Margarita Rosa de Francisco aclaró que su apoyo a Gustavo Petro no es incondicional: “No defiendo sus nefastos...”

Margarita Rosa de Francisco, conocida actriz, cantante y presentadora colombiana, sigue siendo una figura influyente dentro del mundo del entretenimiento. Con una carrera que la ha llevado a ser recordada por producciones emblemáticas como El Desafío, Café con aroma de mujer y Los pecados de Inés de Hinojosa, Margarita Rosa continúa siendo una de las personalidades más queridas y seguidas en Colombia.

Actualmente reside en Miami y, aunque está alejada de los medios colombianos, sigue muy de cerca los acontecimientos políticos de su país natal.

La artista expresó su postura sobre el gobierno de Gustavo Petro y reconoció sus críticas, pero también su continuo apoyo a algunas de las reformas sociales promovidas por el presidente.

Apoyo a Gustavo Petro

Durante las elecciones presidenciales de 2022, Margarita Rosa de Francisco fue una de las personalidades públicas que reiteró su apoyo a Gustavo Petro, que se convirtió en el primer presidente de izquierda en Colombia. Aunque su carrera profesional avanzó fuera de Colombia, con una exitosa incursión en el campo de la filosofía, la actriz no deja de involucrarse en los temas políticos del país. En su cuenta de X, Margarita compartió recientemente una serie de reflexiones sobre su apoyo al actual mandatario.

En sus publicaciones, la artista dejó claro que su apoyo a Petro no es incondicional y que existen aspectos del gobierno que no comparte. Margarita expresó con sinceridad: “No defiendo muchas actitudes del presidente; no defiendo algunos de sus nefastos nombramientos; no defiendo a su hijo; no defiendo que llegue tarde”. Estas declaraciones resaltan su descontento con algunas de las acciones del gobierno, especialmente con lo que considera decisiones erróneas y controvertidas en torno a algunos nombramientos y la gestión presidencial.

A pesar de sus críticas, Margarita Rosa dejó claro que sigue siendo una defensora de los cambios sociales promovidos por Petro. En su intervención a través de redes sociales, la actriz expresó que, pese a los errores cometidos por el presidente, no considera que las opciones de la oposición representen un camino viable para enfrentar las graves desigualdades sociales del país. “Lo que sí reitero es que seguiré apoyando TODO lo que tenga que ver con reformar socialmente este país”, destacó Margarita en sus comentarios, en el que hizo hincapié en que los problemas estructurales como la desigualdad y la falta de paz son problemas que deben ser abordados con urgencia.

Además, Margarita destacó que, en su opinión, los cambios sociales promovidos por el presidente Petro son significativos y necesarios, aunque reconoció que el gobierno actual ha cometido errores en su gestión. “Ni por todos los errores del presidente se me ocurre que en cualquiera de las opciones de una oposición tan mediocre haya un plan para acabar con la terrible desigualdad que nos tiene sin paz”, resaltó la actriz.

Aspiraciones para el futuro

La reflexión de Margarita Rosa no se limita solo a la evaluación del presente, sino que mira hacia el futuro. La artista expresó su deseo de que se aprendan las lecciones de los errores cometidos durante la administración actual. “En un próximo gobierno progresista, ojalá no cometamos los errores de este; anhelo que continúen intentándose los cambios de fondo”, puntualizó en la publicación.

Finalmente, uno de los puntos en los que Margarita Rosa de Francisco se mostró más optimista fue el avance en la información y participación ciudadana que experimenta Colombia en los últimos años. Para la actriz, uno de los logros importantes del gobierno de Petro es que, aunque aún existen muchos retos, la información llegó de manera más accesible a la población. En sus palabras: “Ha habido ya uno muy, muy importante y este presidente, les guste o no, tiene todo que ver: la gente (el famoso pueblo) está mejor informada”. Esto refleja su visión de que, a pesar de las controversias, la gestión actual ha impulsado un proceso de empoderamiento ciudadano.