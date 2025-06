Daniel Quintero le contestó a concejal de Medellín Alejandro De Bedout que radicó una queja disciplinaria contra Gustavo Petro

Alejandro De Bedout presentó una queja disciplinaria ante la Cámara de Representantes, señalando al presidente por supuestamente favorecer a un aspirante presidencial durante un evento oficial en Medellín el 21 de junio - crédito @QuinteroCalle/X

El concejal de Medellín Alejandro De Bedout radicó una queja disciplinaria contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, argumentando una presunta participación indebida en política. De acuerdo con su denuncia, el mandatario promovió a un candidato presidencial, que sería Daniel Quintero durante un acto oficial de Gobierno, lo que, según él, constituye una violación a las normas que rigen la conducta de los funcionarios públicos.

A esto contestó el exmandatario local Daniel Quintero no se quedó callado y por medio de su cuenta de la red social X diciendo que las campañas presidenciales aun no han empezado. Además comentó que “en Medellín toca ser medio bobo para ser Concejal”

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, respondió por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X con dureza a la denuncia presentada por el concejal Alejandro De Bedout, desestimando sus señalamientos y lanzando críticas al tono de la oposición en Medellín. En su mensaje, minimizó los argumentos jurídicos de la queja y aseguró que aún no ha formalizado ninguna candidatura.

“En Medellín toca ser medio bobo para ser Concejal. Concejal: 1: Las campañas no han empezado. 2: Aún no estoy inscrito. Y 3: Que no se les note tanto el miedo. Vamos a resetear la política y a mandar a los criminales y corruptos para la cárcel”, contestó el exmandatario loca por medio de una publicación de su cuenta de la red social X (antes Twitter).

Y es que, el servidor público paisa comentó esto al respecto de su queja disciplinaria: “Como concejal de Medellín, he puesto formalmente en conocimiento de la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una serie de hechos que podrían configurar graves infracciones constitucionales y disciplinarias atribuibles al Presidente Gustavo Petro Urrego”.

De Bedout criticó con dureza el evento organizado por el Gobierno Nacional en La Alpujarra, Medellín, al señalar que fue utilizado para fines políticos que desbordan las funciones institucionales. Según denunció, la actividad sirvió para “visibilizar a un precandidato presidencial imputado por corrupción —Daniel Quintero—”, así como para “convocar ilegalmente a una Constituyente” y “atacar públicamente a autoridades locales elegidas democráticamente, como el alcalde de Medellín @FicoGutierrez y varios concejales”.

También cuestionó el uso de recursos del Estado en el desarrollo del evento en Medellín, denunciando que se trató de una puesta en escena política encubierta bajo el discurso de la paz urbana. Criticó la presencia de altos funcionarios del Gobierno, la utilización de logística oficial y la inclusión de personas privadas de la libertad como parte del acto, sin que mediara ningún tipo de control institucional.

“Todo esto ocurrió con recursos públicos, logística estatal, ministros en tarima y personas privadas de la libertad como invitados políticos, sin control judicial ni mención alguna a verdad, justicia o reparación. Un uso descarado del aparato del Estado para fines partidistas y políticos, disfrazado de paz urbana”, dijo.

El concejal cerró su publicación advirtiendo sobre los riesgos de permitir que el poder Ejecutivo utilice los escenarios institucionales para fines electorales. Afirmó que el discurso de la paz no puede ser instrumentalizado para legitimar actos de campaña, ni para dividir a la ciudadanía, según su punto de vista. Insistió en la necesidad de que las autoridades competentes investiguen las actuaciones del presidente Gustavo Petro y exijan el cumplimiento del orden constitucional.

“Colombia no puede normalizar que el Presidente convierta actos institucionales en escenarios de propaganda, ni que utilice la paz como excusa para revictimizar, dividir y hacer campaña política a un candidato presidencial. Por eso pedimos a la Comisión que actúe, que investigue, y que haga valer la Constitución que el propio Presidente juró respetar. Medellín no será cómplice del abuso de poder. ¡La ley también aplica para el Presidente!“, concluyó el concejal de la capital del departamento de Antioquia.