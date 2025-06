Comerciantes de Bosa, en Bogotá, están atemorizados por las extorsiones: delincuentes les están pidiendo 1.000 dólares

Comerciantes temen porque son víctimas de la extorsión al sur de Bogotá - crédito Colprensa

Comunidades de diferentes sectores de Bogotá continúan siendo víctimas de los grupos criminales bajo la modalidad de extorsión. Se dedican a pedir una cuota, a la que se le denomina “vacuna” cada cierto tiempo y, de no cumplir, los ciudadanos se exponen a las consecuencias que los delincuentes les hayan advertido con anterioridad.

Uno de los métodos más utilizados por estas personas es la intimidación por medio de mensajes de texto o por medio de la red social WhatsApp. Por estos canales les advierten de seguimientos, sumas de dinero a entregar y las consecuencias a las que se exponen de no cumplir con los requerimientos.

Comerciantes de la localidad de Bosa, en el sur de la ciudad, denuncian que nuevamente están siendo víctimas de estos extorsionistas.

Uno de los afectados conversó con CityTv y le explicó el modus operandi en su caso: “Pasan en una moto grabándonos, como a los 15 minutos llegó disparando y amenazando y que ellos hablaban en serio, que eso era una advertencia. El tipo nos envía un mensaje que se le engatilló la pistola, pero que la próxima vez no va a fallar”.

Uno de los métodos más utilizados por estas personas es la intimidación por medio de mensajes de texto o por medio de la red social WhatsApp - crédito Alberto Valdés/EFE

Declaraciones que entregó luego de que ingresaran a su negocio a plena luz del día y activaran el arma de manera indiscriminada en un intento de atentar contra la humanidad de los dueños del lugar. Afirman que en este momento están exigiendo la suma de 1.000 dólares ($4.000.000 aproximadamente).

Añaden que esta es una situación que no se presentaba hace un año, pero hace un par de meses regresó: “Volvieron a llamarnos en mayo, y hemos estado amenazados desde ese tiempo, dicen que tenemos que estar alineados con ellos, pero, pues obvio, no podemos porque no tenemos las comodidades económicas que ellos creen, nosotros acá somos asalariados”.

Concluyó que la vigilancia es tal que los hombres en las motos pasan entre 4 a 6 veces por día para vigilarlos y estar pendientes de la actividad del comercio.

40 casos de extorsión se presentan cada semana en Bogotá

Casi 40 personas resultan víctimas de extorsión cada semana en Bogotá, mientras crecen las denuncias sobre la falta de respuestas efectivas por parte de la administración distrital ante esta problemática.

La Concejala de Bogotá, Quena Ribadeneira - crédito Concejo de Bogotá

Quena Ribadeneira, concejala del Pacto Histórico, advirtió sobre el grave abandono institucional y presentó estadísticas alarmantes relativas al primer trimestre de 2025, según informó el Concejo de Bogotá.

Ante la gravedad de la situación, Quena Ribadeneira recordó que desde este escenario ha insistido en establecer una ruta integral para la atención de las víctimas de extorsión, una iniciativa que aún no cuenta con la prioridad de la administración distrital, pese a la urgencia reflejada en los reportes semanales de ataques y amenazas.

Varios locales han tenido que cerrar para cuidar a sus trabajadores - crédito Colprensa

“Desde el Concejo de Bogotá, he propuesto en reiteradas ocasiones la implementación de una ruta integral para la atención de las víctimas de extorsión, un proyecto que la Administración aún no ha priorizado, pese a la urgencia que imponen las cifras. Hoy preguntamos directamente a la Alcaldía: ¿Están bajando los casos de extorsión o las víctimas están dejando de denunciar ante la falta de respuestas efectivas? No podemos seguir aceptando como ‘mejoras’ lo que, en realidad, puede ser solo el silencio de una ciudadanía resignada”, expresó la funcionaria.

La cabildante detalló que desde enero se acumulan 464 casos de extorsión en la capital, equivalentes a una víctima cada 4 horas. Según el informe expuesto por Ribadeneira, el fenómeno afecta con mayor fuerza a las localidades de Suba (61 casos), Kennedy (51), Engativá (42) y Usaquén (40), además de reportes elevados en Santa Fe. Estas cifras forman parte de los datos recopilados sobre denuncias realizadas en los primeros meses del año.