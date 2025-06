Nataly Umaña compartió mensaje de amor propio y generó confusiones sobre el destinatario: “El amor sano no se exige, no se suplica”

La actriz le habría enviado una nueva indirecta a Alejandro Estrada - crédito @letengoelchisme/IG

Nataly Umaña volvió a ser tendencia en redes sociales con una publicación que llamó la atención debido al mensaje que quiso transmitir sobre el amor propio y cómo deben aprender a amarse aquellas personas que, por uno o más motivos, sienten que no son correspondidos como quisieran.

Aunque el mensaje no estaba destinado para alguien en especial, los comentarios en la publicación replicada por diferentes cuentas de entretenimiento señalaron que podría tratarse de una nueva indirecta para Alejandro Estrada.

Y es que la actriz abrió el clip con el mensaje: “No, no estás pidiendo demasiado por querer amor, atención y apoyo emocional. Eso es lo que necesitamos los seres humanos”.

Fue ahí cuando agregó que aquel que merezca un lugar en su vida o en su corazón, debe tener la capacidad de darlo todo sin que este sea pedido a manos llenas por quien lo necesita “y mucho menos que lo exijas en algún punto del camino”.

Destacó, además, que el respeto por uno mismo debe superar los sentimientos, ya que para ella “no se trata solo de querer o amar, se trata de estar donde tu corazón se sienta seguro y tu mente en paz”.

Fue en ese punto en el que sus seguidores se percataron de que, posiblemente le estaba lanzando una indirecta a Alejandro Estrada cuando dijo: “Mereces relaciones en las que no tengas que convencer a nadie de lo increíble que eres. En las que no tengas que mendigar cariño, atención y tiempo. Si amar a alguien implica perderte en el proceso a hoy, ese no es tu lugar”.

Pero ahí no terminó todo, pues en una reciente entrevista la ibaguereña aseguró que su relación con el actor estaba rota desde hace años, pues en cada salida debían fingir a las cámaras que todo estaba bien para aparentar una relación perfecta. Por eso, la siguiente parte de su reflexión fue mucho más concreta en este aspecto.

“Puedes amar a quien sea con cada parte de tu ser y aun así reconocer que no te hace bien. El amor sano no se exige, no se suplica, no te hace sentir agotada, perdida. Ámate tú. Quiérete tú. Ámate siempre ámate completa. Porque si es así, sabrás cómo reconocer el amor que mereces. Acuérdense siempre que no debemos amar desde la carencia. No debemos amar desde la necesidad, debemos amar libre, debemos amarnos primero a nosotros”, agregó.

Su reflexión concluyó diciendo que a pesar de que la frase sonara a cliché, siempre era importante poner por delante el amor propio antes que el amor por otra persona: “Cuando nos amamos, primero nosotros no andamos por ahí buscando en lugares donde no donde sabemos que no es. Acuérdate que la persona que viene a estar contigo no se trata de que te haga sentir ansias, te debe calmar el corazón”.

Las reacciones no tardaron en aparecer y algunos comentarios señalan que: “Mientras más repita lo mismo, menos le creo, ella lamentablemente quiere justificar una mala acción y así no procede, que continúe en terapia”; “Déjelo quieto usted aceptó todo no se queje lo que vivió con él ❤️”; “Recuerda que la vida es coherencia, pero ante todo gratitud por lo recibido y lo aprendido es amor propio primero amate a ti misma sanate”, entre otros.

La pareja terminó su relación en televisión nacional, cuando el actor ingresó a La casa de los famosos Colombia a hablar sobre la infidelidad que protagonizó Umaña con el cantante panameño Miguel Melfi y que fue duramente cuestionada por los televidentes que vieron la actitud de Estrada como soberbia.