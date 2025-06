La Liendra dejó contundente mensaje sobre la ‘normalización de las drogas’ de parte de algunos artistas y amigos cercanos: “Asombrado”

El creador de contenido expuso las razones por las que deben alejarse de las drogas - crédito @emfuror/IG

La Liendra en sus redes sociales se ha caracterizado por hablar de diferentes temas con los que no está de acuerdo, dejando algunas reflexiones sobre la coyuntura del país y las actitudes de otros creadores de contenido.

Recientemente, el risaraldense compartió en sus redes sociales su opinión sobre un tema que le genera preocupación y que tiene que ver con la juventud en Colombia: el consumo de drogas.

A Mauricio Gómez le cuesta entender cómo se ha “normalizado” tanto en la sociedad como en las letras de algunas canciones el consumo de drogas.

Según expuso el influencer, lo deja “asombrado” este tipo de comentarios y dejó un mensaje para aquellos que “si en tu grupo de amigos consumen drogas, no está bien”, pues ahí no hay nada más que un vicio.

Destacó, además, que aquellos que no tienen ningún tipo de adicción tendrán más oportunidades en el futuro que esos que se creen superiores por consumir algún tipo de sustancia.

“No se están perdiendo de nada, lo están haciendo muy bien… Y para los que lo están haciendo, brother bien dura que está la vida para que tú tengas algo que no te ayuda a avanzar, no está cool, no te está dejando cosas positivas, te está rodeando de gente que no vale la pena, alejándote de gente que de verdad te quiere”, expresó inicialmente el cafetero en su publicación.

Finalmente, dijo que el cambio que están esperando algunos que se encuentran inmersos en las adicciones “va a empezar cuando dejes esa chimbada”.

Agregó también que aunque no es tema fácil, ahí es donde realmente está el cambio, pues “estás para cosas más grandes, eso no te está dejando avanzar” y alentó a quienes lo necesiten a buscar ayuda para alejarse definitivamente de los vicios.

Por último, aseguró que “hablar de que las drogas no son cool me dejan como un estúpido frente a los reguetoneros y todos estos que hablan de que consumir tusi, pepas y demás está bien”. Aseguró que, son personas que cantan desde sus vacíos, ya que “te causan una felicidad momentánea, luego te deja un vacío más grande que la satisfacción que te genera”.

El mensaje fue aplaudido por varios de sus seguidores, quienes recalcaron la importancia de que este tipo de contenidos se hagan más virales que aquellos que solamente incitan a cualquier tipo de acción que pueda ocasionar problemas en el futuro. Entre las opiniones destacan: “Te acabas de ganar mi respeto liendra 🫶🏻”, escribió Tatiana Murillo, conocida como La Barbie Colombiana; “excelente mensaje”; “el verdadero contenido que se debe hacer viral”, entre otros.

Avanza proyecto para eliminar el consumo de drogas en espacios públicos

El proyecto plantea la creación de Zonas Libres de Drogas y Alcohol en espacios públicos o lugares abiertos al público, una medida que busca restringir el consumo, distribución y comercialización de sustancias como cannabis, cocaína, heroína, drogas sintéticas y otras incluidas en las listas I y II de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.

La aprobación de la propuesta se dio con ocho votos a favor y dos en contra. Votaron afirmativamente los concejales Araque, Barrios, Samir, Juan Manuel Díaz, Germán, Gutiérrez, Torrado y Uscátegui, mientras que Dusán y Triana manifestaron su desacuerdo.

El proyecto debe superar un segundo debate en plenaria para convertirse en norma vigente en Bogotá - crédito Concejo de Bogotá

El proyecto cuenta con una amplia coautoría de concejales de distintas bancadas: Humberto Amín, Diana Diago, Darío Fernando Cepeda, Andrés Barrios, Emel Rojas, Rolando González, Marco Fidel Acosta, José del Carmen Cuesta, Juan Javier Baena y Juan Daniel Oviedo.

La ponencia fue presentada por Daniel Felipe Briceño, del Centro Democrático, y Germán García, del Partido Liberal, que coincidieron en la importancia de preservar los espacios públicos como entornos seguros, especialmente para niños, niñas y adolescentes.