Vicky Dávila aclaró que “no tiene nada que ver” con supuesto plan del excanciller Álvaro Leyva para “sacar” a Gustavo Petro de la Presidencia

La comunicadora aseguró que no participó en ninguna estrategia para afectar la administración de Gustavo Petro, luego de que su nombre apareciera en grabaciones investigadas por medios internacionales - crédito @VickyDavilaH/X

Álvaro Leyva Durán, excanciller y del Gobierno del presidente Gustavo Petro, ha pasado a ocupar un lugar entre sus críticos. De acuerdo con una investigación publicada por el diario El País, una serie de grabaciones apuntan a que Leyva sostuvo encuentros en Estados Unidos con figuras vinculadas al entorno de Donald Trump, con el objetivo de recabar respaldo para una iniciativa orientada a debilitar al actual jefe de Estado colombiano.

En una de las grabaciones reveladas por el medio antes mencionado Leyva hace referencia a la periodista y precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila, en el contexto del presunto plan para desestabilizar al Gobierno de Gustavo Petro.

Dávila emitió una declaración pública en la que negó categóricamente cualquier participación en la supuesta conspiración mencionada en los audios. “No tengo nada que ver”, afirmó.

Y es que, en una grabación adicional, Álvaro Leyva reitera su postura de que el presidente Gustavo Petro debería dejar el poder, y sugiere que este escenario debería construirse a través de un consenso nacional. En ese contexto, plantea que una figura clave para facilitar ese diálogo podría ser Vicky Dávila, exdirectora de Semana, que se retiró del periodismo para dar el salto a la política con miras a las elecciones presidenciales de 2026.

“[Pero] puede ser interlocutora para uno decir usted en que está, es Vicky (...). Tiene que entrar y los que quieran. Los que tengan personería de verdad. Porque, ¿qué hace metiendo usted como persona, como individuo individual a este carajo?“, dijo Leyva según los audios compartidos por el medio antes mencionado.

Tras conocerse las grabaciones en las que Álvaro Leyva la menciona como posible figura de interlocución en un eventual acuerdo nacional, Vicky Dávila rechazó con firmeza cualquier vínculo con esas intenciones. La periodista y candidata presidencial aclaró que no comparte ni respalda las ideas expuestas por el exministro y expresó su desconcierto por haber sido incluida en esas conversaciones sin su conocimiento.

“No tengo nada que ver con estas ideas del Ex Canciller Álvaro Leyva que menciona El País. No estoy de acuerdo con que tumben a Petro, siempre lo he dicho, en público y en privado. No entiendo por qué Leyva utiliza mi nombre como supuesta ‘interlocutora válida’, en su imaginario, para atraer a políticos en Colombia y Estados Unidos (sic)”, escribió por medio de su cuenta de X.

Vicky Dávila aclaró que no tiene nada que ver con las ideas que se mostraría en los audios que se revelaron de Álvaro Leyva - crédito @VickyDavilaH

En la parte final de su mensaje, Vicky Dávila reafirmó su postura frente al rumbo político del país y reiteró que su apuesta es por una salida electoral dentro del marco institucional. Señaló que su esfuerzo está enfocado en lograr una victoria democrática contra el actual proyecto de Gobierno en las próximas elecciones presidenciales.

“Lo que sí pienso, y en lo que sí estoy trabajando, es en derrotar a la izquierda dañina democráticamente en las urnas el 31 de mayo de 2026. La mayoría de los colombianos está de acuerdo conmigo”, aseveró la periodista en su mensaje.

En los audios, de igual manera el excanciller menciona la posibilidad de incorporar al senador Miguel Uribe al esquema político que discute, refiriéndose a él como un actor del uribismo, colectividad de la que hace parte como precandidato presidencial. En ese contexto, y haciendo referencia al delicado estado de salud del congresista tras un atentado ocurrido a inicios de junio, Leyva señala: “No, este Uribe, Miguel Uribe, ¿Qué representa? Hay que meter malos y buenos, pero con representación”.

En la parte final de su mensaje, Vicky Dávila reafirmó su postura frente al rumbo político del país y reiteró que su apuesta es por una salida electoral dentro del marco institucional - crédito Jesús Aviles/Infobae

Según la información publicada por El País, las grabaciones obtenidas formaban parte de un material reservado que ya estaba en poder del servicio secreto colombiano. El presidente Gustavo Petro habría tenido acceso a los audios en la Casa de Nariño, donde su reacción fue de notable incomodidad.

Más tarde, en una alocución pública, el mandatario denunció que Álvaro Leyva estaría intentando llevar a cabo un intento de desestabilización institucional, aunque evitó profundizar en los detalles. Tras esa declaración, y ante el impacto de la acusación, el exministro decidió trasladarse a Madrid, alegando razones de seguridad.