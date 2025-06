Esta fue la reacción de Greeicy al enterarse de que Karol G incluyó su colaboración en ‘Tropicoqueta’: “No me lo creo”

Karol G y Greeicy grabaron canción que 'la Bichota' incluyó en su nuevo disco 'Tropicoqueta' - crédito @karolg y @greeicy/Instagram

Con gritos de emoción reaccionó Greeicy Rendón al ver el anuncio que publicó Karol G en su cuenta de Instagram en donde compartió con sus seguidores los nombres de las canciones que hacen parte de Tropicoqueta, álbum que sale al mercado el 20 de junio.

Dentro de las colaboraciones que “la Bichota” eligió como parte de este trabajo discográfico está Amiga mía, composición en la que unió su voz y talento al de la cantante caleña.

“O sea, no, yo estoy que no me lo creo, estoy feliz, agradecida, me tienen que entender“, comentó la también actriz.

Una instantánea reciente difundida por Karol G sacudió las redes sociales al mostrar parte del listado de canciones que compondrán su próximo disco, Tropicoqueta. Junto a la artista antioqueña, el tambor se convierte en símbolo de la intensidad y variedad de su nueva propuesta musical, según compartió la propia cantante. El repertorio incluye colaboraciones notables, aunque se reservó un tema sorpresa para la fecha del lanzamiento.

'Amiga mía' es el nombre de la colaboración entre Karol G y Greeicy - crédito @karolg y @greeicy/Instagram

Entre los nombres destacados figura Greeicy Rendón, quien no ocultó su entusiasmo tras enterarse de su participación en el esperado álbum de la llamada “la Bichota”. A través de sus redes sociales, Greeicy expresó con euforia y gritos de alegría la sorpresa que le generó este anuncio, afirmando que aún le cuesta asimilar la noticia.

Con este movimiento, Karol G busca mantener en alto la expectativa tras el impacto mundial de su trabajo anterior, Mañana será bonito, consolidando su posición como referente musical y promoviendo alianzas con otras figuras colombianas.

La colaboración entre Karol G y Greeicy titulada Amiga mía ha generado expectativa entre sus seguidores por la versatilidad que caracteriza a ambas artistas, según informó la disquera responsable del lanzamiento. Aunque no se ha confirmado el estilo definitivo de la canción, el título sugiere una posible inclinación hacia el pop romántico, aunque también se considera la posibilidad de que incorporen elementos de reguetón o mezclas de ritmos. La fecha de lanzamiento aún no se ha revelado, pero el anuncio ha provocado gran interés y especulación sobre el enfoque que tendrán tanto la letra como la producción musical.

Estas son todas las colaboración que tiene Karol G en su disco ‘Tropicoqueta’

La estrella colombiana tuvo a la expectativa a sus seguidores con la cuenta regresiva hacia el estreno de su próximo álbum, Tropicoqueta, previsto para el 20 de junio en todas las plataformas digitales y los éxitos que se podrán escuchar en él.

Esta es la lista de canciones en el nuevo álbum de Karol G - crédito @karolg/IG

Después del éxito arrollador de Mañana será bonito, que consolidó su posición como una de las voces femeninas más influyentes del reguetón a nivel global, Karol G regresa con una producción que promete una mezcla fresca de sonidos latinos, fusiones tropicales y letras cargadas de empoderamiento, nostalgia y desamor.

Pero con la publicación de las 20 canciones confirmó que el nuevo proyecto tendrá de todo un poco, pues hay música propia con nombres particulares, pero también artistas invitados a cantar con ella como Amiga Mía junto a Greeicy Rendón, FKN Movie con Mariah Angeliq y una colaboración con Manu Chao titulada Viajando Por El Mundo. Además, sorprenden nombres como Marco Antonio Solís y Eddy Lover en esta producción cargada de fusiones latinas y toques personales.

Sin embargo, hubo una situación que llamó la atención de la publicación y fue que la pista número 13 está vacía, no aparece nombre de ninguna canción y tampoco de un artista, lo que muchos seguidores interpretaron como un espacio dejado intencionalmente en suspenso porque podría tratarse de una sorpresa que próximamente revelara la cantante colombiana.

Karol G presentó 'Tropicoqueta' como una experiencia para explorar “poco a poco” - crédito @karolg/Instagram

Como era de esperarse se han generado múltiples teorías entre sus fans sobre qué artista podría acompañarla o qué sorpresa tiene reservada, dentro de ellas está la tan esperada colaboración que grabó Karol G con el vallenatero Silvestre Dangond, ya que ese tema se habría grabado hace un buen tiempo, pero no salió por diferentes temas personas de la artista.