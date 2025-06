Paloma Valencia aseguró que el Gobierno Petro “se gastó la plata de los patrimonios” de las EPS y lo culpó de la crisis en el sistema

La senadora Paloma Valencia aseguró que la deuda de las EPS intervenidas creció en un 227% solo en 60 días - crédito Colprensa

El sistema de salud colombiano presenta varias fallas, que se evidencian en las constantes quejas de las personas afiliadas a las EPS por las demoras y trabas que se están presentando en la atención y en la prestación de servicios. La crisis actual se sustenta, ente otras cosas, en la aparente falta de recursos para operar.

De ahí que el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, esté siendo señalado como responsable del agravamiento de los problemas que ya se estaban presentando en el sistema. La senadora Paloma Valencia, que aspira a la Presidencia, alertó sobre la grave problemática en el Foro de Salud de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), llevado a cabo en Cartagena (Bolívar).

Durante su intervención, la congresista del Centro Democrático afirmó que las intervenciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud a varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) han resultado en un deterioro del servicio, en vez de mejorar.

Paloma Valencia aseguró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro falló en garantizar la salud a los maestros con el nuevo modelo implementado - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Valencia explicó que, con el control ejercido por el Gobierno sobre las EPS, estas registraron un incremento del 25% en las quejas radicadas por los usuarios, a quienes se les vulneró su derecho al acceso a la salud. “Llegamos al millón de quejas, una cifra que no había tenido este país”, dijo. Además, según las cifras que reveló, la deuda de las EPS intervenidas creció en un 227% solo en 60 días, y la deuda a más de 360 días aumentó en más del 180%.

“Ellos (el Gobierno Petro) decían las EPS privadas son unas bandidas, no pagan a tiempo a los hospitales y a las clínicas, nos cobran la salud más cara de lo que debía ser, prestan un pésimo servicio. Entonces ellos cogieron las EPS, entonces debía pasar todo lo contrario. Usted debía encontrarse que las EPS intervenidas por el Gobierno son capaces de prestar la salud”, precisó la senadora en el evento de la Andi.

Por otro lado, la precandidata informó que el patrimonio de las entidades promotoras cayó en un 540%, lo que, a su juicio, evidencia el mal manejo de los recursos públicos que se estaría dando bajo la administración estatal.

Las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud han registrado un incremento del 25% en las quejas radicadas por los usuarios - crédito Colprensa

Con este panorama, Paloma Valencia aseguró que la administración actual ha hecho una mala ejecución del presupuesto destinado a la salud, lo que ha derivado en la falta de cumplimiento de obligaciones con otros actores del sistema. Cuestionó específicamente el manejo del dinero de la Unidad de Pago por Capitación, que corresponde a los recursos que entrega el Ministerio de Salud y Protección Social a las EPS por cada usuario afiliado, para garantizar su atención.

“El gobierno se gastó la plata de los patrimonios, se gastó la plata de la UPC, no le pagó a las clínicas, no le pagó a los hospitales, debe 17 millones de pesos y además no atiende a los colombianos”, indicó.

Paloma Valencia puso en duda el manejo que el Gobierno Petro le ha dado a los recursos de la salud - crédito Luisa González/Reuters

Valencia también hizo referencia al cambio de modelo de salud para los maestros del Magisterio, que empezó a ejecutarse el 1 de mayo de 2024 y que empeoró la situación de los usuarios. Los profesores y sus familias han denunciado dificultades para acceder a citas médicas, procedimientos, exámenes, valoraciones con especialistas y medicamentos. Además, han dejado de avanzar en sus tratamientos por la falta de convenios con entidades prestadoras de los servicios de salud.

“Esto es un tema de qué funciona y qué no. La realidad es que el Gobierno también hizo un experimento que fue el sistema de salud que le propuso a los maestros. Un fracaso que además ha costado, pero como diez veces más de lo que costaba”, dijo.