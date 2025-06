Sergio Fajardo se fue en contra de Gustavo Petro por cuestionar a sus ministros: " Es simplemente una víctima más de la traición del gabinete que él mismo eligió"

El líder político reaccionó a los señalamientos del mandatario contra sus ministros, afirmando que el presidente enfrenta las consecuencias de haber seleccionado a quienes ahora culpa por el bajo desempeño - crédito Colprensa.

Durante la noche del martes, en una sesión del consejo de ministros que fue emitida por plataformas oficiales, el presidente Gustavo Petro criticó con dureza a su equipo de gobierno.

Petro Lles reprochó a sus ministros por la baja ejecución de recursos en territorios históricamente excluidos y calificó la situación como una forma de “traición” a los compromisos adquiridos con las regiones.

Sergio Fajardo reaccionó a las declaraciones del presidente Petro y criticó la forma en que responsabilizó a su equipo de gobierno por la ejecución presupuestal.

En su mensaje, Fajardo señaló la contradicción de culpar a quienes él mismo designó: “Es simplemente una víctima más de la traición del gabinete que él mismo eligió”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En su cuenta de X, Sergio Fajardo cuestionó la postura del presidente Petro frente a los bajos niveles de inversión en regiones como Chocó, y lo acusó de evadir su responsabilidad al culpar a su propio equipo de trabajo. A su juicio, el mandatario actúa como si fuera ajeno a las decisiones de su propio Gobierno.

“Vuelve y juega. El presidente Petro, al parecer, es el único que no tiene responsabilidad en la falta de inversión en el Chocó. Es simplemente una víctima más de la traición del gabinete que él mismo eligió y que, tres años después, apenas le informa que no ha habido avances en las zonas que más lo necesitan. Y lo que falta…”, escribió el exgobernador de Antioquia por medio de una publicación en su cuenta de la red social X.

Sergio Fajardo criticó a Gustavo Petro por su regaño a sus ministros - crédito @sergio_fajardo

Junto con su publicación en redes, Sergio Fajardo compartió un fragmento de una entrevista que concedió a Caracol Radio, en la que se refirió al comportamiento del presidente durante el consejo de ministros. En ese espacio, criticó el tono utilizado por Petro hacia su gabinete y la forma en que expuso el tema ante la opinión pública.

“Lo que veíamos ayer en el Consejo de Ministros, cuando el presidente, supuestamente muy furioso porque en el Chocó no habían invertido lo que él quería, irrespetó a todos los miembros del Consejo de Ministros, los insultó, los maltrató”, comentó el político paisa en este espacio.

En la misma entrevista, Fajardo hizo referencia a declaraciones del mandatario sobre supuestas amenazas y conspiraciones en su contra.

Junto con su publicación en redes, Sergio Fajardo compartió un fragmento de una entrevista que concedió a Caracol Radio, en la que se refirió al comportamiento del presidente durante el consejo de ministros. En ese espacio, criticó el tono utilizado por Petro hacia su gabinete y la forma en que expuso el tema ante la opinión pública - crédito Jesús Aviles/Infobae

“Porque con un delirio que lo van a matar, que le están haciendo un golpe… Así no se puede gobernar este país. Entonces, si a mí no me gustara el gobernador del Magdalena, entonces no vengo al Magdalena. Esa es la descripción de una forma caótica, delirante, y lo estoy diciendo con conciencia acerca de una persona que conduce un país”, dijo.

Fajardo cerró su intervención asegurando que, en caso de llegar a la Presidencia, gobernaría con respeto institucional y transparencia, sin importar las diferencias políticas con autoridades locales. “Tenga la certeza que yo me siento con quien sea gobernador, alcalde de cualquier municipio y nos sentamos a trabajar y lo voy a respetar, pero vamos a jugar en una cancha donde todo lo que hacemos se ve, pero así voy a gobernar yo”, afirmó.

El reclamo del presidente se produjo mientras Natalia Molina, directora del Departamento Nacional de Planeación, exponía ante el gabinete diversos mapas y gráficos que ilustraban cómo se ha distribuido la inversión pública del Presupuesto General de la Nación entre 2010 y 2025, con énfasis en las asignaciones por regiones.

El reclamo del presidente se produjo mientras Natalia Molina, directora del Departamento Nacional de Planeación, exponía ante el gabinete diversos mapas y gráficos que ilustraban cómo se ha distribuido la inversión pública del Presupuesto General de la Nación entre 2010 y 2025, con énfasis en las asignaciones por regiones - crédito REUTERS/Sebastian Marmolejo

Durante su intervención, Natalia Molina mostró un mapa que, según explicó, reflejaba una alta concentración de recursos públicos en zonas como Bogotá, Antioquia y Cali. En contraste, departamentos como Chocó y Guainía figuraban con indicadores en rojo, lo que señalaba bajos niveles de asignación presupuestal desde el Gobierno nacional.

En medio de la presentación, el presidente interrumpió a la directora del DNP y se dirigió al gabinete para señalar que la distribución mostrada no correspondía con lo pactado en el acuerdo de paz del gobierno de Juan Manuel Santos. Según dijo, ese compromiso contemplaba priorizar recursos en las regiones más afectadas por el conflicto armado, algo que, a su juicio, no se ha cumplido.