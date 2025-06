Yina Calderón respondió a las declaraciones de Westcol sobre una aparente relación de los dos: “Nunca me fijaría en ti”

La DJ aseguró que no se siente interesada en él y que deberían tener respeto por el evento que viene - crédito @nazarethg1827/TikTok

Después de que se conocieran las declaraciones de Westcol sobre la aparente relación que sostenía con Yina Calderón y los comentarios que lanzaron sobre la apariencia de la empresaria, se conocieron declaraciones de la DJ que amenazarían su continuidad en el Stream Fighters que tiene una pelea pactada junto a Andrea Valdiri.

Calderón respondió públicamente a los comentarios del streamer sobre los rumores de un romance entre ambos, negando cualquier interés sentimental y exigiendo respeto teniendo en cuenta la colaboración que pactaron.

La situación se intensificó cuando Westcol, conocido por su presencia en plataformas de streaming, afirmó que nunca tendría una relación sentimental con la huilense teniendo en cuenta su apariencia física.

Yina Calderón negó cualquier relación sentimental con Westcol - crédito @oficialdjyinacalderon/Instagram

Durante una conversación con uno de sus amigos, el paisa profundizó en sus críticas hacia Calderón haciendo referencia a la condición física de la influenciadora mientras que el otro involucrado en la charla mencionó el historial de intervenciones estéticas de la DJ, especialmente lo que ocurrió con sus glúteos después de perder parte de estos por el problema con los biopolímeros.

“Wes, tú y yo estamos trabajando en un mismo evento. Tú y yo estamos trabajando para que tu pelea salga extraordinaria, para que el evento sea extraordinario y la rompas y la sigas rompiendo. Entonces, por respeto deberías decirle a tu mejor amigo que no se refiera más a que yo tengo el culo caído, a que yo estoy cosida porque ustedes no saben lo que yo he pasado con esta cirugía”, sentenció inicialmente la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido, Yina Calderón negó que pueda existir alguna relación sentimental con Westcol - crédito redes sociales

No obstante, la empresaria advirtió que si las críticas y los comentarios despectivos por parte de Westcol y su amigo continúan, considerará retirarse del evento de boxeo. Para Calderón, la falta de respeto y el ambiente hostil no son compatibles con el trabajo en equipo que requiere la organización de un evento de la magnitud de Stream Fighters.

“Si Westcol y su amigo siguen criticándome, yo desisto de hacer parte del evento de boxeo, pues siento que eso no es ser un equipo y que es una falta de respeto”, manifestó Calderón. La resolución de este enfrentamiento, así como el desarrollo del evento de boxeo, serán seguidos de cerca por los seguidores de ambos influenciadores y por la audiencia general interesada en el fenómeno de los creadores de contenido en Colombia.

Yina Calderón y Andrea Valdiri sellaron en Medellín su pacto de irse a los golpes en vivo como parte de la cuarta versión de Stream Fighters de Westcol - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Sobre las polémicas declaraciones que hizo el paisa sobre la apariencia de Calderón, la empresaria de fajas le hizo una invitación especial para entablar una conversación de negocios y su falta de interés en él: Es más, cuando te quieras tomar una limonada conmigo nos sentamos y vemos qué podemos sacar. Porque yo también soy una mujer muy inteligente para los negocios, demasiado astuta para el mundo del Internet. Por eso te digo, yo nunca me fijaría en ti. Y no porque no me parezca un niño bonito, inteligente. Es porque te falta demasiado para que yo te pueda ver de una manera diferente a un streamer inteligente”.

Esto dijo Blessd sobre la relación con Yina Calderón

Blessd no desaprovechó que Westcol y Yina Calderón son tendencia para enviarles un saludo con indirecta - crédito @rastreandofamosos/Instagram

La actividad pública entre la exparticipante deLa casa de los famosos Colombiay el streamer continúa captando la atención del público y figuras del entretenimiento, profundizando la conversación en torno a la relación que mantiene a los usuarios atentos y participativos en las distintas redes sociales.

“Le deseo todo lo mejor a mi amiguito Westcol en su nuevo amor”, escribió el artista urbano en esta red social, quien además dejó claro que todo se trata de tomar con humor lo que está sucediendo entre ambos creadores digitales.