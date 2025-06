Salvador, hijo de Melina Ramírez y Mateo Carvajal dejó claro a que equipo le va: cambio el verde por el rojo

En diciembre, Mateo Carvajal llevó a Salvador por primera vez al famoso Estadio Atanasio Girardot para presenciar una final de fútbol muy especial - crédito @mateoc17 / TikTok

Salvador Carvajal, el hijo de los reconocidos famosos Mateo Carvajal y Melina Ramírez, ha demostrado desde muy temprana edad una personalidad extrovertida y un gran interés por el deporte.

A pesar de su corta edad, el niño de tan solo cuatro años ha mostrado un entusiasmo por el ejercicio y la actividad física que muchos adultos envidiarían.

El pequeño Salvador ya ha comenzado a marcar su huella en el mundo deportivo, participando en carreras de 3 km y 5 km. Uno de sus logros más notables fue su participación en una carrera de 4 km en Bogotá, donde fue acompañado por su padre, que lo alentó constantemente a lo largo de todo el recorrido. En varias ocasiones, Mateo tuvo que cargar a su hijo cuando las fuerzas del pequeño comenzaban a flaquear, pero su pasión por correr nunca disminuyó.

El primer encuentro en el Estadio Atanasio Girardot

Mateo compartió una historia en la que Salvador llevaba puesta una camiseta del Independiente Medellín - crédito @mateoc17/IG

En diciembre, Mateo Carvajal llevó a Salvador por primera vez al famoso Estadio Atanasio Girardot para presenciar una final de fútbol muy especial, entre el Atlético Nacional, el equipo de su corazón, y el Deportes Tolima. En esta ocasión, el niño de cuatro años se convirtió en un fiel seguidor del equipo “verdolaga”, como lo demostró su camiseta del Atlético Nacional y un corte de cabello al estilo paisa, con una línea lateral. Sin embargo, esta situación desató una pequeña “rivalidad” familiar que llevó a una divertida discusión entre Mateo y Melina.

La reacción de Melina Ramírez no se hizo esperar, que, en tono de broma, expresó en sus redes sociales: “Hay dolores que jamás pensé que experimentaría. No sé qué me duele más, si la camiseta o la línea que le hizo el papá, auxilio”. A través de una publicación con una foto de Salvador, Melina dejó claro su deseo de impulsar al pequeño Salvador a ser hincha del Independiente Medellín, el equipo de sus amores, que, según ella, “nada es imposible para una madre”. Para reforzar su punto de vista, incluso compartió una canción del “poderoso de la montaña” en sus redes sociales.

La respuesta de Mateo

Salvador, con su amor por el deporte, parece estar marcado por una futura carrera en el mundo del fútbol - crédito @mateoc17/Instagram

Por supuesto, Mateo, que ha sido un ferviente hincha del Atlético Nacional, no dudó en responder a su expareja con un toque de humor. En una historia de Instagram, Mateo bromeó: “Por favor, alguien que le explique que ya es demasiado tarde para que Salvador sea hincha del Medellín”. A pesar de su aparente falta de convencimiento, Melina continuó con su misión de atraer a su hijo hacia su equipo favorito.

Para sorpresa de muchos, Mateo compartió una historia en la que Salvador llevaba puesta una camiseta del Independiente Medellín. Al ver al pequeño con el uniforme del rival, Mateo lo grabó mientras exclamaba entre risas: “¡No, Salvador! ¡No!”. Sin embargo, Salvador no parecía preocupado por la “discusión futbolística” de sus padres, ya que se reía y comenzó a bailar, disfrutando del momento sin preocuparse por la rivalidad deportiva.

Un pequeño hincha y un vínculo familiar inquebrantable

Más allá de la broma y la rivalidad deportiva entre los padres de Salvador, lo cierto es que esta situación muestra un vínculo muy especial entre la familia. Aunque Melina y Mateo tienen opiniones diferentes sobre el fútbol, ambos coinciden en que su hijo es un niño feliz, lleno de energía y pasión por la vida.

Por supuesto, Mateo, que ha sido un ferviente hincha del Atlético Nacional, no dudó en responder a su expareja con un toque de humor - crédito @melinaramirez / IG

Salvador, con su amor por el deporte, parece estar marcado por una futura carrera en el mundo del fútbol, pero por ahora, lo único que importa es que disfruta cada momento con sus padres y en cada actividad que realiza, ya sea en carreras o en la hinchada de su equipo favorito.

Este tierno momento de la familia Carvajal-Ramírez se ha convertido en un tema divertido de conversación para sus seguidores en las redes sociales, quienes disfrutan viendo cómo Salvador se divierte en medio de las bromas familiares y el amor que le brindan sus padres.

Al final, ya sea hincha del Atlético Nacional o del Independiente Medellín, lo que importa es que Salvador tiene el apoyo incondicional de sus padres y sigue creciendo en un ambiente lleno de amor y alegría.