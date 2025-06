Agarrón entre Vicky Dávila y Daniel Quintero por evento que lideró Petro en Medellín, junto a criminales: “Se sentó con bandidos”

Con un fuerte cruce de mensajes, Daniel Quintero y Vicky Dávila protagonizaron una intensa pelea en relación con evento en Medellín - crédito EFE - Asobancaria

El 21 de junio de 2025, cientos de ciudadanos llenaron el Centro Administrativo La Alpujarra en Medellín, Antioquia, donde el Gobierno nacional celebró la aprobación de la reforma laboral, pero también tenía el objetivo de exponer los avances de la Paz Urbana.

Precisamente, como parte de la exposición, varios de los condenados fueron trasladados hasta el lugar en un bus del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), lo que generó múltiples críticas por parte de la ciudadanía y figuras públicas.

La lista de invitados al evento incluía a “Douglas”, “Lindolfo”, “Pesebre”, “Grande pa”, “Tom”, “El tigre”, “Pocho” y “Naranjo”, todos, condenados y líderes criminales de bandas como la Oficina de Envigado o La Terraza que estaban recluidos en la cárcel de Itagüí.

La presencia de los presos en La Alpujarra causó revuelo en todo el país. Desde la oposición argumentaron que esa era la prueba de que el presidente Petro estaba asociado con criminales.

La precandidata presidencial Vicky Dávila, durante el encuentro de personeros en Bogotá, lanzó duras críticas al exalcalde de Medellín Daniel Quintero por participar en el acto del presidente Gustavo Petro con cabecillas de grupos delincuenciales en el Parque la Alpujarra.

Vicky Dávila le cantó la tabla a Daniel Quintero - crédito X

Según sus consideraciones, el exmandatario local no defiende el marco legal colombiano, ya que estuvo codo a codo con cabecillas criminales por voluntad propia.

“Daniel, le voy a decir una cosa. Usted no debería estar hoy aquí, porque usted no defiende la legalidad, porque usted fue capaz de sentarse con parásitos, bandidos, usted hacer eso en su ciudad. Desde aquí mi cariño a los paisas, mi cariño a Medellín”.

A la par, recordó a Quintero su proceso legal por el caso de Aguas Vivas, por lo que sugirió que Colombia no debería tener un líder con problemas con la justicia. “Usted es irrespetuoso y usted es un imputado y eso no lo vamos a permitir más en Colombia. A ustedes que Dios los bendiga”.

La respuesta de Daniel Quintero a Vicky Dávila - crédito X

En respuesta a los ataques de Dávila, el exmandatario distrital sostuvo que el discurso de la periodista estaba lleno de odio. Además, dijo que por ese tipo de declaraciones es que el país experimenta una fuerte polarización.

“Me da una pena gigante que se haya ido la candidata después de haber hecho esta demostración de odio. De rabia. Y que no ha entendido que ese discurso de odio, ese discurso de eliminar al otro. Ella dijo acá es para usted. Quintero no debería estar aquí. Esa eliminación es la que ha llevado a que estemos donde estamos hoy a la gran polarización de la eliminación del otro. Yo sí quiero este cambio. Yo quisiera que ella estuviera. Dicho eso, celebrar el trabajo que hacen. Ustedes son los verracos. Unos valientes”, señaló.

El exalcalde Quintero también defendió su gestión de la capital de Antioquia aclarando que trabajó para mejorar las condiciones de varios funcionarios como los personeros de la ciudad.

“Yo como alcalde de Medellín trabajé no solo por el personero de Medellín, sino con los personeros del área metropolitana. Sé las dificultades que viven superiores las que viven ustedes en las regiones de Colombia y cuenten conmigo para trabajar con ustedes, para luchar con ustedes por la independencia de ustedes”.

Daniel Quintero afronta un proceso legal por el caso de Aguas Vivas- crédito Mariano Vimos/Colprensa

En ese sentido, Quintero reiteró que tiene intenciones de resetear la política colombiana con el fin de ejercer un cambio en el país.

“Hay que aumentar el personal de las personerías sin ninguna duda, y hay que resetear la política en Colombia, que está en la política en Colombia. No creer lo segundo, es decir, es no creer que esto está bien. Aquí la mitad de la gente dijo que sí. Hay que cuidar las instituciones. Estas instituciones están colapsando. Lo que yo me he dado cuenta al escucharlos a ustedes es que están colapsando las instituciones que no tienen el presupuesto, que no tienen la seguridad, que no tienen las garantías. Resetear la política de Colombia es arreglar todo eso”, concluyó.