

De acuerdo con su testimonio, Barreras expresó un especial interés en que esa persona fuera vinculada a la Dian en Buenaventura. No obstante, el exfuncionario aseguró que no accedió a esa petición, en coherencia con las directrices que, según él, había establecido el presidente Gustavo Petro en torno a la meritocracia y la transparencia en los nombramientos públicos.

Reyes recalcó que nunca se concretó ningún tipo de comunicación directa con Campo Angulo y que, por tanto, su nombre no fue tenido en cuenta para ningún cargo durante su gestión en la entidad tributaria.

“Me dejó claro que para él (Roy Barreras) era muy importante que esa persona estuviera en la Dian de Buenaventura, fue cuando me hizo el comentario de que sería terrible que una figura prometedora como yo le partieran las piernas. Me pasó varias hojas de vida y yo no hice ese nombramiento dado que hacerlo iba en contra de la política del presidente Petro”, señaló el exfuncionario.

La controversia en torno a Campo Angulo se intensificó luego de que su hoja de vida apareciera en la residencia de Guaymaral donde fue capturado Diego Marín, alias Papa Pitufo, personaje vinculado a investigaciones judiciales y señalado de ser un actor relevante en una red de influencias ilegales. Este hallazgo, revelado en los medios, ha suscitado cuestionamientos sobre las conexiones políticas y personales que podrían haber influido en la llegada de Campo Angulo a un cargo estratégico en una zona clave para el comercio y la tributación como lo es Buenaventura.

Si bien el exministro reconoció que, hasta donde le constaba, el actual funcionario cumplía con los requisitos formales en términos de formación académica y experiencia para acceder a la dirección regional de la Dian, también advirtió que ese tipo de nombramientos deben considerar el contexto completo del perfil de los candidatos, especialmente cuando existen elementos que generan dudas o controversia en la opinión pública.

Para Reyes, la prudencia institucional debe ser prioritaria en cargos que, como el de la Dian en Buenaventura, tienen una alta sensibilidad frente a la legalidad, la transparencia y el manejo de recursos fiscales. A su juicio, designar a una persona rodeada de rumores o cuestionamientos puede resultar perjudicial, tanto para la entidad como para la confianza ciudadana en el servicio público.

El caso ha reavivado el debate sobre los criterios que se utilizan en la selección de personal para cargos de alto nivel en el Estado, así como sobre la influencia que pueden tener figuras políticas en la orientación de dichos procesos. Aunque desde el Gobierno no se han pronunciado oficialmente sobre los señalamientos relacionados con Campo Angulo, los hechos conocidos han motivado llamados de atención desde distintos sectores para reforzar los controles y asegurar que los nombramientos se apeguen a criterios estrictamente técnicos y éticos.

El episodio también pone de relieve las tensiones que persisten en el seno del oficialismo y en torno al legado del gobierno del presidente Petro, especialmente cuando surgen presuntas injerencias que podrían contradecir la narrativa de lucha contra el clientelismo y el favorecimiento político. Por ahora, el nombramiento de Jerlin Arley Campo Angulo permanece vigente, a la espera de que se determine si existen elementos que ameriten una revisión de este o una intervención por parte de las autoridades competentes.