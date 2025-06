Pepe Aguilar conversa sobre su vínculo con Colombia y la creación de su álbum dedicado a la charrería: “Vamos a llevar un pedacito de México”

Pepe Aguilar será una de las principales atracciones de las Fiestas de San Pedro en Neiva, el próximo 29 de junio - crédito @pepeaguilar_oficial/Instagram

Desde que se presentará en el Movistar Arena de Bogotá en 2024 con Los Aguilar, Pepe Aguilar se transformó en una figura cada vez más recurrente en los conciertos en Colombia.

El intérprete de música ranchera regresó al país en mayo pasado, para sumar al cartel del Festival Vallenato en Valledupar, y ahora formará parte de las Ferias de San Pedro en Neiva, compartiendo tarima con su hija Ángela, así como con Grupo Frontera, Paulina Rubio, Wisin, Grupo Niche, Luis Alfonso, Elder Dayan, Yeison Jimenez y Rafael Santos, en La Arena LMP de la capital huilense.

Debajo del brazo, Pepe vuelve al país con su proyecto más personal hasta el momento, Mi Suerte es Ser Mexicano, una producción que profundiza en la música tradicional y rinde homenaje a la charrería y sus raíces. Aunque surgió como una selección privada de canciones para disfrutar durante las charreadas (y especialmente para que lo hiciera su equipo en esta práctica), con el tiempo evolucionó hacia un concepto que destaca el valor de la herencia cultural mexicana.

El repertorio incluye nuevas interpretaciones de clásicos como Caminos de Michoacán, Ni el Dinero ni Nada o Mis Dos Vicios, además de una composición nueva, Vamos Tarde.

Infobae Colombia habló con el artista, antes de que tomara vuelo rumbo al país cafetero, del sentido personal y artístico detrás de este proyecto, la vigencia de la charrería, la clave para hacer covers de clásicos del cancionero mexicano, de Carín León, y de su relación con el público colombiano.

Infobae: Vuelve a Colombia, esta vez a Neiva para las Ferias de San Pedro, casi un año después de la presentación con todos los Aguilar en el Movistar Arena de Bogotá. ¿Qué recuerdos tiene esa noche capitalina? ¿Cómo se sintió con el recibimiento del público?

Pepe Aguilar: Me sentí muy bien, muy contento. Se pasa el tiempo muy rápido. Fíjate, un año ya, pero fuimos después a Valledupar, también. Hemos estado regresando a Colombia, como lo prometí y, bueno, ahora toca Neiva y hay planes para seguir yendo a tu hermoso país que tanto queremos, donde lo pasamos tan increíble y donde nos tratan tan bien.

Hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que hacer, la verdad hay mucha música mía que no conocen, que estaría buenísimo que la conocieran, y me voy a encargar de que así sea. Ojalá y les guste, y ojalá que siga creciendo el cariño mutuo con más visitas allá.

Pepe Aguilar y su hija Ángela formarán parte de La Combinación Perfecta, evento que forma parte de las Fiestas de San Pedro en Neiva, el próximo 29 de junio - crédito All Tickets

Entre esta música nueva se incluye su más reciente álbum, Mi suerte ser mexicano ¿Cómo surgió la idea de este tributo a la charrería?

Este disco originalmente no era pensado para sacarlo como un disco normal, o que fuera parte del repertorio normal que va saliendo uno, luego otro, luego otro. Lo iba a sacar para honrar a un deporte mexicano que se llama charrería.

Los charros todavía existen, y hay en México 1.300 equipos charros que hacen campeonatos regionales, estatales y nacionales. Y también hay 18 estados en la Unión Americana que tienen sus charros y competimos. Y yo tengo un equipo de charros, he sido campeón nacional.

Pero lo que no tenía era música específicamente para estas, porque cuando se hacen las charreadas hay música mexicana. Ya sea banda, conjunto norteño, o por supuesto, un mariachi. Entonces yo quería hacer canciones para que cuando mi equipo charrera pudieran poner mi música y anduviera acompañándolos, aunque no fuera físicamente.

La charrería fue la principal inspiración de Pepe Aguilar en la grabación de 'Mi Suerte Es Ser Mexicano' - crédito Fred Ramos/REUTERS

Originalmente se llamaba Puras pa’ charrear. Pero entonces en el equipo de management dijeron “Oye, no. Nadie va a entender que es eso. Vas a tener que poner el título y aparte abajo un código QR con la explicación” (risas).

Tenían razón, y sugirieron ponerle Mi suerte es ser mexicano, porque es un juego de palabras entre la suerte de la fortuna de ser de algún lado, pero también suerte se le llaman a las actividades que se hacen dentro de una competencia charra. Hay 10 suertes dentro de las competencias charras, por eso está divertido como decir “¿qué suerte hago, no? Pues ser mexicano", porque esas diez suertes tienen nombres distintos y muchas veces los charros se preguntan qué suerte haces o en qué suerte vas.

¿Qué lugar ocupa la charrería hoy en día en la cultura mexicana en términos de tradición y el lugar de cariño o apropiación que tienen sus habitantes?

No la que debería, hermano, te lo digo sinceramente. Creo que hay mucha gente que en México no tiene ni idea de lo que es la charrería. No sabe que existe, mucha de esta gente no conoce, su historia, ni en qué consiste ni cómo funciona. Y es una pena.

En contraste hay una gran cantidad de público que en toda la República Mexicana va, asiste y acostumbra ver charrería cada cada fin de semana. Entonces hay como una realidad ahí que no se ve reflejada en los medios normales de comunicación. O sea, no transmiten las competencias regularmente. No está muy organizado en ese sentido la charrería. Y creo que le hace falta parte de eso, y es lo que me trae ahora, a estas alturas con tanta emoción a meterme de nueva cuenta a este mundo.

Pienso hacer una liga, pienso empezar a transmitir en televisión, porque la charrería es patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. O sea, no es cualquier cosa. Vale la pena preservarlo, vale la pena seguir haciéndolo. Yo creo que no tiene el lugar que se merece y haré lo que pueda para poner mi granito de arena para que eso suceda.

Pepe Aguilar brindará en Neiva su segunda presentación del año en Colombia, luego de formar parte del Festival Vallenato en mayo pasado - crédito @pepeaguilar_oficial/Instagram

En Mi suerte de ser mexicano, varias de las canciones son clásicos del cancionero nacional, como es el caso de Caminos de Michoacán o Ni el dinero ni nada. ¿Qué es lo más difícil de abordar un clásico? ¿Cómo se llevan a un terreno interpretativo propio, al terreno de Pepe Aguilar?

Buena pregunta. No es difícil, pero sí es algo que tienes que hacer conscientemente. Yo cuando grabo covers, los traigo en la memoria, los que sí escuché, los que sí fueron parte de mi vida. Mi carrera ha sido editar covers y canciones nuevas. Entonces, ¿cuál es el reto? Pues que no pierda la esencia el cover, y que no pierda la esencia, mi voz.

Yo tengo una fórmula, que es no tratar de inventar el hilo negro. Las canciones gustaron por algo. Por algo gustaron los covers ¿No?, y por algo la estoy grabando. Entonces, simplemente, con mi voz las canto exactamente igual a como se han cantado siempre. Y así suena distinto, porque la estoy cantando con mi voz, con mi manera de inflexionar, con mi tesitura, con mis armonías. Pero no le estoy cambiando ninguna melodía, no le estoy cambiando ningún ganchito que la gente ya trae en la memoria. Trato de respetar la esencia del cover.

Aunque la mayoría son versiones, hay una canción nueva que es Vamos Tarde. ¿Qué historia hay detrás y porque decidió integrarla en el LP?

Esta, te soy muy sincero, es una canción que está muy buena, pero es más para seguir con el juego de la industria de la música. ¿Pa’ qué te digo otra cosa, no?

Y pues tampoco vamos a sacar una tontería, vamos a sacar algo que está bueno. Es una canción que hicimos en un campamento con Iván Gámez, Luis Mexía, creo que ahí no me acuerdo alguien más [Kike Torres], y tu servidor.

Creo que en esa ni siquiera participé, pero sí estuvimos en el campo, ahí trabajándolas todas, y es parte de unas canciones que vamos a sacar después, porque un disco como Mi suerte es ser mexicano no va a estar en la mayoría de las listas de Spotify, ¿verdad? No es su cometido, y no se trata de eso. No queremos eso con ese disco. Queremos pertenencia, queremos que se recuerde de donde viene todo queremos decir “mira que la destreza que se necesita para tocar algo así”, y Vamos Tarde es una canción que es muy pegajosa, muy actual, que está muy buena, muy chistosa y quedó muy padre. Me gustó mucho.

Por otro lado, en 2024 protagonizó una de las colaboraciones más sonadas con Carin León en Lamentablemente, del Boca Chueca Vol. 1. ¿Cómo se dio ese junte y cuál era la premisa con la que entraron ambos a grabarla?

Somos amigos. Yo soy fan, entiendo que él también. Y se dio porque se tenía que dar, porque era inevitable, porque hay mucha química. Desde que él empezó a trabajar con un manager que ahora también es mi manager, empecé a tener mucho roce con él, viajes, nos veíamos en premios y bohemiadas, y creció la amistad. Tenemos muy parecidos los valores y la forma de ser. Aunque Carin tiene 19 años más que yo. O sea, este es un chavo para mí (risas).

Es un cuate que le ha dado a la música desde hace muchos años. No es ningún improvisado y es un colega que respeto y aunque le lleve 20 años pues tenemos un montón de temas en común. Y le llevaré 20 años, pero es el artista número uno de regional mexicano ahorita. Entonces hay muchas cosas que cuando me invita a a hacer esta canción con él, pues me hacen que diga que sí inmediatamente. Pero sobre todo, lo primero que te dije, somos amigos y hay mucha química.

¿Qué pueden esperar los colombianos, y la gente de Neiva en particular este fin de semana de su presentación? ¿A qué horas se sube al escenario?

Me toca las tres a las 03:00 a. m. tengo entendido ¡Ufff! (risas). A ver como llego, hermano, ¡porque me gusta el aguardiente!, no vaya a ser que llegue ahí ya medio borracho...

No, no te creas, vamos a llegar bien y vamos a cantar muy bien y vamos a llevar un pedacito de México. Llevo todo mi mariachi, también va a cantar mi hija. Llevamos todo lo necesario para hacer que Neiva a las 03:00 a. m. se una con México.

Es como de repente acá los palenques, en México. Hay aquí un tipo de de espectáculos donde hay peleas de gallos, los palenques, y hay un montonal de artistas y empieza todo el día y toda la noche. Aquí en los palenques, nada más es una desvelada. Pero sí, sí he cantado en la madrugada.