Presidente de Fenalco arremetió contra Petro y la aprobación de la reforma laboral: “Fue un premio de consolación que el Senado le regaló”

La firma de la reforma laboral por parte del presidente Gustavo Petro en la Quinta de Bolívar continúa dejando repercusiones a nivel nacional. El pliego, aprobado por el Congreso el pasado 24 de junio, luego de un debate político que se remonta a los inicios del actual mandato, ha causado todo tipo de reacciones, particularmente entre sus opositores.

Uno de los más resonantes fue Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco y uno de los más fuertes detractores de la reforma laboral.

En el Congreso número 27 de Andesco, “Los gremios y la reactivación del país”, Cabal señaló que el único motivo por el que se aprobó la reforma laboral en el Legislativo fue por el miedo a que se hiciera realidad la consulta popular que Petro impulsó entre la población.

“Nos quedamos con una reforma laboral nefasta que van a pagar los pequeños y medianos empresarios, los panaderos, los tenderos, los hoteles y restaurantes”, aseguró.

Durante su intervención, Cabal advirtió sobre los graves riesgos que enfrenta Colombia, no solo en materia económica, sino institucional. “Lo que pasó con la reforma laboral, y lo digo con todo respeto, fue un premio de consolación que el Senado le regaló al Gobierno por miedo a una consulta popular”, manifestó.

Cabal hizo hincapié en que la reforma se hundió dos veces en el Legislativo, apuntando que “no hay precedente en la vida nacional” sobre esta situación. Por otra parte, el presidente de Fenalco lamentó que los empresarios “no estuvimos unidos, no tuvimos una voz fuerte”.

Cabal también fue especialmente crítico con la amenaza de una consulta popular por parte del Gobierno durante la discusión de las reformas en el Congreso, describiendo la maniobra como “una amenaza de rompimiento del orden constitucional y de la democracia del país”.

Con eso en mente expresó que “los empresarios tenemos que estar atentos y abrir los ojos porque esa amenaza puede hacer que en Colombia no haya elecciones en 2026, y que este Gobierno se quiera perpetuar en el poder buscando cualquier excusa de una conmoción exterior, o de una situación de seguridad como la que está viviendo Colombia”.

Petro estalló contra empresarios y congresistas que no apoyaron la reforma laboral

Las palabras del presidente de Fenalco llegaron horas después de que el mandatario se despachara durante su discurso contra los políticos y empresarios que se opusieron a la reforma laboral durante los meses previos.

Durante su intervención en el evento celebrado en la Quinta de Bolívar, Petro aprovechó para atacar a sus opositores, y particularmente a los que amenazaron con no cumplir con lo estipulado en la nueva ley.

“Los empresarios que dicen que no van a aplicar la reforma laboral, les quiero decir que no son inteligentes. Los congresistas que quisieron sabotearla, no fueron inteligentes”, dijo, haciendo referencia a los reiterados señalamientos a la oposición de intentar sabotear los debates, con el fin de perjudicar la propuesta impulsada desde el ejecutivo.

“Ya sabemos quienes son, con nombres propios (...) intentaron sabotear los debates. No sé si hubo plata, pero el que la dio es un pobre pendejo, falto de ideas e inteligencia y ustedes saben eso que significa”, expresó Petro.

El presidente también solicitó a los legisladores de la bancada de oposición para que den celeridad al debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima.

“Los rumores ahí están y le corresponde a la justicia investigar, pero yo le pediría a esos congresistas que quisieron de primeras sabotear la reforma laboral, a sus grupos políticos y empresas que los financian que esta vez acuerden con el Gobierno y el pueblo en la Comisión Séptima salvar las EPS”, aseveró.