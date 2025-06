Cuidado América Latina, desinformación sin piedad

Imagen de archivo del presidente de Colombia, Gustavo Petro. 24 mayo 2025. REUTERS/Karen Toro

Colombia vive un momento crítico en la supervivencia de su democracia. Su supuesto presidente (que, poco a poco, se convirtió en dictador) a todo el que se le opone, así sea cumpliendo la ley, lo acusa de sedición. Entonces, no son casualidad los tres casos evidentes de desinformación que se dieron en el país en estos últimos 10 días. Los dictadores y las dictaduras, con apoyo de potencias extranjeras, en especial Rusia, país experto en desinformación, utilizan las redes sociales, las bodegas y la inteligencia artificial para crear narrativas, destruir oponentes y lograr sus objetivos políticos.

Casos muchos. Un ejemplo, las elecciones en Eslovaquia, en octubre del 2023, enfrentaban a dos candidatos: uno, Robert Figo, era nacionalista, abiertamente pro Ruso y contrario a sancionar a ese país; el otro, Michal Simecka, era un candidato pro Europa, que llevaba la delantera y aparecía como ganador, aunque por un estrecho margen. Dos días antes de las elecciones, durante el período de silencio electoral, cuando los medios tradicionales no pueden hablar de política o de candidatos, apareció un audio manipulado con inteligencia artificial. La conversación falsa era entre Simecka y un periodista y en ella discutían cómo amañar las elecciones y comprar votos. El audio se difundió viralmente por redes y la campaña de Simecka no lo alcanzó a desvirtuar. El resultado: Simecka perdió la ventaja que tenía y Figo ganó a las elecciones. El gran ganador, sin duda, Rusia.

Dos ejemplos más. En Rumania, la Corte Constitucional canceló los resultados de la primera vuelta para las elecciones presidenciales dos días antes de la segunda vuelta, el 6 de diciembre del 2024. ¿La razón? Un candidato de ultra derecha y pro ruso, Calin Georgescu, ganó de manera inesperada, con ayuda de hackeos masivos y campañas de desinformación que venían de Rusia. La inteligencia rumana logró descifrar esta operación, la entregó al Presidente, ese sí con P mayúscula, quien la hizo pública, y la Corte actuó.

En Colombia, en las elecciones pasadas, decenas de miles de millones de pesos se utilizaron en la primera vuelta para hacerle daño a un candidato, Fico Gutiérrez, para que no pasara a la segunda vuelta.

En Colombia, en las elecciones pasadas, decenas de miles de millones de pesos se utilizaron en la primera vuelta para hacerle daño a un candidato, Fico Gutiérrez, para que no pasara a la segunda vuelta. Luego, en la segunda vuelta, otra cantidad similar se utilizó para desacreditar al rival de Gustavo Petro. Esos recursos, me mostró un experto en el tema que les siguió los pasos pero me pidió la reserva, venía de afuera, en especial de Rusia.

Tres casos de desinformación en Colombia, que están unidos, pues van en la misma dirección. El primero, las bodegas, que financia Venezuela, u otros países, no sabemos, y que apoyan a Maduro y a Petro, comenzaron a crear masivamente la narrativa de un atentado, orquestado desde Miami por un asesor político venezolano, para hacerle daño al dictador colombiano. ¿Sorprende? No. Es más, el único que ha respondido con vigor a las denuncias de un posible apoyo de Venezuela a este atentado, es Diosdado Cabello, hoy acusado del asesinato de un teniente venezolano asilado en Chile.

El segundo caso es el de unos supuestos audios, muy parecidos a los de Eslovaquia, donde el general Óscar Naranjo, ex director de la Policía y ex vicepresidente de Santos, hacía unas supuestas revelaciones con un beneficiario, Petro y sus secuaces. Esas “revelaciones”, que son un deepfake hecho con inteligencia artificial, reafirmaban la narrativa de esa izquierda radical. Fueron unos 29 audios subidos en Youtube, que crearon una reacción importante en ciertos sectores políticos de Colombia. La verdad, solo les faltó, como él mismo general retirado me dijo el domingo pasado, que en los audios se le acusara de haberle disparado a Miguel Uribe.

El general Óscar Naranjo, ex director de la Policía y ex vicepresidente de Juan Manuel Santos, fue implicado en 'fake news'. EFE/Noelia F. Aceituno/Archivo

Estaban probando el terreno para lo que viene. La agenda de esa izquierda es el caos, y lo que van a hacer este año, para defender al dictador, no tendrá límites. Los audios falsos de Naranjo son el principio, que ya tuvo un desarrollo aun más perverso con el falso comunicado, supuestamente de la Fundación Santa Fe, que anunciaba la muerte de Miguel Uribe. ¿Qué querían lograr con esa desinformación? No me cabe duda de que era probar la reacción de los opositores a Petro en caso de una muerte, en este caso, la del senador. Esto muestra que vienen otros asesinatos y que le están midiendo el aceite a la opinión pública. Quieren probar hasta dónde va a llegar la respuesta de la sociedad democrática a la violencia que van a ejercer.

La idea es que Petro se quede y que con el caos de las reacciones a la violencia que ellos ejerzan, él pueda suspender las elecciones. La multitudinaria ‘Marcha del silencio’ del domingo pasado mostró lo que podemos hacer y cómo hacerlo: sin buses, sin almuerzos, sin pagos y sin violencia. Ciertamente, la resistencia civil y democrática que toca comenzar a ejercer ante el dictador no puede caer en las provocaciones que los violentos quieren que se den para beneficiar la agenda autoritaria de Petro.

Sí, no pagar impuestos o un paro nacional son dos acciones que tienen que estar listas para el momento en que el dictador colombiano muestre su carta final, que es suspender las elecciones. Es más, la del no pago de impuestos se puede empezar a utilizar gradualmente, en respuesta a las acciones de dictador que él emprenda.

Bogotá. Junio 15 de 2025. Cientos de personas se movilizan desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar en la convocada 'marcha del silencio', en rechazo al atentado del Senador Miguel Uribe y los actos de violencia que enfrenta el país. (Colprensa - Catalina Olaya)

No seamos ingenuos. Esto está orquestado y quieren crear un caos que facilite esa suspensión de las elecciones. Sin embargo, la gran medida final de resistencia civil se debe dar cuando haga pública la decisión, que ya tomó en su loca cabeza, de quedarse. Ahí si, citaremos a esos cientos de miles de colombianos, a tomarnos pacíficamente el palacio de Nariño, para sacarlo del poder. La vicepresidenta debe acabar el período presidencial.

Los violentos y los dictadores del continente y de afuera, tienen agenda que -oh sorpresa- tiene un beneficiario, el dictador de Colombia. No nos dejemos provocar. Nos están probando. Resistencia civil democrática y pacífica que muestre lo que somos, para que cuando nos toque sacar al dictador del poder el mundo sepa la razón: defender la libertad y la democracia de Colombia.