Gobierno presentó nueva unidad especial de Policía para proteger a los diplomáticos en Colombia: así funciona

El miércoles 19 de junio de 2025, el Gobierno nacional presentó una nueva estrategia para fortalecer la seguridad del cuerpo diplomático en Colombia.

Bajo el nombre Entornos Diplomáticos Seguros, la Policía Nacional puso en marcha una unidad especializada que ofrecerá protección a las misiones extranjeras acreditadas en el país.

El acto inaugural se llevó a cabo frente al Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, y contó con la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Camila Sarabia Torres, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Durante la ceremonia, la canciller destacó la importancia de esta iniciativa al afirmar que “implica representar con honor la imagen de un país, de una institución y sobre todo de cada una de las organizaciones que representan y defienden del derecho internacional, promueven la convivencia pacífica y protegen a quienes representan a otras naciones en nuestro país”.

Sarabia cmentó que la protección al cuerpo diplomático no solo responde a un compromiso legal establecido en la Convención de Viena, sino también a una muestra de la responsabilidad de Colombia como Estado soberano ante la comunidad internacional.

A su vez, aprovechó para agradecer a las delegaciones acreditadas su presencia y confianza: “nuestro más sincero agradecimiento por la confianza depositada en nuestro país, porque siguen confiando en Colombia y, sobre todo, porque nos siguen apoyando en la búsqueda incansable de la paz y el fortalecimiento de nuestra democracia”.

A su vez, el ministro de Defensa elogió la labor del director de la Policía Nacional, Mayor General Carlos Fernando Triana, y señaló que esta iniciativa se suma a otros esfuerzos institucionales para consolidar un entorno seguro para la diplomacia.

Con este servicio, el Gobierno busca enviar un mensaje claro: Colombia reafirma su rol como anfitrión confiable ante la comunidad internacional, dispuesto a garantizar que las relaciones exteriores se desarrollen en condiciones de respeto y seguridad.

Vicecanciller Mauricio Jaramillo propone modernizar el perfil diplomático de Colombia

El vicecanciller Mauricio Jaramillo respaldó la propuesta del presidente Gustavo Petro de eliminar los requisitos tradicionales exigidos para ocupar cargos diplomáticos, incluidos los de embajador.

Según dijo en entrevista con W Radio, se trata de una apuesta por modernizar el cuerpo diplomático y reconocer trayectorias distintas a las habituales.

“Para entrar en la carrera no hay una exigencia de una formación en particular, pueden ser médicos, músicos, sociólogos, historiadores, etcétera”, explicó el funcionario, al tiempo que insistió en que la diplomacia no debe reducirse a títulos o idiomas, sino también a conocimientos y liderazgos con valor público.

Jaramillo afirmó que desde la Cancillería han comprobado que el sistema ha ignorado “otros tipos de saberes, liderazgos genuinos o conocimientos que yo creo que son muy necesarios hoy en el ejercicio de la política exterior”.

El pronunciamiento llega luego de que el presidente Petro ordenara en Consejo de Ministros eliminar las exigencias que restringen el acceso a ciertos perfiles: “No debe haber requisitos para nombrar embajadores y embajadoras de Colombia. Cualquier hijo de obrero puede ser embajador, no les gusta, pues este es el Gobierno del cambio”.

Petro también criticó a quienes defienden la diplomacia tradicional: “Un hijo obrero puede trabajar más en las relaciones internacionales que un embajador que se va a rascar la panza porque tiene un apellido ilustre”.

Aunque el anuncio ha sido duramente cuestionado —incluso por contradecir lo que Petro planteaba en su campaña de 2018, cuando proponía una diplomacia “mucho más profesional”— Jaramillo aseguró que la intención no es desinstitucionalizar la carrera.

“Eso no significa desprofesionalizar, sino permitir que personas con experiencias distintas y saberes valiosos también puedan contribuir. El idioma, la formación y la experiencia son importantes. Pero no deben ser barreras excluyentes si hay otros méritos comprobables”, aclaró.

El vicecanciller enfatizó que esta propuesta no se trata de nombramientos arbitrarios. “Es muy difícil, a veces, acceder a oportunidades de formación. Pero esto no significa interpretar que el presidente pueda simplemente nombrar a sus amigos. Se trata de personas que poseen un saber, aunque no sea necesariamente conocido, que puedan ponerlo al servicio de Colombia. Pero no se trata únicamente de los amigos”.