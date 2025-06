Joven murió baleado durante una violenta riña en pleno concierto en el norte de Bogotá

Violenta pelea en un concierto de Usaquén desencadenó disparos y causó la muerte de un joven - crédito Álvaro Tavera - Colprensa - captura de pantalla de Citynoticias

Una tragedia sacudió la noche del viernes 13 de junio en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, cuando un joven de 21 años, identificado como Juan Sebastián Montaño, perdió la vida tras recibir un impacto de bala durante una riña en medio de un concierto al que asistía junto a su familia.

La confusión y el pánico se apoderaron de los asistentes, mientras las autoridades y los familiares de la víctima buscan esclarecer los hechos y dar con los responsables de este violento episodio.

Montaño había salido esa noche con su familia para disfrutar de un evento musical. La velada terminó en tragedia cuando, en circunstancias aún no esclarecidas, se desató una pelea entre algunos asistentes.

Juan Sebastián Montaño, de 21 años, murió por un impacto de bala en el pecho en medio de una pelea durante un concierto - crédito captura de pantalla de Citynoticias

En medio de la confusión, se escucharon disparos que dejaron como saldo la muerte de Montaño y heridas graves a uno de sus familiares.

Un familiar de la víctima, que prefirió mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad, relató a CityNoticias que ambos se encontraban compartiendo bebidas alcohólicas cuando, de manera repentina, sintió el impacto de una bala.

“En la noche hubo disputas por ahí entre la gente, no sé bien qué pasó (...) estábamos embriagados ya (...) sentí como si me hubiesen disparado”, expresó el hombre, quien también resultó herido en el rostro y el hombro. “Tengo golpes en la cara, me cogieron puntos, me pegaron un tiro y tengo la bala aún dentro de mi cuerpo”, afirmó, mostrando radiografías que evidencian el proyectil incrustado en su hombro.

Un familiar del joven asesinado resultó herido por arma de fuego en el rostro y el hombro durante la misma riña - crédito captura de pantalla de Citynoticias

La situación, según su testimonio, fue tan confusa que ni él ni los demás presentes lograron identificar al autor de los disparos.

La víctima mortal, Juan Sebastián Montaño, recibió el impacto de bala en el pecho. De inmediato, los presentes lo trasladaron de urgencia al Hospital Simón Bolívar, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

El ambiente en el concierto se tornó caótico, como lo muestran videos grabados por asistentes, en los que se percibe el pánico generalizado y la incertidumbre sobre lo que ocurría.

Radiografía del proyectil alojado en el cuerpo del familiar herido, presentada como prueba por los allegados - crédito captura de pantalla de Citynoticias

La familia de Montaño, devastada por la pérdida, ha hecho un llamado público a través de CityNoticias para que cualquier testigo que haya presenciado la riña o los disparos se acerque a las autoridades y aporte información que permita avanzar en la investigación.

La Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables. Hasta el momento, no se ha identificado a la persona que accionó el arma de fuego, y los familiares insisten en la importancia de la colaboración ciudadana para evitar que el caso quede impune.

El perfil de Juan Sebastián Montaño, según lo describieron sus allegados, es de un hombre trabajador. “Él era trabajador, solo pensaba en trabajar, manejaba un bus escolar”, lamentó el familiar entrevistado por el medio citado.

Familiares de la víctima piden colaboración ciudadana para identificar al autor de los disparos - crédito Canva

La rutina diaria de Montaño giraba en torno a su empleo y a su pequeño hijo, por lo que la familia considera que su presencia en el concierto fue una excepción y no parte de su vida habitual: “Madrugaba mucho y salía a trabajar todos los días, por lo que no le quedaba tiempo libre (...) no era una persona de tragos, ese día fue algo raro”.

El caso revivió el debate sobre la seguridad en la capital del país, especialmente en eventos masivos y espacios de recreación nocturna. Según la más reciente Encuesta de Percepción y Victimización, publicada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en 2024 se registró una reducción de 18,4% en la percepción de seguridad, ubicándose en 69,3%.

Este es el dato más bajo que se ha presentado en este indicador desde 2019. El informe también señala una disminución de 2,5 puntos porcentuales en la victimización, al pasar de 17,7% a 15,3%. En particular, los delitos de hurto a personas bajaron en 4%, y el hurto a celulares descendió en 2%.