Shakira sorprendió a sus seguidores al publicar un video bañándose: “Bienvenidos a mi ducha”

Shakira sorprendió a sus más de 90 millones de seguidores en Instagram al abrir las puertas de su baño y presentar, desde la intimidad de su ducha, su nueva línea de productos capilares, Ísima, en un video que rápidamente se viralizó y generó una ola de reacciones en redes sociales.

En la grabación, la artista barranquillera aparece con el cabello mojado, aplicando su champú Riquísima, que contiene extracto de sábila mexicana, y compartiendo detalles sobre su rutina de cuidado capilar. “Bienvenidos a mi ducha”, saludó y luego explicó que el producto “huele muy bien y limpia muy bien, pero no lo reseca. Puedes sentir que no maltrata tu cabello de todo los aceites que usa, es lo suficiente para limpiar”.

La publicación mostró a la cantante en un momento cotidiano, desenredando su cabello y compartiendo consejos personales de belleza. “Honestamente nunca pensé que los invitaría a mi ducha”, admitió entre risas y agregó: “Quiero hacer una reseña de cada uno y quiero que sientan lo que siento y que tengan una experiencia de lo que vivo en la ducha porque todo empieza ahí”.

En el video, Shakira detalló el uso de su acondicionador Suavísima, otro de los productos de la línea Ísima. “Amo la botella. Es muy práctica. Mira el mecanismo, aprovechas hasta la última gota”, comentó mientras mostraba el envase.

La cantante explicó que utiliza una cantidad generosa porque, en sus palabras, “para mí, más es más”. Destaca que el acondicionador suaviza el cabello al instante y que su fragancia es especialmente agradable. “Huele increíble. Se siente muy suave”, afirmó, mientras demuestra cómo desenreda su cabello bajo la ducha, comenzando por las puntas y subiendo hasta la capa superior: “Me gusta desenredarlo en la ducha”.

La barranquillera no solo compartió su rutina, también ofreció consejos prácticos para el cuidado del cabello. Además, sugirió adaptar la cantidad de producto según el tipo de cabello: “Para personas con pelo corto o pelo lacio con un poco funciona”, indicó, mostrando sensibilidad hacia las diferentes necesidades de sus seguidores.

La reacción de los usuarios en redes sociales no se hizo esperar. Los comentarios en la publicación reflejaron sorpresa y admiración por la naturalidad de la cantante: “No todos los días ves a esta belleza bañándose y echándose cositas en el cabello”; “Cosas que nunca pensé ver: Shakira bañándose 😅”; “Amo. La mujer más hermosa”; “Qué hermosa se ve al natural, no necesita maquillaje”; “Ni en mis sueños más locos imaginé un video como este”; “Ahora nadie me podrá decir que no me bañé con Shakira🔥❤️“; ”Shakira, ¿qué somos ahora que te vi bañándote?🫣“.

El lanzamiento de Ísima coincide con un momento de gran éxito profesional para Shakira. Su gira Las mujeres ya no lloran World Tour continúa batiendo récords de asistencia, consolidando su posición como una de las artistas más influyentes del panorama musical internacional.

Shakira revivió la magia de ‘Si te vas’ en Phoenix

La cantante sorprendió a miles de seguidores en el Footprint Center de Phoenix el domingo 22 de junio de 2025 al interpretar por primera vez en su gira Las mujeres ya no lloran World Tour la emblemática canción Si te vas, un tema que no formaba parte de su repertorio en vivo desde 2018.

La artista barranquillera eligió este escenario para revivir una de las piezas más significativas de su carrera, ausente de los conciertos de la cantante desde hace siete años, generando una reacción inmediata y entusiasta entre los asistentes.

Si te vas fue lanzada en 1998 como parte del álbum ¿Dónde están los ladrones?, un trabajo discográfico que representó un importante momento en la trayectoria de la cantante. Este álbum no solo consolidó su presencia en la escena musical latinoamericana, también la proyectó internacionalmente.

La canción, una balada intensa y cargada de sentimiento, se ha mantenido como una de las favoritas del público a lo largo de los años. Su letra explora el dolor y la determinación ante una ruptura amorosa.