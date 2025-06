Video| Así fueron los momentos de tensión durante el rescate de 57 soldados en el Cauca, “captúrelos en este momento”

Autoridades han expuesto detalles de la operación - crédito Ejército Nacional

Tras el rescate de los 57 soldados que estuvieron retenidos por población civil y disidentes de “Iván Mordisco” en el Cauca, desde las Fuerzas Militares y el Gobierno nacional han reafirmado que no se trató de una liberación.

De hecho, el parte positivo de la operación fue expuesta por las autoridades mediante un video en el que se observa cómo se enteró el comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, el brigadier Federico Mejía Torres, de que los uniformados ya estaban en libertad.

Debido a que se trató de un operativo, en el audiovisual se escucha al brigadier pedir que todos los presentes en el lugar de los hechos, que estaban intentando escapar, debían ser capturados en flagrancia.

“Importante, como fue una liberación bajo presión, capture en flagrancia a los que están saliendo corriendo en estos momentos, captúrelos en este momento. Los que van en las camionetas y en las motos, porque eran los que tenían secuestrados a los soldados”, indicó el comandante de la Tercera División del Ejército Nacional.

Hasta el momento, el informe preliminar de las autoridades habla de 20 detenidos.

Así confirmaron que los uniformados ya estaban junto a sus compañeros del Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional

Debido a que en un principio se informó que los soldados habían sido liberados, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha utilizado sus redes sociales para reafirmar de que se trató de un operativo de rescate en el que se registraron múltiples capturas.

"Señores de la prensa: aquí están dos fotos que comprueban que hay personas capturadas en flagrancia por presunta participación en secuestro cuando rescataron a los 57 militares“, escribió Benedetti en una de las publicaciones que ha realizado.

De la misma forma, el ministro ha expuesto videos en los que se observa cómo varias de las personas que estaban reteniendo a los uniformados eran capturados en flagrancia.

El ministro del Interior ha reafirmado que se trató de un operativo de rescate y no una liberación - crédito @AABenedetti/X

Por su parte, el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, ha reafirmado que aunque parte de los pobladores fueron instrumentalizados por las disidencias, dentro de los involucrados habría infiltrados del grupo armado.

“Esto no es solo un secuestro. Es una violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario. Utilizar civiles como escudos humanos es un crimen que busca impedir el avance de la Fuerza Pública y de las instituciones del Estado para llevar inversión social y justicia en una de las regiones más golpeadas por la violencia”.

Es por ello que Sánchez expuso que ya se estaban adelantando las órdenes de captura contra varios de los involucrados en el secuestro de los uniformados.

“Ya estamos avanzando en la judicialización de los responsables. Hay órdenes de captura en curso. No permitiremos que el crimen organizado imponga su ley ni que el miedo impida que llegue el Estado”, indicó el ministro de Defensa.

20 personas fueron detenidas en flagrancia - crédito Fuerzas Militares

Minutos después del rescate, el soldado profesional Kenen Vargas, que permaneció tres días secuestrado, indicó que sintió miedo durante las jornadas que estuvo privado de su libertad.

“Uno sentirse rodeado de mucha gente sin saber qué van a hacer con uno. Dar gracias a Dios porque estamos todos acá y estamos completos”.

De la misma forma, y resaltando que la labor del Ejército Nacional es proteger a la población civil, Vargas indicó que no tendría problemas con volver al Cañón del Micay. “El trato fue súper, nos trataron bien. Yo estoy cumpliendo una labor, donde me manden voy, si me toca volver vuelvo, volvería, acá estamos para servirles, para servirle a Colombia”, puntualizó.

Desde el Ejército Nacional indicaron que con la liberación de los soldados no termina su misión en la zona y que en las próximas horas seguirán desplegando a más uniformados para recuperar y controlar nuevamente las zonas aledañas al Cañón del Micay.