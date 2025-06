Con agua y pudin, así será la celebración de Armando Benedetti por la aprobación de la reforma laboral

Entre risas, Benedetti también afirmó que estaba rehabilitado y que su celebración será sin alcohol - crédito redes sociales / X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha optado por una celebración poco convencional tras la aprobación de la reforma laboral: se limitará a tomar agua y pudín, dejando de lado cualquier bebida alcohólica.

“Ya no tomo trago, pero así que voy a estar celebrando con agua y pudín”, declaró Benedetti al ser consultado por la prensa acerca de cómo conmemorará este episodio legislativo clave.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La sanción de la reforma se convertirá en un hecho destacado tanto en el legislativo como en la agenda política del Ejecutivo. Benedetti enfatizó la trascendencia del momento al proyectar la efusividad del encuentro: “Esa sanción va a ser apoteósica y la celebración. Pensemos primero en la celebración”, sostuvo.

Además de abordar el ambiente de festejo, Benedetti se refirió a su relación con Efraín Cepeda, quien pronunció un discurso inicial con fuertes referencias a la separación de poderes y el respeto por las instituciones dentro de la plenaria.

La reciente aprobación en el Congreso es celebrada por sectores oficialistas, pero partidos opositores advierten sobre el aumento de la informalidad y riesgos para el empleo en el país - crédito Redes Sociales / X

Frente a las tensiones pasadas, el ministro manifestó que prefiere mirar hacia adelante: “Yo estoy tan contento hoy que doy todo por superado. No tengo... superadas las diferencias con Efraín Cepeda al gobierno. Sí, espero que él me perdone la que le hice”.

A la pregunta sobre a qué hecho se refería, Benedetti respondió: “No, no, la que él crea que le haya hecho”.

El funcionario puso el foco en el impacto social y político de la reforma laboral, definida como uno de los logros más importantes de la gestión actual.

Reconoció la reparación histórica que, a su juicio, representa para un sector amplio de trabajadores: “Un trabajo digno, algo que le habían quitado en el 2012 a los trabajadores. Es que las personas ya no van a estar esclavizadas y eso me hace poner la piel de gallina... Me da mucho sentimiento de verdad, verdad y es un legado para el gobierno muy pero muy importante también desde el punto de vista de trámite legislativo”.

El funcionario subrayó la importancia histórica de la nueva legislación, calificándola como un logro clave para el gobierno y una reparación para los empleados afectados por cambios previos - crédito Ministerio del Interior

Tras la aprobación de la reforma, el ambiente en el Congreso evidenció la polarización de posiciones. Benedetti, sin embargo, eligió adoptar una postura conciliadora respecto a los desacuerdos previos con otros líderes políticos, optando por destacar el valor del consenso y el diálogo institucional.

Durante su intervención, Benedetti evitó responder directamente sobre el futuro de las relaciones institucionales o la estrategia política postreforma, centrándose en el significado simbólico de la decisión legislativa.

Así reaccionó el país político ante la aprobación de la Reforma Laboral

El 20 de junio de 2025, el Senado de Colombia aprobó la reforma laboral con 59 votos a favor y 16 en contra, cerrando así su trámite legislativo y dejando pendiente únicamente la sanción presidencial.

La iniciativa ha generado divisiones políticas significativas: mientras el Gobierno la celebra como un avance en los derechos laborales, sectores de la oposición la consideran perjudicial para el empleo y la economía.

La reciente aprobación en el Congreso es celebrada por sectores oficialistas, pero partidos opositores advierten sobre el aumento de la informalidad y riesgos para el empleo en el país. Créditos: X

El Ejecutivo presentó la reforma como una conquista social. Voces como las de la senadora Aida Quilcué (Mais) y la congresista Mafe Carrascal (Pacto Histórico) destacaron su impacto en la formalización laboral y la reducción de la pobreza.

Carrascal afirmó que se trata de una política que mejorará la vida de millones y fortalecerá la demanda agregada. Por su parte, la Presidencia la calificó como un logro colectivo.

El expresidente Ernesto Samper también respaldó la aprobación, resaltando su valor democrático e institucional. Elogió la labor del Congreso y del ministro Armando Benedetti, subrayando que se evitó un choque entre poderes.

En contraste, el Centro Democrático rechazó la reforma y advirtió que podría aumentar la informalidad. En un comunicado, calificó la decisión como una imposición de mayorías oficialistas y alertó sobre un posible “estallido democrático” en 2026.

Mafe Carrascal sobre la Reforma Laboral - crédito captura de pantalla / X

La reforma se perfila como un punto de inflexión en la política laboral colombiana, reflejando las tensiones sociales y políticas en torno al modelo de desarrollo y los derechos laborales.