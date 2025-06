“No banalice mi seguridad”: fuerte choque entre David Luna y el director de la UNP por medidas de protección al precandidato

David Luna denunció públicamente que su esquema de seguridad no ha sido reforzado pese a las crecientes amenazas y actos de hostigamiento en su contra - crédito Álvaro Tavera/Colprensa y @Asobancaria/X

El precandidato presidencial David Luna y la Unidad Nacional de Protección (UNP) protagonizan un intenso cruce de declaraciones por la presunta falta de refuerzo en su esquema de seguridad, en un contexto de creciente preocupación por la violencia política en el país.

El enfrentamiento se hizo público tras la reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), llevada a cabo en la Casa de Nariño, en la que el Gobierno anunció un plan para reforzar la seguridad de los candidatos presidenciales, a raíz de hechos como el atentado sufrido por Miguel Uribe Turbay el 7 de junio.

El reclamo de Luna: denuncias sin respuesta y un esquema reducido

David Luna aseguró que, pese a los anuncios de la UNP, no ha recibido nuevas medidas de protección. “Desconozco esa información, me enteré por los medios de comunicación, pero no he recibido ningún tipo de comunicación que concluya alguna información por parte de esa entidad”, declaró. Su denuncia se produce tras un incidente ocurrido el 21 de junio, cuando personas desconocidas ingresaron ilegalmente a su sede de campaña, vulneraron los sistemas de seguridad y sustrajeron un computador con información clave.

El precandidato presidencial aseguró que ha vivido una situación de hostigamiento prolongado - crédito Prensa David Luna

Luna recordó que este hecho no es aislado, sino parte de una serie de eventos que evidencian un riesgo grave e inminente. Según el excongresista, ya había advertido a las autoridades sobre hurtos, intimidaciones y presuntos seguimientos ilegales. “La UNP expidió la Resolución DGRP 001927, reconociendo un esquema mínimo basado en mi condición de exsenador e, incluso, ordenando su desmonte progresivo, ignorando mi precandidatura y el riesgo creciente”, denunció.

En su comunicado, el aspirante recordó que solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que, a pesar de la recomendación de la Policía Nacional de fortalecer su seguridad, no se han adoptado acciones adicionales desde que formalizó su candidatura.

Respuesta de la UNP

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, desvirtuó las afirmaciones de Luna. “Me da pena tener que desmentirlo, pero el doctor Luna sabe que nosotros lo estamos llamando desde hace mucho tiempo para implementarle las medidas y justamente se había logrado una llamada con él el día en que él salió a decir que no se le habían implementado las medidas”.

Y agregó: “Termina de expresar eso e inmediatamente va y firma y recibe las medidas. Es decir, él sabía que las medidas estaban listas, pero no sé por qué motivo, me parece muy extraño que él haya llegado a cometer una imprecisión. Él tiene medidas en el momento”, aseguró.

La UNP respondió asegurando que las medidas de protección ya están disponibles y que Luna fue contactado para su implementación. - crédito X

Luna contraataca: “Una llamada no es una medida”

Frente a lo dicho por Rodríguez, Luna volvió a pronunciarse en su cuenta de X: “Director Augusto Rodríguez, más pena me da a mí tener que hacer público su error, pero las cosas como son: Usted afirmó el viernes pasado que se habían aumentado mis medidas de protección. Eso no es cierto. Las únicas medidas vigentes son las contenidas en la resolución de desmonte emitida en marzo, que de hecho reduce mi esquema de seguridad. Una llamada no es una medida. Firmar lo ya ordenado en marzo no es un refuerzo”.

El precandidato insistió en que no pide privilegios, sino garantías mínimas para ejercer su derecho a la oposición y continuar su campaña en un entorno seguro. “No estoy pidiendo privilegios. Solo exijo lo justo: que no se banalice mi seguridad, la de mi familia ni la de mi equipo. Exijo respeto, seriedad y acción. ¿Acaso usted no se ha dado cuenta lo que está pasando en el país?”, agregó en su mensaje.

Luna insiste en que no ha recibido medidas nuevas y que lo que se pretende presentar como refuerzo corresponde en realidad a decisiones tomadas meses atrás para reducir su seguridad - crédito @lunadavid/X