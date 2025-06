La Creg prepara una sacudida en el mercado eléctrico, cambios clave podrían impactar tarifas de energía en Colombia

EN VIVO Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla, fecha 6 cuadrangulares Liga BetPlay: el Tiburón está siendo humillado en Ibagué Pijaos y Rojiblancos cerrarán su participación en el torneo Apertura 2025, en el que no tienen chances para llegar a la final, pero le apuntan a un triunfo para la reclasificación

EN VIVO l Once Caldas vs. Nacional: a pesar de la eliminación, los antioqueños buscan los tres puntos en Manizales El equipo dirigido por Javier Gandolfi, que no cuenta con posibilidades de acceder a la gran final, espera cerrar el cuadrangular de la mejor manera