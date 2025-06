Participante de ‘MasterChef Celebrity’ entró a la casa del chef Jorge Rausch y reveló lo que hay en su cocina

La cocina de Jorge Rausch, con gran diseño y múltiples compartimentos, se robó la atención en las redes sociales - crédito cortesía del Canal RCN

La décima temporada de MasterChef Celebrity inició con fuerza, reuniendo a 22 figuras del entretenimiento nacional en la competencia culinaria, y una de sus protagonistas, Valentina Taguado, generó revuelo al mostrar detalles inéditos de la vida privada del chef Jorge Rausch, uno de los jurados más reconocidos del programa.

Recientemente, la influencer compartió en sus cuentas de Instagram y TikTok un video en el que realiza un recorrido por la casa del jurado, generando gran interés entre sus seguidores y los fanáticos del programa.

En la descripción del video, Taguado escribió: “Bienvenidos a la casa de @jorge.rausch no me invitaron, me invité solita🥰 De qué raza serán estas perras ganas de tener esa cocina🥲”, mostrando su característico humor y espontaneidad.

El recorrido inició en la cocina de Jorge Rausch, un espacio que impresionó a Taguado por la cantidad de alimentos y compartimentos destinados a ingredientes y utensilios. La locutora destacó la variedad de snacks favoritos del chef, los alimentos que prepara a diario y la extensa colección de vajillas que utiliza.

La cocina, descrita como “gigante” y equipada con una gran parrilla para asados en el patio, refleja la pasión de Rausch por la gastronomía y su dedicación al arte culinario.

Durante la visita, Valentina también exploró otros espacios de la casa. Mostró la habitación del bogotano, que calificó como espaciosa, y el gimnasio privado, equipado con diferentes máquinas y elementos para el entrenamiento físico.

El clóset de Rausch llamó especialmente la atención por su tamaño, ya que se extiende a lo largo de un pasillo y alberga una gran cantidad de ropa, zapatos y perfumes. La locutora mostró incluso la ropa interior del chef, lo que provocó risas y comentarios entre los seguidores.

Durante todo el recorrido, estuvo acompañada por una mujer que, según se deduce, es la encargada de cuidar y mantener en orden el hogar de Rausch. La interacción entre Taguado y el chef no pasó desapercibida, y Rausch reaccionó al video preguntando: “¿a qué horas hiciste todo eso? jajaja”, evidenciando la buena relación y la confianza entre ambos.

La publicación de Taguado no solo permitió a los seguidores del programa conocer aspectos desconocidos de la vida privada de Jorge Rausch, también evidenció el ambiente de amistad y complicidad que se ha gestado entre los participantes y el jurado fuera de cámaras del reality culinario.

“A mi me gusta el chisme 😍“; ”Gracias a Vale le conocemos los yiyos 😂“; ”😮enserio esto es real😍😍 gracias que contenido tan espectacular 🙌🙌🔥🔥🔥🔥🔥🔥👏 me encanta"; “😂😂😂😂super este contenido lol 😂😂😂bien ordenado"; “En diez años, DIEZ AÑOS, la crack de @valentinataguado fue la que logró metérsele al rancho a Rauccshhhh, jajajajajajajaja ❤️🙌 Top este video!“, son algunas reacciones en las redes sociales.

El miércoles 18 de junio, a las 8:00 p. m., el Canal RCN estrenó la nueva edición de MasterChef Celebrity. Esta temporada marca un hito al celebrar diez años al aire, y lo hace con una mezcla de actores, deportistas, influencers y humoristas que buscan conquistar el codiciado trofeo y un atractivo premio económico.

Entre los cambios más destacados, la chef mexicana Belén Alonso se suma al jurado, acompañando a los ya conocidos Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, lo que aporta una perspectiva internacional y renovada al panel de expertos.

Desde su estreno, el reality se ha robado la atención del público, en parte gracias a la participación de personalidades como Valentina Taguado. Reconocida por su trabajo como locutora en Los40 y su presencia en redes sociales, Taguado ha sabido ganarse el cariño de la audiencia con su sentido del humor y carisma.

En la primera noche del programa, su desempeño culinario fue elogiado por los chefs, lo que la posicionó como una de las concursantes más prometedoras de la temporada. Además, ha mostrado una relación cercana con otras participantes como Valeria Aguilar y Violeta Bergonzi, generando complicidad y momentos memorables en pantalla.