Ministro de Educación respondió a críticas de Sergio Fajardo al Gobierno: “El eterno candidato diciendo las misma perorata”

El exgobernador Sergio Fajardo cuestionó la manera en que el Gobierno nacional ha manejado distintos asuntos de la agenda pública y alertó sobre las consecuencias que, según él, dejará la actual administración.

“El presidente Petro se va en un año, pero el desorden que nos va a dejar es muy grande”, señaló Fajardo.

Ante estas declaraciones, el ministro de Educación, Daniel Rojas, respondió a los señalamientos del exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo con un mensaje directo en el que desestimó sus críticas al Gobierno.

“El eterno candidato diciendo la misma perorata”, escribió Rojas, en referencia al tono repetitivo que, según él, caracteriza los pronunciamientos de Fajardo contra la administración de Gustavo Petro.

“Nosotros no podemos caer en la trampa a la que nos está llevando el Gobierno nacional. El presidente de la República se va en un año, pero el desorden que va a dejar, las situaciones que nos va a dejar son muy grandes. Y ahí se escucha más fuerte nuestra voz”, fueron las palabras exactas de Fajardo que provocaron la respuesta de Daniel Rojas.

Durante la presentación de la coalición entre los partidos Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso, el precandidato Sergio Fajardo destacó el valor simbólico de esa alianza y la figura de Juan Manuel Galán dentro del proyecto político. “Hay mucho dolor en Colombia, Juan Manuel, en particular, representa esa voz del dolor que ha sufrido él con su familia por tantos momentos y todavía se ha convertido en la expresión de nuestro público, luchando por lo público”, afirmó.

Fajardo insistió en que su apuesta es por una política alejada de la confrontación y fundamentada en principios democráticos. “No tengo que decir mucho más, vamos a trabajar con seriedad, con transparencia, con rigor, con gusto, con esperanza. Nosotros no nos vamos a negar y no vamos a permitir que nos quiten la esperanza, que es lo que quieren los que están en los extremos para llevarnos a la confrontación”, agregó.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, respondió con dureza a las declaraciones de Sergio Fajardo, cuestionando la falta de sustento en sus críticas y desestimando su discurso como repetitivo e infundado.

“El eterno candidato diciendo la misma perorata, no se respalda en cifras ni en evidencia concreta, solo opiniones sin sustento, insultos y prejuicios. Sólo los estúpidos insisten en repetir la fórmula del fracaso”, escribió por medio de su cuenta de la red social X el funcionario del Gobierno liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

No solo el ministro de Educación respondió a las críticas de Sergio Fajardo. El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, también le contestó, defendiendo la gestión de su Gobierno y rechazando la idea de que haya generado desorden institucional.

En su mensaje, destacó avances en indicadores sociales y en la lucha contra el narcotráfico. “Desorden no es que caiga la pobreza, el hambre y tengamos la tasa de desocupación más baja de la historia del siglo”, escribió. Agregó que “desorden no es que el narcotráfico se sienta por fin golpeado por el alto nivel de incautaciones” y concluyó: “Desorden no es que tengamos un pueblo con ganas de participar en las decisiones de un país”.

El jefe de Estado en la publicación que realizó por medio de su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter) agregó lo siguiente: “Desorden no es que tengamos 150.000 nuevos cupos en la educación pública superior y que su educación sea gratuita. Desorden no es, que ya tengamos 1.800.000 ancianos con 230.000 pesos mensuales de bonos pensionales, y vayamos para 3 millones. Desorden no es que tengamos ya 600.000 hectáreas de tierra para repartir a los campesinos sin tierra. Desorden no es que se desplome la tasa de mortalidad por desnutrición para menores de cinco años en toda Colombia”.