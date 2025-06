Juan Manuel Santos sentenció la asamblea nacional constituyente de Petro: “Va a pasar lo mismo que con la consulta popular”

El expresidente Juan Manuel Santos señaló que la constituyente del presidente Gustavo Petro no tiene posibilidad de ser aprobada - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El expresidente Juan Manuel Santos dirigió sus críticas hacia la gestión política del Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, especialmente en lo referente a la consulta popular, la constituyente y el llamado ‘decretazo’, que fue derogado.

El exmandatario calificó estas iniciativas como “globos” que distraen a la opinión pública y generan polarización. “Lo que hemos visto con la consulta y después con el famoso decretazo es que son distractores. Son globos que distraen y ponen al país a polemizar y polarizarse más, a sabiendas de que eso no es posible. La consulta popular desde el comienzo se sabía que no iba a prosperar y no prosperó”, dijo en entrevista con El Tiempo.

El exmandatario señaló que el jefe de Estado se debería dedicar a gobernar el país y no generar polarización en el territorio nacional - crédito @JuanManSantos/X

“El decretazo, a sabiendas de que no iba a prosperar, se firmó el decreto y hoy se derogó. Lo mismo va a pasar con la papeleta de la constituyente, pero nos van a tener discutiendo para mantener al país en esa tensión política que a unos conviene política y electoralmente”, afirmó Santos, señalando que estas propuestas no tienen viabilidad real y solo buscan mantener el debate político.

El expresidente Santos también señaló que el jefe de Estado debería aprovechar su último año de mandato para trabajar por los colombianos en vez de buscar cambiar la Constitución Política del país.

Petro señaló que buscaría una constituyente en marzo de 2026- crédito @infopresidencia/X

“En lugar de inventarse constituyentes y consultas populares que se dedique a gobernar. Parte de gobernar es ejecutar las obras de infraestructura, el arte de gobernar es ejecutar. Y este gobierno se ha caracterizado, por lo contrario, por no ejecutar”, sentenció Santos, reiterando su crítica a la falta de ejecución de proyectos y a la tendencia a priorizar el debate político sobre la acción concreta.

La defensa de Santos a su administración

El premio Nobel de Paz en 2016 aprovechó para defender la gestión de su administración en materia de infraestructura. - crédito @JuanManSantos/X

El premio Nobel de Paz en 2016 aprovechó para defender la gestión de su administración en materia de infraestructura. A su vez, reivindicó el impacto de las vías 4G y cuestionó la falta de continuidad en los proyectos de desarrollo, así como la proliferación de iniciativas como la constituyente, la consulta popular y el derogado ‘decretazo’, a las que calificó como mecanismos de distracción que mantienen al país en una discusión constante.

“Creamos planes muy ambiciosos y nos dedicamos a ejecutarlos. Hoy podemos decir que se cumplió casi que con creces el haber sido el Gobierno que más avanzó en la infraestructura en la historia reciente del país. Las cifras están ahí”, afirmó el exmandatario al medio citado.

De igual manera, enfatizó en que el éxito de estos proyectos dependía de la continuidad en las políticas públicas, una condición que, según su perspectiva, no se cumplió en los gobiernos posteriores. “Se necesita continuidad, construir sobre lo construido. Infortunadamente los gobiernos Duque y Petro se dedicaron uno a no hacer mucho y otro a sabotear lo que hicimos”, expresó Santos, aludiendo directamente a las gestiones de Iván Duque y Gustavo Petro. Para el expresidente, la falta de seguimiento y la tendencia a desmantelar lo realizado por administraciones anteriores frenó el avance de la infraestructura y, por ende, el desarrollo económico del país.

En su análisis, Santos identificó la incertidumbre como un factor determinante que paralizó la inversión en infraestructura. “La condición más importante para traer la inversión es la certidumbre, saber que las reglas de juego se van a respetar y decirle a los inversionistas para dónde van”, sostuvo. Esta reflexión apunta a la necesidad de un entorno estable y predecible para atraer capital y garantizar la ejecución de grandes proyectos, un aspecto que, según el exmandatario, se ha visto comprometido en los últimos años.

En ese sentido, el expresidente propuso que el país debe “retomar lo que funcionó” en materia de infraestructura, salvo que se presenten alternativas superiores. “Pero no comiencen a destruir, bajo el lema del cambio, lo que está bien sin tener una alternativa mejor. Eso es lo que ha sucedido, la costumbre de destruir todo lo que viene de atrás por razones políticas o de diferente índole”, agregó. Con estas palabras, Santos criticó la tendencia a desechar políticas y obras previas por motivos políticos, en lugar de fortalecer y mejorar lo ya existente.