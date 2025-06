María Fernanda Cabal denuncia que estarían coaccionando a participar en las convocatorias del presidente en Medellín

María Fernanda Cabal, senadora de la república - crédito Prensa Senado de la República

La senadora María Fernanda Cabal publicó en su cuenta de X algunas de las denuncias que, al parecer, están circulando por medio de las redes sociales de algunos líderes sociales que señalan a varias personas de estar hostigando a la comunidad para que salgan a marchar en apoyo al Gobierno nacional.

La representante del Centro Democrático aseguró que estas situaciones se están presentando en la ciudad de Medellín, Antioquia, y significan un delito.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Las autoridades deben investigar con urgencia estas graves denuncias que circulan en redes sociales desde Medellín. Ahora están recurriendo a la presión para forzar a los ciudadanos a manifestarse en apoyo a Petro. ¡Eso es inaceptable y podría constituir un delito!”.

En la conversación de WhatsApp que compartió la funcionaria en su publicación, se ve cómo una de las personas asegura que los están citando en comunidad para invitarlos a apoyar las marchas: “Mañana hay una marcha por La Paz supuestamente, ya usted se imagina quienes organizaron eso, nos hicieron reunión para decirnos a los líderes sociales que debemos ir sí o sí”, asegurando que es una forma de coaccionarlos a asistir.

La representante del Centro Democrático aseguró que estas situaciones se están presentando en la ciudad de Medellín, Antioquia, y significan un delito - crédito @MariaFdaCabal/X

El denunciante fue cuestionado sobre el responsable de estos hostigamientos y en la respuesta se ve que no se puede mencionar el nombre por temor, “Eso no se puede decir por acá, qué miedo, ellos son muy sutiles”, explicando que las reuniones se dan en un entorno de amabilidad y no se usan palabras específicas, no obstante, la expresión corporal de las personas y el tono de las palabras son sinónimos de una orden.

En la publicación se ven comentarios divididos sobre la información que se está exponiendo. Por un lado, aseguran que son los grupos criminales los responsables de estas acciones violentas: “Solo bandidos hacen eso, así obliga la guerrilla o paramilitares en las regiones a la gente a ir a reuniones de ellos”, etiquetando a las diferentes entidades gubernamentales como la Fiscalía General de la Nación, Defensoría y Policía Nacional.

En la publicación se ven comentarios divididos sobre la información que se está exponiendo - crédito @MariaFdaCabal/X

Por otro lado, señalaron que es el mismo partido político que está implementando este tipo de estrategias para “meterse a la Casa de Nariño, y lo van a seguir haciendo en todo, si no, verán lo que va a suceder con la tal papeleta de la tal Constituyente y las elecciones del 2026”.

Cabal criticó a Petro por ola de violencia y atentado contra Miguel Uribe

Uno de los grandes puntos de discusión en las últimas semanas en el país se ha dado a raíz de la escalada de la violencia en el territorio nacional, que implica el atentado que sufrió el también precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 7 de junio en horas de la tarde, en medio de un mitin que realizaba en un parque público de la localidad de Fontibón en Bogotá, y los más de 25 atentados que ocurrieron en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca en la mañana del 10 de junio, que dejaron varias personas fallecidas.

María Fernanda Cabal cuestionó al presidente Gustavo Petro por los recientes hechos de violencia que se han presentado en Colombia - crédito @MariaFdaCabal/X

Rememoró en su cuenta de la red social X el “atentado criminal contra el precandidato Miguel Uribe, que por milagro de Dios se está recuperando. Sigamos orando. 26 ataques terroristas y 8 asesinatos en el Valle y Cauca, ante la indiferencia oficial”, indicó Cabal.

No es un secreto que Acabé ha sido una de las grandes detractoras de la Administración actual en cabeza de Gustavo Petro, por lo que no dudó en señalar al mandatario nacional como uno de los principales responsables de la violencia del país.

Dijo que el excombatiente del M-19 ejerce su poderío “con odio, provoca con cinismo y desprecia a un país que ya lo repudia por su incapacidad y su insensibilidad”.