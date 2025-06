Efraín Cepeda respondió a Petro por culparlo de no poder firmar la reforma laboral: “No he tomado vacaciones”

Efraín Cepeda negó estar evadiendo sus responsabilidades constitucionales y legales - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro celebró la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de la República y la conciliación que se efectuó entre la Cámara de Representantes y el Senado. Sin embargo, estando a un paso de sancionar la ley, aseguró que no ha podido firmar el documento, porque hace falta la firma del presidente del Senado, Efraín Cepeda.

“Quería firmarla aquí, en este escritorio. La firma. Pero por norma, tiene que ser firmada por los presidentes de Cámara y Senado. El de cámara estaba listo, pero Efraín Cepeda se voló y no firmó. Y entonces. No puedo firmarla hoy. En este momento. Pero es obligatorio”, dijo en el evento ‘Un pacto por la paz urbana’, llevado a cabo en Medellín, Antioquia, el 21 de junio de 2025.

No obstante, el líder de la corporación negó haberse abstenido de firmar la reforma laboral o haber evadido su responsabilidad de manera deliberada. “Presidente Petro, no he tomado vacaciones ni he eludido mis obligaciones legales y constitucionales, pues esa no es mi manera de actuar”, escribió.

El presidente Petro aseguró que el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, está listo para firmar la reforma laboral - crédito Presidencia de la República

De acuerdo con su explicación, la culpa sería del mismo jefe de Estado, por no haber remitido el documento en cuestión. Pues, es su responsabilidad enviar a la Cámara de Representantes y al Senado de la República para que los respectivos presidentes lo firmen. “Aún no lo he recibido; estoy a la espera de dicho envío para actuar en consecuencia”, informó.

En consecuencia, instó al primer mandatario a calmarse para evitar este tipo de imprecisiones y errores, de los cuales la ciudadanía está cansada. Pues, la población está exigiendo que haya un “liderazgo informado”.

De hecho, aseguró que en varias oportunidades ha dado declaraciones con datos equivocados o que no se ajustan completamente a la realidad. “Sus asesores lo guían frecuentemente por un camino de inexactitudes. No es la primera vez que ocurre”, concluyó.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que no ha recibido la reforma laboral para firmarla - crédito @EfrainCepeda/X

Aprobada la reforma laboral y anuncio de una asamblea constituyente

En el evento, el presidente confirmó nuevamente que, debido a la aprobación de la reforma laboral, derogará el decreto mediante el cual esperaba convocar una consulta popular, compuesta por 12 preguntas relacionadas con el régimen de trabajo en Colombia. La propuesta generó controversia porque desconocía el concepto desfavorable del Senado, que en una votación negó la consulta popular.

Sin embargo, con el anuncio de la derogatoria del decreto, el primer mandatario informó que quiere convocar una asamblea nacional constituyente. Pero, en este caso, nuevamente busca evadir el debido proceso, sin contar con el Congreso de la República. Entregará una papeleta para que sea añadida en el proceso electoral de 2026.

“El constituyente ha sido ya convocado desde la Presidencia, creo que es necesaria esa convocatoria, la participación del pueblo para cambiar a Colombia es necesaria. Lo acabamos de demostrar con los efectos que la multitudinaria manifestación del pueblo hizo sobre su voluntad y la voluntad del congreso. Sin pueblo no hay justicia social”, afirmó en su cuenta de X.

Este fue el mensaje del presidente Gustavo Petro tras la aprobación de la reforma laboral - crédito @petrogustavo/X

No obstante, congresistas, exministros y expertos han advertido que el presidente no está avalado para convocar una asamblea constituyente sin que la propuesta sea discutida y votada en la Cámara de Representantes y en el Senado. Según el economista y exministro de Hacienda y Crédito Público José Manuel Restrepo Abondano, la figura de incluir una papeleta en las elecciones, como pasó en 1990, no existe y, por tanto, no sería viable hacer la convocatoria por esa vía.

“Operativamente, ya no hay papeletas en el proceso electoral, no hay procesos electorales en paralelo que no sean autorizados o por la ley o validados por el registrador Nacional del Estado Civil”, detalló.

El exministro instó al primer mandatario a enfocarse en los problemas del país, en vez de intentar convocar una asamblea constituyente sin cumplir con el debido proceso - crédito @jrestrp/X