Luisa Fernanda W revela su plan para salir adelante si enfrenta una quiebra junto a Pipe Bueno: “Yo no me rindo fácil”

La reconocida creadora de contenido colombiana Luisa Fernanda W compartió recientemente con sus seguidores en Instagram su plan de acción en caso de enfrentar una quiebra financiera junto a su prometido, el cantante Pipe Bueno.

La revelación surgió durante una dinámica digital en la que la influencer respondió preguntas de sus fans, abordando con franqueza y determinación cómo afrontaría una situación económica adversa.

Luisa Fernanda W, originaria de Medellín y conocida por su carisma y versatilidad en redes sociales, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de Colombia.

Su cuenta de Instagram supera los 19 millones de seguidores, cifra que la posiciona como una de las creadoras de contenido más exitosas del país. A través de esta plataforma, la paisa ha construido una comunidad fiel que sigue de cerca tanto su vida profesional como personal.

En las últimas semanas, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han estado en el centro de la conversación pública tras anunciar su decisión de mudarse a México el próximo 2 de julio. La pareja, que comparte la crianza de sus hijos Domenic y Máximo, busca nuevas oportunidades para sus carreras y un mejor futuro para su familia.

Este cambio de residencia implica dejar atrás varios de sus emprendimientos en Colombia, entre ellos el restaurante Rancho MX, ubicado en las afueras de Bogotá. La imposibilidad de administrar estos negocios de manera directa ha generado inquietud entre sus seguidores sobre el futuro financiero de la pareja.

A pesar de que la situación económica actual de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno es estable, la creadora de contenido decidió abordar una de las preguntas más recurrentes de sus fans: “¿Qué haría si llegase a caer en quiebra?”. Su respuesta, compartida en una historia de Instagram, dejó ver una faceta resiliente y reflexiva.

“Si estuviera en la quiebra, lo primero que haría sería calmarme, porque desde el caos no se piensa con claridad. Me enfocaría en lo que sí tengo: talentos, ideas, ganas. Porque cuando uno conecta con su capacidad de crear, todo empieza a moverse. Buscaría soluciones, no excusas. Volvería a empezar las veces que fuera necesario, sin vergüenza, sin pena”, expresó la influencer.

“Porque de ahí también se aprende. Y sobre todo, me levantaría con más fuerza, porque yo no me rindo fácil. Lo he demostrado. Y si ya lo hice una vez, lo haría mil veces más. Los que me conocen, saben que no me quedo quieta”, añadió, reafirmando su actitud perseverante.

Luisa Fernanda W revela el emotivo significado detrás de su colección de aretes y sorprende a sus fans

Luisa Fernanda W ha compartido con sus seguidores el significado personal que tienen para ella los aretes, un accesorio que ha marcado su estilo desde la infancia y que conecta con recuerdos familiares y referentes de la cultura popular.

La revelación se produjo durante una dinámica de preguntas y respuestas en su perfil de redes sociales, donde la influencer, reconocida por sus videos de maquillaje, tendencias como “get ready with me” y su faceta como madre junto a su pareja Pipe Bueno y sus hijos Máximo y Domenic, decidió profundizar en la historia detrás de su afición por la joyería.

La interacción comenzó cuando uno de sus seguidores expresó admiración por los aretes que suele lucir y le preguntó dónde los adquiría. Luisa Fernanda W, originaria de Medellín, aprovechó la oportunidad para mostrar no solo los accesorios que utiliza, sino también para explicar el trasfondo emocional y simbólico que estos tienen en su vida.

En una de sus historias, la influencer compartió una fotografía de su madre, acompañada de la frase: “Los aretes que usaba mi mamá”, y una imagen de Paola Bracho, la antagonista principal de una telenovela mexicana, para ilustrar la influencia que este personaje tuvo en su gusto por los aretes llamativos.

La creadora de contenido relató que su fascinación por los aretes comenzó en la niñez, cuando sentía admiración por todo lo que usaba su madre, especialmente este tipo de accesorios.

“Todo empieza porque desde niña amaba todo lo que usaba mi mamá, especialmente sus aretes. Luego me obsesioné con el estilo de Paola Bracho. De hecho, cuando tenía siete años, le pedí a mi bisabuela (que era costurera) que me hiciera un vestido rojo como el de ella. Con el tiempo crecí, maduré y empecé a hacer un cambio en mi estilo. Pero para eso tuve que volver a mis raíces, y ahí fue donde me reencontré con mi amor por los aretes (tipo Paola y tipo mi mamá). También me obsesioné con las carteras y los tacones, pero esa es otra historia jajaja. Entonces empecé a coleccionar aretes.”, explicó Luisa Fernanda W.