Sindicatos de la Cancillería solicitaron reunión con Gustavo Petro por crucial cambio en los requisitos para ser embajadores, confirmó Laura Sarabia

La ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, aseguró que sindicatos y asociaciones del Ministerio han manifestado su disposición para colaborar en la modificación de los requisitos exigidos a quienes aspiran a ser embajadores de Colombia, luego de la decisión del presidente Gustavo Petro de eliminar el inglés como criterio obligatorio. Además, indicó que los trabajadores plantean revisar aspectos más amplios del funcionamiento del servicio exterior.

“He encontrado unos sindicatos y unas asociaciones que pertenecen a la Cancillería en total disposición de trabajar en la modificación que pidió el presidente y que podamos trabajar no solo en la modificación de los requisitos de embajador, sino en problemas estructurales de la Cancillería”, afirmó la canciller. Según explicó, desde hace algunas semanas ya se venían discutiendo necesidades relacionadas con el rediseño institucional del ministerio.

Entre los puntos mencionados por Sarabia se encuentra la necesidad de revisar el tamaño de la planta de personal y los criterios para determinar cuáles son los destinos diplomáticos más complejos.

“Temas como la ampliación de la planta, temas como la reestructuración, temas como cómo identificar los destinos difíciles, porque es muy distinto un embajador que está en Europa, un embajador que está en un sitio difícil, por ejemplo, como Haití”, sostuvo.

La ministra también confirmó que los sindicatos han solicitado un encuentro con el presidente Petro. “Estamos en espera de esa reunión que me han pedido con el presidente Petro, precisamente para socializar todas estas propuestas”, indicó.

Además de la modificación al requisito del inglés, las organizaciones sindicales buscan revisar el conjunto de condiciones que rigen el servicio diplomático. “Tenemos unos sindicatos y una Cancillería con las propuestas para cumplir la orden del presidente y sobre todo para actualizar esos requisitos, no solo los embajadores, sino del Servicio Exterior”, añadió Sarabia.

La canciller concluyó que el objetivo de esta revisión es fortalecer la política exterior y garantizar una diplomacia más representativa. “Para fortalecer el servicio exterior y sobre todo, para que sea mucho más cercano a las comunidades y con un acceso mucho más amplio”, dijo.

En la noche del martes 17 de junio, durante el nuevo consejo de ministros televisado que lideró, oficializó que incumpliría ese compromiso, uno de los tantos en los que le creyeron los colombianos que votaron por él hace tres años.

“Señora canciller [Laura Sarabia], esto lo he dicho ya hace dos meses: no debe haber requisitos para nombrar embajadores y embajadoras de Colombia. Cualquier hijo de obrero puede ser embajador, no les gusta, pues este es el Gobierno del cambio. Un hijo obrero puede trabajar más en las relaciones internacionales que un embajador que se va a rascar la panza porque tiene un apellido ilustre”, afirmó.

En esas mismas declaraciones, Laura Sarabia también se refirió al ingreso de Colombia al Nuevo Banco de Desarrollo de los países Brics, junto a Rusia y China.

La canciller Laura Sarabia aseguró que “este es un hito no solo financiero, sino histórica e histórico en materia de política exterior y esperamos poder sacar los proyectos que beneficien a todas las comunidades, específicamente los proyectos férreos, como lo ha pedido el presidente Petro”.

Y agregó: “Esto nos sirve principalmente para buscar fuentes de financiación para proyectos de transformación territorial, proyectos de infraestructura, proyectos de acueductos, de transportes férreos específicamente para eso sirve y estaremos buscando los mejores proyectos. A partir de la petición que hicimos en la instrucción del presidente Petro era tener los proyectos listos apenas la fuera, firmar la adhesión y hoy ya es una formalidad. Así que estaremos ya empezando a trabajar en los proyectos para ser presentados al Banco de Desarrollo”.

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia afirmó que el ingreso de Colombia al NDB no es un desafío a los Estados Unidos.