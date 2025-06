Yina Calderón mostró quién está detrás de la marca de belleza que lanzará la Toxi Costeña: “Ahí está la plata”

Yina Calderón apoya con acompañamiento y contactos a su amiga la Toxi Costeña para su nuevo rol como empresaria luego de su paso por 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @yinacalderontv/Instagram

Yina Calderón se ha mostrado bastante activa en redes sociales luego de su salida de La casa de los famosos Colombia 2025, reality en el que conoció y se hizo amiga de la cantante de champeta conocida en la industria musical con la Toxi Costeña a la que incentivó para que incursionara en los negocios.

Siguiendo los consejos de la empresaria de fajas, la cuarta finalista del reality de convivencia está preparándose contrarreloj para sacra al mercado su propia marca de productos para el cuidado facial, razón por la que la DJ opita la contactó con experta en el tema.

“Vean nosotras trabajando, no les digo y nos dicen que nosotras, ¿Quién sabe qué? “la Toxi” empresaria está saca está por sacar unos productos que ayyy”, mencionó Yina mientras que la artista musical recibía asesoría de la persona que se encargará de materializar su idea.

Yina Calderón compartió parte del proceso en el que la Toxi Costeña prepara su nueva marca de belleza par aprovechar la visibilidad que tuvo en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @yinacalderontv/Instagram

Por otra parte, en el mismo video, Calderón adelantó que ella también está en el mismo proceso de su amiga desarrollando una marca de la que pronto hablará, ya que, no se quiere quedar en solo el tema de los realities ni las redes sociales.

“Lo que pasa es que yo tengo empresa hace diez años y cuento con todos los contactos necesarios para que ”la Toxi" abriera su empresa, porque si en algo estamos clara es que toca sacar empresa. Porque las marcas son las que dan el billete. Y vean de la mano de duras que saben de productod. Ella es costosa, pero conoce y es muy buena en lo que hace".

Por su parte, la cantante sincelejana que acaba de estrenar look se mostró entusiasmada con las ideas de negocio que planteó Yina Calderón. Motivo por el que Cindy Ávila, nombre real de la cantante se regresó de Cartagena para Bogotá, pues estará al frente de lo que será su marca propia de belleza.

“Me quedé acá unos días porque voy a sacar un producto, porque voy a ser empresaria; cotizando laboratorios, cotizando y viendo el empaque...”, reveló.

Cindy Ávila, conocida como La Toxi Costeña, se estrenará como empresaria de la mano de su amiga Yina Calderón - crédito cortesía del Canal RCN

La Toxi Costeña fue objeto de burla tras pasarse de tragos en discoteca de Bogotá

La finalista de La casa de los famosos Colombia 2025está recibiendo por cuenta del mal vocabulario que tuvo en el sitio del que la sacaron por haberse pasado de tragos, incluso, le gritaron: “Altafulla”, haciendo referencia a al rifirrafe que tuvo en la etapa final del concurso con el que resultó ser el ganador de la competencia.

La Toxi Costeña fue objeto de burlas en famosa discoteca vallenata de Bogotá - crédito @chichoneroscartagena1/Tiktok

“Hay gente que no es de mi estrato social, porque hay que clasificar que yo hago parte de las que tienen el pelo cortico, porque hay una persona que piensa que si yo no tengo el pelo largo no figuro”, este fue un fragmento del discurso que dio la artista sobre el escenario de Matildelina, discoteca de la capital colombiana en que se presentó en vivo, pero llamó la atención del público al querer lanzar pullas a Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025.

El momento más incómodo ocurrió cuando interrumpió a un integrante del equipo de logística que le quiso arrebatar el micrófono que le matearon varias veces: “Usted se calla, care moná”, provocando risas e incomodidad entre los asistentes que no dudaron en pedirle que saliera del escenario con arengas alusivas a Andrés Altafulla, vencedor del reality en el que la artista quedó en el cuarto lugar.

En redes sociales, la lluvia de críticas no se hizo esperar. Muchos cuestionaron su forma de hablar y su falta de control, y algunos insinuaron que estaba bajo los efectos del alcohol.

“¿Estaba borracha o qué? Se le nota que ni puede pronunciar bien”, “Qué espectáculo tan bochornoso, por favor bajen esa tipa de ahí”, “Yo soy costeña y no me representa para nada”, “Está haciendo el ridículo”, “La fama no es para todo el mundo”, fueron parte de las reacciones de los cibernautas.