María Fernanda Cabal criticó a Eduardo Montealegre tras el anuncio de fechas para la constituyente: “No llegó al Gobierno para construir país”

La senadora María Fernanda Cabal cuestionó el papel del ministro de Justicia luego de que el Gobierno confirmara la convocatoria a una asamblea nacional constituyente para marzo de 2026, generando debate político

El Gobierno de Gustavo Petro ratificó su intención de convocar una asamblea nacional constituyente para reformar la Constitución de 1991.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció que la consulta ciudadana se realizaría en marzo de 2026, coincidiendo con las elecciones legislativas.

La propuesta, ha generado controversia política. El anuncio se hizo a pocos días de cumplirse 34 años de la actual Carta Magna.

Frente al anuncio del ministro Eduardo Montealegre sobre la convocatoria de una asamblea constituyente, la senadora María Fernanda Cabal reaccionó con dureza, cuestionando sus motivaciones y su rol en el Gobierno. “No llegó al gobierno para construir país, sino para ser peón”, afirmó.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, defendió la iniciativa del Gobierno para impulsar una nueva carta magna, argumentando que el actual marco constitucional no ha sido suficiente para lograr los cambios sociales pendientes

“Colombia necesita una nueva Constitución Política que permita muchas transformaciones sociales que no se han logrado con la actual Constitución. Por esa razón, en marzo del próximo año todos los colombianos podrán votar sí o no a una Asamblea Constituyente que rediseñe institucionalmente al país”, señaló.

Frente a esto, María Fernanda Cabal cuestionó el papel del ministro de Justicia y lo acusó de servir a los intereses políticos del presidente.

Señaló que la convocatoria a una constituyente no tiene respaldo constitucional y recordó promesas pasadas de Petro sobre el tema.

“Montealegre no llegó al gobierno para construir país, sino para ser peón de los delirios autoritarios de Petro. Ahora pretende justificar una constituyente por fuera de la Constitución, cuando el mismo Petro juró sobre mármol que jamás impulsaría una”, dijo la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de su cuenta en la red social X.

María Fernanda Cabal arremetió en contra del ministro de Justicia

Cabal también criticó al Gobierno por recurrir a la propuesta de una constituyente ante la falta de resultados concretos en su gestión. Afirmó que el verdadero problema no radica en la Constitución actual, sino en la incapacidad del Ejecutivo para gobernar.

“¿Por qué ese cambio? Porque no tienen logros, no tienen resultados, y por eso necesitan fabricar un nuevo proceso que les dé el poder que no han sabido ejercer con responsabilidad. La Constitución del 91 no es el problema: el problema es un gobierno incapaz que sueña con reescribir las reglas para perpetuarse, no para transformar”, opinó la congresista de oposición.

María Fernanda Cabal cerró su pronunciamiento con un mensaje en el que cuestionó la prioridad del Gobierno al impulsar una constituyente, insistiendo en que las necesidades reales del país están en otras áreas. “Colombia necesita reformas serias, no caprichos de caudillo. Los ciudadanos no quieren constituyente, quieren empleo, vivienda, salud, seguridad, educación”, afirmó.

María Fernanda Cabal cerró su pronunciamiento con un mensaje en el que cuestionó la prioridad del Gobierno al impulsar una constituyente, insistiendo en que las necesidades reales del país están en otras áreas

Por su parte, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aseguró que el país necesita transformaciones estructurales que permitan avanzar en temas sociales y en la reducción de brechas. Según explicó, el objetivo de la constituyente es impulsar cambios normativos desde la legalidad.

Y añadió: “Se trata de un hecho político, un hecho político a partir del cual crearemos nuevas normas jurídicas para convocar la Asamblea Constituyente dentro del marco de la institucionalidad, sin ningún salto al vacío”.

Durante su visita a Cali el pasado 11 de junio, el presidente Gustavo Petro volvió a plantear la posibilidad de convocar una asamblea constituyente, generando reacciones inmediatas en sectores de oposición. Aunque luego negó que su intención fuera reformar la Constitución, sus declaraciones fueron interpretadas en esa dirección. En ese contexto, firmó el Decreto 0639 de 2025, con el que busca promover una consulta popular, a pesar de que la reforma laboral, el objetivo central de la propuesta, ya fue aprobada, lo que ha frenado su avance.

“Lo que siguen son 8 millones de firmas, un trabajo intenso, pero el pueblo ya decidió decidir y no se va a echar para atrás.Y todos los instrumentos que existen en Colombia, incluida la asamblea nacional constituyente, se utilizarán porque el único soberano y detentor de poder es el pueblo de Colombia”, dijo el jefe de Estado.