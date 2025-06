Colombiana se viralizó por pedir que no den limosnas, y dijo que ofreció empleo, pero nadie lo aceptó: “La gente prefiere pedir todo regalado”

La mujer se hizo viral en redes sociales al pedir que no den limosnas, pues la gente no quiere trabajar - crédito @ColombiaOscura_/X

Una situación particular ha comenzado a afectar a los empresarios en Colombia, debido a la falta de personal calificado y no calificado para ejecutar diferentes labores, ya sea en pequeñas y medianas empresas, aunque también las labores de campo. Esto fue lo que registró una mujer en sus redes sociales, donde se quejó por la falta de personal para trabajar.

Esto, a pesar de que las quejas en las calles son constantes —“la situación está muy difícil” o “no encontramos empleo”—. La empresaria pidió a los colombianos que no den limosna, pues, según dijo, las personas “prefieren pedir todo regalado hoy en día” en lugar de trabajar honestamente. Además, afirmó sentirse frustrada tras ofrecer oportunidades laborales y no recibir postulaciones.

FOTO DE ARCHIVO. Personas hacen fila para presentar sus solicitudes de empleo mientras buscan oportunidades de trabajo en Bogotá, Colombia, 31 de mayo, 2019. REUTERS/Luisa González

El punto de quiebre para la mujer se dio cuando aseguró que ofreció algunas vacantes de empleo para trabajar en su finca, pero fue ella, junto a su familia, quienes tuvieron que recoger la cosecha porque nadie quiso trabajar.

“Voy a decir lo que hace poquito reclamé y hoy voy a volver a recordar: no den limosna. Hace poco nos tocó en la finca coger los limones porque no había con quién trabajar en el campo, y hoy vuelve a pasar. No hay con quién trabajar en los restaurantes”, expuso inicialmente la empresaria.

Según explicó, las críticas son constantes por parte de quienes no aceptan las condiciones del empleo: “Que porque el transporte, que porque el horario... por todo”. También afirmó que “no hay con quién trabajar”, y enumeró los oficios que no ha logrado cubrir: “No hay meseros, no hay gente para la cocina, no hay gente para la logística. Entonces que el desplazamiento, que si salen tarde, que si me regañó…”.

FOTO DE ARCHIVO. Personas caminan frente a un letrero que dice Agencia de Empleo durante una feria de empleo en Bogotá, Colombia, 31 de mayo, 2019. REUTERS/Luisa González

Por último, lanzó una dura crítica a aquellos gobiernos que actualmente entregan subsidios y tienen a las personas sumidas en una posición de pereza absoluta: “Entonces la gente prefiere hoy en día pedir todo regalado que el mercadito, que la limosna y no quieren trabajar. Entonces no demos limosna, por favor, no den limosna, que trabajo sí hay”.

Las reacciones a sus declaraciones en redes sociales no tardaron en aparecer, pues muchos estuvieron de acuerdo con su posición, especialmente en ese tipo de actividades en las que la mano de obra no calificada es la más escasa: “Creo que todos estamos de acuerdo y nadie se había atrevido a decirlo”; “tiene esa boca llena de verdades mi señora, el tema de los trapitos cuidando carros también me tiene mamado”; “cuántos de acuerdo con esta gran colombiana y no son falta de oportunidades porque a Estados Unidos se van a lo mismo”, entre otros.

Por qué la mitad de los trabajadores planea dejar su empleo en 2026

EY reveló en el 8° Foro Anual de Gobierno Corporativo, encuentro realizado por el Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del Cesa, que cerca del 48% de quienes trabajan en Colombia evalúan dejar su puesto en 2026.

Las razones, según el informe presentado en el evento, giran principalmente en torno a expectativas salariales y el deseo de que sus ingresos acompañen la evolución en el costo de vida.

El 48% de los trabajadores en Colombia busca dejar su empleo debido a una brecha entre las empresas y sus equipo - crédito Alcaldía de Bogotá

El estudio Prioridades de las Juntas Directivas 2025 – Colombia identifica que solo un tercio de las compañías ha desarrollado políticas firmes para gestionar y retener talento. Esta falta de mecanismos efectivos para reconocer el desempeño y ajustar la remuneración impacta directamente en la motivación y compromiso de los empleados.

La distancia detectada entre lo que buscan los trabajadores y lo que las empresas ofrecen evidencia desafíos importantes para la gestión empresarial en el corto y mediano plazo.