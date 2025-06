Karola reveló que Blessd quiere grabar una canción con Melissa Gate y contó qué consejo le dio a la exconcursante de ‘La casa de los famosos’

A Blessd le gustaría cantar con Melissa Gate, según Karola - crédito @blessd @karolalcendra_/IG y canal RCN

En medio del auge de los exintegrantes de La casa de los famosos Colombia, una declaración ha empezado a generar conversación en redes sociales y medios de entretenimiento.

Se trata de la que dio Karola, reconocida cantante y creadora de contenido en el pódcast de Dímelo King, en donde se refirió públicamente a la posible colaboración musical entre el artista urbano Blessd y la influenciadora Melissa Gate, la cual ha ganado notoriedad tras su paso por el reality del Canal RCN.

Durante una reciente intervención, Karola no solo confirmó que ha escuchado rumores sobre esta inesperada alianza, si no se tomó un momento para enviarle un mensaje directo a Melissa, con una mezcla de consejo y advertencia sobre lo que implica adentrarse en el exigente mundo musical.

“‘El bendito’, Blessd, quiere colaborar con ella (Melissa Gate). Y te voy a dar un consejo con mucho amor. Si tú lo tomas o no lo tomas, es tu problema”, comentó Karola de manera directa.

Karola Icendra le envió mensaje a Meliss Gate - crédito @karolalcendra_ y @canalrcn/IG

La artista, quien también ha explorado su camino musical en medio de una carrera multifacética, se refirió al futuro de Melissa Gate como cantante con una perspectiva honesta y profesional. Aunque reconoció que la música es un campo prometedor, fue enfática en que no basta con la fama o la intención para triunfar en esta industria.

“Escuché y vi que te quieres lanzar al tema de la música. Creo como artista también que está tocando estos terrenos musicales, que es un muy buen camino. Pero es un camino que deberías tomar con muchísima disciplina, con muchísima dedicación y ponerte a experimentar en ese camino”, añadió Karola.

Aunque no dio más detalles sobre si Blessd ya habría tenido contacto directo con Melissa Gate para este proyecto, el comentario de Karola confirma que la posibilidad de una colaboración entre ambos no es solo un rumor, si no estaría en evaluación.

“Escuché en una entrevista que posiblemente el bendito quiere colaborar con ella”, afirmó la creadora de contenido.

Cabe recordar que Blessd ha manifestado en varias ocasiones su intención de apoyar nuevos talentos, aunque sus colaboraciones suelen ser estratégicas y enfocadas en propuestas con potencial artístico. Además, nunca ha hecho una mención directa a la influenciadora paisa.

Karola confirma rumores de que Blessd colaboraría con Melissa Gate - crédito @blessd/Instagram

Por su parte, Melissa Gate no ha emitido declaraciones públicas al respecto, aunque sus seguidores ya han comenzado a especular sobre cómo podría sonar un tema en el que participe junto a uno de los reguetoneros más exitosos del momento.

La paisa, que recientemente protagonizó varios momentos virales durante su estancia en La casa de los famosos Colombia, ha demostrado tener carisma y conexión con el público, lo cual podría jugar a su favor si decide incursionar de lleno en la música.

Las palabras de Karola, sin embargo, ponen en el centro de la conversación la responsabilidad y el trabajo que implica convertirse en artista, más allá de los seguidores o la popularidad obtenida en redes sociales o realities. Y aunque la posibilidad de que Melissa Gate grabe un tema con Blessd podría sonar a una movida arriesgada, no sería la primera vez que una figura emergente del entretenimiento se transforma en cantante con éxito, siempre y cuando el proceso se aborde con la seriedad que merece.

Además, Melissa expresó antes de su salida del programa que espera continuar por el camino de la música, pues ya incursionó en el trap junto al cantante Meysan y su idea es seguirlo. Incluso, se presentó en los Premios Ícono con la canción que hicieron los dos titulada Reales, que está número uno en las listas de Spotify en Colombia.