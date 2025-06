Abelardo de la Espriella lanzó fuerte advertencia a Claudia López: “La arrodillé ante la justicia”

El abogado publicó un video en el que Claudia López se retracta públicamente, luego de que un fallo judicial la obligara a hacerlo en 2018 por declaraciones contra Uribe - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El empresario y abogado Abelardo de la Espriella publicó un mensaje en su cuenta oficial de X en el que anunció que iniciará acciones legales contra la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, por unas declaraciones sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El litigante recordó que ya había obligado a López a retractarse en el pasado por afirmaciones similares y advirtió que está dispuesto a repetir el proceso judicial si fuera necesario.

Aunque en el pasado ya se había visto obligada a retractarse, unas declaraciones entregadas por la precandidata presidencial durante una entrevista con la emisora La FM, en la mañana del 19 de junio de 2025, motivaron una nueva advertencia judicial por parte de De la Espriella.

En su publicación, De la Espriella escribió: “A Claudia López ya la arrodillé ante la justicia y tuvo que retractarse de sus falsas acusaciones contra el presidente Álvaro Uribe. Vaca ladrona no olvida el portillo: el desespero electoral la lleva a intentar nuevamente ganar visibilidad usando el nombre del gran colombiano para dañarlo, mentir y calumniar. La denunciaré de nuevo ante los tribunales para que vuelva a escarmentar, y lo haré tantas veces como sea necesario. Porque sé que quien ha sido no dejará de ser, pero la justicia siempre será el camino”.

El abogado Abelardo de la Espriella anunció en su cuenta de X que iniciará acciones legales contra Claudia López por sus recientes declaraciones sobre Álvaro Uribe Vélez - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Estas fueron las palabras de Claudia López en contra del expresidente Uribe

El mensaje estuvo acompañado por un video que contiene la retractación oficial que hizo Claudia López en 2018, luego de un fallo judicial que la obligó a corregir públicamente unas declaraciones sobre Uribe Vélez, que en ese momento fungía como senador de la República, contenidas en el libro El Nobel, escrito por la periodista y actual candidata a la Presidencia Vicky Dávila.

En ese entonces, la exalcadesa afirmó que el expresidente había promovido y utilizado grupos paramilitares para enriquecerse y eliminar a sus rivales políticos, por lo que se le ordenó una rectificación por considerar que no había pruebas judiciales que respaldaran tales afirmaciones.

En el video difundido por De la Espriella, se escucha a López declarar: “En cumplimiento de lo determinado (...) me permito manifestar que mis afirmaciones realizadas en la entrevista que di (...) en donde manifesté que el senador Álvaro Uribe Vélez ayudó, promovió y fue militante de grupos paramilitares, los que utilizó para sus particulares intereses y enriquecerse y eliminar a sus competidores políticos no cuentan con fundamento judicial admisible y, por lo tanto, no son ciertos jurídicamente”.

Claudia López dijo en el pasado Álvaro Uribe "ayudó, promovió y fue militante de grupos paramilitares" - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El antecedente legal tuvo lugar cuando López fungía como senadora y fue señalada por el abogado de difamar sin pruebas al entonces senador Álvaro Uribe Vélez. Tras una demanda interpuesta por De la Espriella, el juzgado le dio la razón y estableció que la lideresa política debía retractarse públicamente, en un hecho que el abogado celebró como una victoria para su cliente.

Según lo registrado por el diario El Tiempo, De la Espriella afirmó en ese momento que “es un precedente muy importante para el presidente Uribe porque de alguna manera reivindica su lucha durante tantos años para defenderse de los injustos ataques que padece todo el tiempo por parte de sus detractores”.

Abelardo de la Espriella se fue en contra de la exalcaldesa Claudia López luego de sus declaraciones en contra de Álvaro Uribe - crédito @delaespriella_style - @claudialopezcl/Instagram

Claudia López volvió a referirse en contra del exmandatario

No obstante, las nuevas declaraciones de Claudia López, que motivaron el anuncio de una nueva demanda, se produjeron durante una entrevista, en la que la exalcaldesa expresó su decepción con el presidente Gustavo Petro, que respaldó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022.

López relató que originalmente apoyaba a Sergio Fajardo en la primera vuelta, pero tras su derrota, optó por votar por Petro ante el contraste entre “la derecha o la promesa de cambio”; sin embargo, calificó su decisión como un error, señalando que Petro ha incumplido sus promesas y adoptó actitudes autoritarias.

Para argumentar su postura, López hizo una comparación con los votantes del líder del partido Centro Democrático. En sus palabras: “Yo sí creo, así como los votantes de Álvaro Uribe, en su momento, no votaron para que Álvaro Uribe matara a 6.400 jóvenes y los disfrazara de guerrilleros, pues yo tampoco voté para que un presidente se abrogue poderes que no tiene, desconozca al Senado cuando no le gusta sus decisiones y no le cumpla a los colombianos”.

Durante la entrevista, Claudia López expresó su decepción con Gustavo Petro y comparó su decisión de voto con la de quienes apoyaron a Uribe en el pasado - crédito Alcaldía de Bogotá

Esta afirmación reactivó las tensiones en torno a las responsabilidades del expresidente Uribe durante su mandato y provocó la inmediata respuesta de De la Espriella.

El número de 6.400 víctimas mencionadas por López hace alusión a las investigaciones adelantadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que documenta ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el contexto del conflicto armado, conocidas como ‘falsos positivos’. No obstante, es importante señalar que el expresidente no ha sido condenado por estos hechos, y su vínculo con los mismos es materia de debate en distintos escenarios jurídicos y políticos.