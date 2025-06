Nicolás de Zubiría habló acerca de los roces entre los participantes de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: “Son inevitables”

Nicolás de Zubiría se refirió a los conflictos que se dan en 'MasterChef Celebrity' entre los participantes - crédito Sony Channel

MasterChef es uno de los formatos televisivos de mayor impacto a nivel internacional, inspirando distintas adaptaciones desde su creación en Reino Unido, en 1990. Tras su arribo a Colombia en 2015 bajo la producción del Canal RCN, el formato fue evolucionando desde la presentación de cocineros aficionados y hasta niños, para consolidarse con MasterChef Celebrity.

En esta modalidad se reúne un grupo de celebridades de distintas disciplinas (destacando principalmente actores, comediantes, deportistas, y creadores de contenido) que compiten para ganarse la aprobación del jurado cada semana en pruebas que los obligan a demostrar sus habilidades en la alta cocina.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los jurados de MasterChef Celebrity se han mantenido desde sus inicios Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, acompañados en distintas temporadas por Christopher Carpentier, Adrià Marina y la actual Belén Alonso.

El chef Nicolás de Zubiría está presente en MasterChef Celebrity desde su primera edición - crédito Canal RCN

La dinámica del programa promueve la cocina colombiana contemporánea e impulsa la carrera de los participantes más sobresalientes. Sin embargo, también suscita cierta controversia entre los televidentes, principalmente en lo relacionado con los roces y conflictos que se desarrollan entre algunos de los participantes, especialmente en lo relacionado con las pruebas por equipos.

Los seguidores de MasterChef Celebrity tienen en la memoria los recurrentes conflictos de Carla Giraldo y Carolina Acevedo en las ediciones en que ambas se alzaron con la victoria y dieron de qué hablar en redes sociales.

Sobre este tema habló Nicolás de Zubiría, durante su paso por La sala de Laura Acuña. El cartagenero tocó diversos temas de su vida personal y profesional, y en un punto la presentadora le preguntó por los conflictos que se producían en el programa. “¿Por qué se arma tanta trifulca ahí adentro?“, expresó.

Ante esto, Nicolás respondió: “Es inevitable, Porque somos seres humanos y hay trifulca. El ser humano, donde lo mandes... tú mandas 10 manes a Marte y allá van a tener sus trifulcas. Van a tener rollo en la estación espacial. Allá hay peo, están diseñados para eso”.

El chef y jurado del programa afirmó que es algo natural al tratarse de una competencia, y hasta aseguró que fomentaba que eso sucediera - crédito La Sala de Laura Acuña/Instagram

Cuando Laura Acuña recalcó que MasterChef Celebrity se supone que es un formato de cocina y “debería ser rico”, el chef le dio la razón, pero insistió: “Sí, pero es una competencia al final del día. Y eso le saca la chispa a la gente”.

Por otra parte, Nicolás se mostró partidario de promover esa clase de situaciones en el programa. “Y yo sí soy un promotor de que haya competencia en la vida, porque eso es lo único que hace que la gente afile el machete. Si no hay competencia, pues yo me relajo”.

“Todos quieren ganar y todos le quieren meter. Es que cualquier persona que tú pongas bajo presión, le pones tiempo... es brutal”, afirmó.

Nicolás de Zubiría sorprendió al revelar tres cosas de ‘Masterchef Celebrity’ que el público no sabía

El chef reveló que no tiene una dieta concreta cuando graba 'MasterChef Celebrity', por la cantidad de platos que debe degustar - crédito Canal RCN

A través de sus redes sociales, el cartagenero habló de tres situaciones que no se ven del jurado detrás de cámaras. La primera fue el desgaste que ocasiona la constante degustación de platos, debido a la sazón particular de cada participante, y como usan productos diferentes, esto deriva a que estén dispuestos a probar de todo un poco, incluso si no es de su agrado.

“Muchas veces hay indigestión, le cae a uno pesada la comida muchas veces. Probar comida tan distinta de personajes distintos, esa gran variedad hace que uno quede sumamente pesado y toca tomarse un respirito porque es bastante, bastante duro”, confesó.

Otro de los aspectos que más le afecta, según comentó, son los retos de repostería, donde el uso excesivo de azúcar puede resultar abrumador, especialmente para él, que no es una persona amante a ese producto en la cocina ni en la vida diaria.

“Cuando toca probar retos de azúcar y es un uso desmedido que no está bien balanceado… A mí en específico, porque soy el jurado que menos disfruta del dulce sin balancear, se me vuelve difícil”, explicó.

Finalmente, el chef reveló que no tiene una dieta formal durante los días de grabación. “Lo que yo como en mi día a día es lo que me como ahí en el atril y esa es mi comida”, afirmó, puesto que por las jornadas de grabación está consumiendo alimentos prácticamente todo el día.

Nicolás explicó que su jornada empieza con una proteína ligera para no estar en ayunas, y luego se enfrenta a degustaciones intensas, que pueden incluir seis o más platos por reto. Por ese motivo, trata de tener un balance en cuanto a cumplir con sus obligaciones, pero también cuidar su salud y su estado físico.

“En la noche llego a mi casa y no como”, dijo, asegurando que es una estrategia que le ha funcionado. Además, compartió que hay un ritual indispensable en su rutina: tres expresos entre las 8:00 a. m. y las 12:00 p. m., los cuales lo mantienen con la energía suficiente para atravesar las largas jornadas de grabación.