Concejal Heidy Sánchez dijo que Francia Márquez debería “hacerse a un lado” en caso de ser ciertos los audios de Álvaro Leyva

El diario El País de España publicó que el excanciller Álvaro Leyva habría planeado un supuesto complot para retirar de la presidencia a Gustavo Petro y reemplazarlo por la vicepresidenta Francia Márquez, gestionando apoyos en Estados Unidos para este propósito.

La publicación generó diversas reacciones en el ámbito político. Entre ellas, la concejal de Bogotá, perteneciente a la coalición de Gobierno Pacto Histórico, Heidy Sánchez, expresó que, si se confirma la veracidad de los audios atribuidos a Álvaro Leyva, Francia Márquez debería apartarse de su cargo.

La concejal Heidy Sánchez se refirió a las versiones sobre la presunta participación de Francia Márquez en un intento de golpe de Estado. Sostuvo que la vicepresidenta debe dar explicaciones y señaló que, de confirmarse los hechos, debería dejar su cargo.

“El país exige una explicación de parte de @FranciaMarquezM, un hecho tan grave como el de ser cómplice de un posible intento de golpe de estado, no tiene ningún tipo de justificación. De ser cierto, Francia debería hacerse a un lado de su cargo. Traicionó la confianza no solo del presidente, sino además, de quienes depositamos nuestra esperanza en ella”, escribió por medio de su cuenta de X la servidora pública afín con el Gobierno nacional liderado por el presidente Gustavo Petro.

En otra de sus publicaciones al respecto, Sánchez calificó como “muy grave” lo informado por El País y criticó con dureza la actuación de Álvaro Leyva. Además, enfatizó la necesidad de que Francia Márquez aclare su posición ante la ciudadanía. Sánchez pidió que estos hechos no queden impunes y expresó que la presunta complicidad de Márquez resulta aún más alarmante.

La concejal también reclamó un rechazo generalizado de los sectores políticos frente a lo ocurrido. Cuestionó las acusaciones de Leyva y advirtió que generan un ambiente de inestabilidad en el país.

“Es gravísimo lo revelado por @elpais_america: el señor @AlvaroLeyva es una vergüenza para el país. No puede quedar impune que haya intentado buscar mecanismos para perpetrar un golpe de Estado, y resulta aún más escandalosa la presunta complicidad de @franciaMarquez quien debe darle la cara al pueblo que la eligió. Esto merece un rechazo unánime de todos los sectores políticos. Las difamaciones delirantes del señor Leyva contra el presidente, orientadas a crear un clima de zozobra e inestabilidad política permanente, no tienen cabida en un Estado de derecho”, comentó en su publicación de X.

Por su parte, el congresista Alfredo Mondragón comparó la situación con hechos históricos y solicitó que Francia Márquez se pronuncie sobre el tema. También afirmó que, en caso de no ofrecer explicaciones claras, debería renunciar y someterse a una investigación.

“La diferencia entre Leyva y Álvaro Gómez Hurtado es que el segundo sí tuvo la valentía para rechazar el golpe de Estado, por lo que le costó la vida. A esta hora @FranciaMarquezM no se pronuncia. El país debe exigir explicaciones y si no son contundentes creo que debe renunciar y que se inicie la investigación. Todo el país a rodear al presidente @petrogustavo”, dijo.

Incluso Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal, se refirió al tema y comentó: “Con razón Francia Márquez andaba tan callada”.

Respuesta de la vicepresidenta Francia Márquez

La vicepresidenta Francia Márquez no se quedó callada sobre la controversia y se pronunció: “Colombia necesita menos divisiones y más altura moral. No permitiré que mi nombre sea utilizado para alimentar intereses particulares ni rencillas que no contribuyen a la construcción de un país más justo y equitativo”.

En otra parte de su mensaje, Francia Márquez afirmó: “Tengo la conciencia tranquila, la mente clara y el corazón firme. Respeto profundamente el orden constitucional, y dentro de este, la figura del Presidente de la República como símbolo de la unidad nacional. Lo he expresado en público y en privado, y no debe caber duda: jamás he traicionado, ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la Nación”.