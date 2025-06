Joven denunció en TikTok haber sido víctima de maltrato por parte de su pareja sentimental

La víctima aseguró recibir constantes golpizas y manipulación emocional - crédito dani.velez0416 / TikTok

Una joven identificada como Daniela Vélez, de 26 años, utilizó su cuenta de TikTok para realizar una denuncia pública en la que relató haber sido víctima de maltrato físico, verbal, psicológico y económico durante una relación de siete años con un joven identificado como Esteban Pulgarín. La joven, visiblemente afectada, decidió compartir su experiencia, motivada por el deseo de advertir a otras mujeres sobre los peligros de normalizar situaciones de violencia.

La joven aseguró que, aunque le resulta incómodo exponerse de esa manera en redes sociales, decidió hacerlo ante la gravedad de la situación: “Yo quiero hacer pública una situación que he tenido que afrontar sola por miedo a hablar. Pero decidí que ya no quiero callar por temor ni por estar enamorada”, expresó en su video.

La joven relató que convivió con Esteban Pulgarín durante tres años y medio, periodo en el que, según sus palabras, fue víctima de diferentes formas de maltrato: “Me manipulaba emocionalmente, me rogaba perdón, me amenazaba con atentar contra su propia vida si lo dejaba y me decía que yo debía ser sumisa, entre otras cosas más”, afirmó.

La manipulación emocional y las amenazas formaron parte de un ciclo de violencia que la mantuvo en silencio durante años y uno de los casos que recordó ocurrió el domingo 20 de abril de 2025, alrededor de las 11:40 p. m. cuando Esteban Pulgarín la golpeó en la cabeza con tal fuerza que él mismo terminó con una fractura en la mano derecha.

“Al punto de golpearme con tanta fuerza en la cabeza que él mismo terminó con una fractura en la mano derecha. Esa herida la justificó diciendo que se cayó jugando fútbol y yo, por miedo y por no querer dañar su imagen, le seguí la mentira”, relató. Este episodio, según Daniela, fue solo una de las muchas violencias que vivió, algunas de las cuales logró documentar, aunque muchas pruebas fueron eliminadas por su expareja cuando tenía acceso a su teléfono móvil.

La víctima mencionó que, durante las discusiones, la mascota de Esteban se asustaba y comenzaba a ladrar, lo que provocaba que él también agrediera al animal: “Yo siempre me interponía. Fue tanto el miedo que le causó o la costumbre, que cuando pasaban esas agresiones el perro ya no se metía”, recordó. Este detalle ilustra cómo la violencia doméstica puede impactar a todos los miembros del hogar, incluidos los animales.

A lo largo de la relación, Daniela fue objeto de acusaciones infundadas por parte de su expareja, quien la señalaba de infidelidad y de ser una persona tóxica. Ella negó rotundamente estas afirmaciones y aseguró que siempre respetó los acuerdos establecidos en la pareja: “Nunca lo fui. Siempre respeté los acuerdos que establecimos como pareja. Acuerdos hablados y aceptados por ambos”, enfatizó.

La joven también describió la evolución de la violencia física. Al principio, Esteban manifestaba celos y, en momentos de ira, se autolesionaba. Con el tiempo, las agresiones se dirigieron hacia ella: “Comenzó con una cachetada. Días o meses después, cuando teníamos alguna discusión, las agresiones se volvieron cada vez peores: tirones del suelo, jalones de cabello, forcejeos hasta llegar a darme patadas y puños constantes”, detalló.

En una ocasión, Daniela recibió un golpe en el ojo que le provocó una hinchazón tan severa que no pudo ver durante varios días. Este episodio ocurrió después de que ella descubriera mensajes de contenido sexual que Esteban enviaba a otras personas, incluidas compañeras de trabajo.

No solo fue violencia física

La manipulación psicológica también estuvo presente en la relación. Daniela relató cómo, tras una agresión, su expareja negaba los hechos y la hacía sentir culpable. “Me lo negó en la cara. Le dije: ‘Me acabas de golpear. Me duele la cara, tengo la marca, la mandíbula también me duele de lo fuerte que me golpeaste. ¿Cómo me lo vas a negar?’ Su respuesta fue: ‘Bueno. Sí, lo hice. Perdón, es que se me había olvidado. Perdóname, pero mira que eres tú quien quiere seguir peleando. Tú no cambias y me llevas a actuar así’”, recordó. Este tipo de respuestas, según Daniela, la llevaron a normalizar la violencia y a justificar las acciones de su pareja, con la esperanza de que algún día cambiaría.

Con el tiempo, Daniela llegó a la conclusión de que había estado con una persona que nunca llegó a conocer realmente. “Hoy me quito la venda y acepto que estuve con un narcisista. Apenas me estoy dando cuenta, por el proceso que estoy llevando a cabo, de que estuve con una persona mitómana, ludópata y con comportamiento sexual compulsivo”, confesó. “No le deseo esto a nadie, no hago esto por venganza. Hago esto porque quiero recuperar mi voz, volver a sentirme en paz conmigo misma”, añadió.

Daniela también hizo un llamado a otras mujeres que puedan estar atravesando situaciones similares: “No están solas. No normalicemos este tipo de situaciones, por favor. Además, esta también es para alertar a las mujeres que decidan estar con esta persona para que puedan ver mi realidad. Quizás salir a tiempo y prestar atención a las banderas rojas”, advirtió.

Daniela Vélez aseguró que ya realizó una denuncia formal presentada ante las autoridades: “Esa denuncia pública va acompañada de una denuncia formal ya presentada ante las autoridades. Porque tengo derecho a contar lo que pasó sin miedo y hacer responsable a esa persona por mi bienestar y el de mi familia, a quienes me han acompañado, gracias a quienes me creyeron. Hoy doy este paso por mí y también por quienes han pasado por lo mismo y aún no han podido hablar”, concluyó en su video.