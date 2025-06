El alcalde Federico Gutiérrez criticó la visita del presidente Petro a Medellín: “Tratará de generar odio”

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, acusó al presidente Petro de “venir a agitar, no a ayudar” a la ciudad - crédito Colprensa - Presidencia

El presidente Gustavo Petro visitará Medellín el sábado 21 de junio para liderar un evento sobre la paz urbana, una convocatoria que generó una fuerte controversia política y social en la ciudad, especialmente por las críticas abiertas del alcalde Federico Gutiérrez, que indicó que la visita busca “agitar y no ayudar” a la capital antioqueña.

La agenda presidencial, anunciada por el propio Gustavo Petro a través de su cuenta de X, contempla una movilización ciudadana bajo el lema “Un pacto por la paz urbana”.

La invitación hizo un llamado explícito a las “juventudes populares de las comunas, el pueblo trabajador antioqueño, la mujer libre y emprendedora, el arte de todos los colores”. El presidente Petro expresó en sus redes sociales: “Si Antioquia cambia, cambia Colombia. Es la energía pura del pueblo que se desata”.

El evento, calificado por la convocatoria oficial del Gobierno como un momento “histórico”, busca movilizar voces en favor de la paz total y contempla la presencia de actores clave en los procesos de reconciliación.

La reacción del alcalde Federico Gutiérrez no se hizo esperar. El mandatario local destacó que la marcha no forma parte de ninguna agenda de trabajo conjunta con la ciudad y reiteró que el presidente nunca ha mostrado interés en colaborar de manera articulada en temas cruciales como la seguridad y la salud. “Lo triste es que venga aquí a agitar y no a ayudar. Esa es la realidad”, afirmó Gutiérrez, que también recordó la frase: “Medellín va bien, pese Petro”.

El alcalde detalló que, tras la notificación oficial del Ministerio del Interior sobre la visita presidencial, instruyó a su equipo para que se brinden todas las garantías institucionales necesarias para la realización del evento. “El presidente puede ir a cualquier ciudad”, insistió Gutiérrez.

En una rueda de prensa, el alcalde enfatizó: “Aquí nosotros nunca hemos tenido una visita de trabajo ni una agenda para ver qué hacemos con la salud, para ver qué hacemos con las obras, para ver qué hacemos con la seguridad. Ellos vienen aquí a agitar”.

La tensión política se ha incrementado por la percepción de que la visita presidencial tiene un marcado tinte “proselitista”. Gutiérrez advirtió que los discursos durante el evento buscarán “incendiar el país” y anticipó que Petro “seguramente se despachará contra mí, contra mucha gente, tratará de generar odio”.

El mandatario local también criticó la falta de apoyo financiero del Gobierno Nacional para proyectos estratégicos de la región, como la terminación del Túnel del Toyo, cuya culminación debió ser asumida por la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín ante la negativa de la Nación de aportar los recursos comprometidos.

El alcalde Gutiérrez, en su intervención pública, reiteró que mientras el Gobierno Nacional “sigue con su cuento, haciendo campaña y proselitismo y tratando de incendiar el país”, las autoridades locales se concentran en recuperar la ciudad en términos de seguridad y orden público.

El mandatario local destacó que la administración municipal y la departamental han asumido obras que correspondían al Gobierno Nacional, como la conexión vial “vida al mar”, y que continuarán trabajando por el bienestar de la ciudad.

La oposición local ha manifestado su rechazo a la visita. El presidente del Concejo de Medellín Sebastián López, del partido Centro Democrático, publicó en X: “Petro quiere convertir La Alpujarra en tarima de su demagogia. Desde el Centro Democrático y como presidente del Concejo de Medellín, decimos: ¡No a su farsa! No asistas. No le sigas el juego”.

El presidente Gustavo Petro ha realizado eventos similares en otras ciudades, como el paseo Bolívar de Barranquilla y la plaza de San Francisco en Cali, donde ha promovido la “Movilización por la Paz y la Democracia” y ha respondido a hechos como el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. En su discurso más reciente, Petro sostuvo que “desescalar el lenguaje no significa arrodillarse” y volvió a mencionar la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente.