Rtvc le debería astronómica suma a uno de sus operadores de redes de transmisión: el medio público asegura que investigan irregularidades

El Sistema de Medios Públicos Rtvc sigue sumando polémicas, después de que se conociera en la mañana del domingo 22 de junio sobre la astronómica cifra que adeudaría a uno de sus proveedores que, hasta febrero de 2025, manejó toda la red de transmisión del medio.

El monto de la deuda que la empresa Iradio reclama a Rtvc equivale prácticamente a la totalidad de las deudas que la propia firma reportó en sus últimos estados financieros.

Según una reciente investigación de la revista Cambio, Iradio documentó un patrimonio neto de 10.538 millones de pesos en 2024, con pasivos de 12.953 millones de pesos y activos por valor de 23.492 millones de pesos, lo que demostraría que la suma de 11.568 millones de pesos que exige a Rtvc es central para su equilibrio financiero.

La empresa, fundada por Pedro Gil Rubio y representada legalmente por Luisa Gil Martínez, sostiene que la situación ha puesto en riesgo la continuidad de su operación y la estabilidad de sus cuentas, ya que invirtió fondos propios en la prestación de servicios solicitados por la entidad de medios públicos.

Según la información conocida por Cambio, el pleito entre Iradio y la entidad estatal que dirige Hollman Morris se originó tras la decisión de Rtvc de asumir directamente la administración, operación y mantenimiento –conocidos como “AOM”— de la infraestructura técnica y civil utilizada para la transmisión de la radio y televisión estatal, tarea que durante dos décadas se adjudicó a empresas privadas.

Hasta el 28 de febrero de 2025, Iradio ejecutó estas funciones por última vez mediante un contrato de 53.382 millones de pesos, cubriendo la operación de 304 estaciones y la prestación de servicios que implicaban un despliegue técnico considerable.

Sin embargo, Iradio lleva cuatro meses exigiendo el pago de los 11.568 millones de pesos correspondientes al último mes de servicios, pero la administración de Rtvc se ha negado a reconocer oficialmente la deuda.

La entidad alega que los documentos y soportes entregados por la empresa no cumplen los requisitos técnicos necesarios para validar los pagos y, adicionalmente, acusa a Iradio de haber suscrito contratos con terceros sin las autorizaciones previas estipuladas ni la debida justificación de las necesidades.

“Entre ellos la falta de autorizaciones previas por parte de los funcionarios competentes de Rtvc, la ausencia de una justificación clara de la necesidad y la omisión del principio de planeación. Esta situación impide su reconocimiento automático como obligaciones válidas frente a la entidad. En consecuencia, y hasta tanto no se concluya el proceso de verificación y análisis de la documentación aportada, y no se esclarezcan plenamente los hechos mencionados, no será posible establecer la legalidad ni la oponibilidad de dichas obligaciones frente a la entidad”, respondió el Rtvc a Cambio.

De acuerdo con la información recopilada por el medio nacional, la dirección de Rtvc indicó que los pagos se encuentran suspendidos de manera preventiva mientras se desarrollan investigaciones internas sobre el proceso de contratación, y advirtió que los resultados se remitirán a los organismos de control para su evaluación final.

Además, la gestión de Morris inició procesos disciplinarios contra varios funcionarios que participaron en la aprobación de gastos durante los comités de compras, argumentando que carecían de delegación formal o autorización expresa para autorizar dichos desembolsos.

Durante su defensa, Luisa Gil precisó que los montos reclamados a Rtvc corresponden a recursos de Iradio que la compañía destinó al pago de servicios públicos y adquisición de repuestos para las estaciones bajo su custodia, inversión necesaria para mantener en funcionamiento la infraestructura de Rtvc.

Gil resaltó que la empresa ha entregado todos los documentos requeridos para la liquidación del contrato, y que la entidad estatal solo inició los trámites de cierre de contrato tres meses después de asumir la operación de la red.

La representante de Iradio también manifestó a la revista que, a pesar de los reiterados intentos de la empresa por concertar reuniones y formalizar la entrega de la infraestructura, la administración de Morris desatendió tanto las solicitudes de diálogo como el proceso de empalme formal.

Gil añadió que la reputación y la solidez patrimonial de la firma se están viendo gravemente impactadas por lo que considera una retención indebida de recursos y un manejo administrativo contrario a las buenas prácticas por parte de Rtvc.

“Del gerente de la entidad hemos recibido (cuatro meses después de la finalización del contrato), comunicaciones orientadas a señalar que los funcionarios de la entidad Rtvc que suscribieron los documentos asociados al contrato no fueron designados por aquel, y que la entidad inició recientemente procesos disciplinarios internos para establecer si aquellos actuaron dentro de sus competencias”, comentó la representante a Cambio.

Las tensiones en torno a este caso se acentuaron con la desvinculación de varios funcionarios clave, entre ellos el ingeniero Javier Cerquera Dussán y Gloria Edith Peña, que formaron parte del comité de compras que avaló servicios y pagos a Iradio en los últimos meses de su contrato.

Morris declaró a través de comunicaciones internas que nunca participó en dichos comités ni delegó esa responsabilidad en otros asesores o abogados, recalcando que la autorización de pagos debía depender exclusivamente de la gerencia o de sus delegados directos.

El examen interno detectó, según comunicó Rtvc, que durante seis meses el contrato de AOM operó sin la necesaria interventoría, la cual se formalizó solo a mediados de diciembre de 2024 mediante un acuerdo con la firma Iteco.

La falta de control y seguimiento habría incidido en el relevo de otros profesionales, como José Ciro Torres, quien hasta finales del año pasado ocupó la Dirección de Tecnologías Convergentes.

Desde el punto de vista institucional, la administración de Rtvc refirió un cúmulo de irregularidades en la gestión contractual asociada a los últimos pagos solicitados por Iradio, señalando la ausencia de paz y salvos con terceros, expedientes contractuales incompletos, obras inconclusas y contrataciones sin estudios de mercado ni autorización.

Alejandro Rodríguez, actual director de Tecnologías Convergentes de Rtvc, sostuvo que estas inconsistencias imposibilitan el reconocimiento automático de la deuda y que una conclusión solo se adoptará al cierre del proceso de verificación documental.

Fuentes consultadas por el medio confirmaron que la oficina de control interno de Rtvc se encuentra analizando la posible configuración de responsabilidades disciplinarias, fiscales, penales o contractuales derivadas de la aprobación de contratos y servicios fuera de las competencias establecidas para ciertos funcionarios.