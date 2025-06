El director de la Ungrd dice que Daniel Quintero lo bloqueó de X: “Está en la puerta de la cárcel y no se trata de una persecución”

Carlos Carrillo, titular de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, aseguró que el exalcalde de Medellín lo bloqueó tras sus denuncias sobre presuntos vínculos con implicados en el escándalo de corrupción - crédito Colprensa

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, afirmó que fue bloqueado en la red social X por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. En su declaración, sugirió que esta acción podría estar relacionada con las denuncias públicas que ha hecho sobre la supuesta cercanía del exalcalde con personas implicadas en el escándalo de corrupción que afecta a la entidad.

Además, el funcionario cuestionó el respaldo político que, según él, tuvo Olmedo López, exdirector de la Ungrd y uno de los protagonistas del caso, por parte de sectores cercanos a Quintero. Al referirse al exalcalde, Carrillo fue enfático: “Está en la puerta de la cárcel y no se trata de una persecución”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Me bloquea @QuinteroCalle, quizá porque he señalado su cercanía con figuras vinculadas en el escándalo de la UNGRD, como Wadith Manzur, o porque le he recordado sus cuotas políticas en la dirección de Olmedo López”, escribió el funcionario del Gobierno nacional por medio de su cuenta de X.

En su mensaje, Carlos Carrillo también cuestionó la cercanía de Daniel Quintero con sectores del actual Gobierno, advirtiendo sobre los riesgos de permitirle protagonismo político pese a su situación judicial. Carrillo insistió en que las imputaciones que enfrenta el exalcalde de Medellín no deben ser ignoradas y criticó su presencia en eventos oficiales.

Carlos Carrillo criticó la cercanía de Daniel Quintero con el Gobierno nacional - crédito @CarlosCarrilloA

“Quintero está en la puerta de la cárcel y no se trata de una persecución, son acusaciones muy serias las que hoy lo tienen imputado. Nuestro proyecto político no puede abrirles la puerta a quienes, con antecedentes tan cuestionables, buscan acercarse a punta de adulación. Gravísimo error encaramar a este imputado en la tarima a pocos pasos del Presidente”, comentó Carrillo al respecto.

Carrillo cerró su pronunciamiento con un mensaje dirigido a las bases del movimiento político que respalda al Gobierno, insistiendo en la necesidad de mantener la coherencia ética dentro del proyecto. Señaló que no puede haber silencio frente a lo que considera desvíos y reiteró su rechazo a figuras como Daniel Quintero.

Carrillo cerró su pronunciamiento con un mensaje dirigido a las bases del movimiento político que respalda al Gobierno, insistiendo en la necesidad de mantener la coherencia ética dentro del proyecto. Señaló que no puede haber silencio frente a lo que considera desvíos y reiteró su rechazo a figuras como Daniel Quintero - crédito @CarlosCarrilloA/X - Infobae Colombia

“Quienes estamos dispuestos incluso a jugarnos la vida por este proyecto político no podemos quedarnos callados por temor a incomodar. Gente como Pinturita no cabe en un proyecto que busque enunciarse desde una idea de cambio”, escribió el director de la Ungrd.

Esa no ha sido la única crítica de Carlos Carrillo contra el exalcalde Daniel Quintero. En una entrevista concedida al programa El Debate, de la revista Semana, el director de la Ungrd volvió a marcar distancia con el exmandatario local y expresó de forma tajante su desconfianza hacia él. Al ser consultado sobre una eventual interacción con Quintero, Carrillo afirmó que no le daría la mano y agregó, en tono irónico, que ni siquiera lleva reloj, “porque no tengo nada que se pueda perder”.

Durante la conversación con Semana, Carrillo fue interrogado sobre su postura frente a una eventual candidatura presidencial en 2026 de figuras como Gustavo Bolívar o Daniel Quintero. Aunque se abstuvo de hacer pronunciamientos electorales explícitos, dado su cargo como director de la Ungrd, dejó claro que no respaldaría de ninguna manera a Quintero.

Su respuesta fue contundente: “Ni siquiera votaría por él para la junta de administración de un edificio”, una frase con la que dejó en evidencia que su desconfianza hacia el exalcalde trasciende lo estrictamente político.

Esa no ha sido la única crítica de Carlos Carrillo contra el exalcalde Daniel Quintero. En una entrevista concedida al programa El Debate, de la revista Semana, el director de la Ungrd volvió a marcar distancia con el exmandatario local y expresó de forma tajante su desconfianza hacia él - crédito Ungrd

En la misma entrevista, Carlos Carrillo criticó el historial político de Daniel Quintero y puso en duda la coherencia de su actuación pública. Cuestionó su paso por distintas corrientes ideológicas y lo describió como un ejemplo de oportunismo político. A juicio del director de la UNGRD, el exalcalde ha moldeado su discurso según el contexto, sin una línea clara de principios. “Es un tipo que ha dado todo tipo de volteretas”, señaló Carrillo, al referirse a los cambios de postura de Quintero desde sus orígenes conservadores hasta su actual cercanía con sectores de izquierda.