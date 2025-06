“Nos quitaron el pasaporte y nos obligaron a prostituirnos”: así operaba red de trata liderada por madre e hijo colombianos en Hong Kong

La extradición de madre e hijo marca un importante avance en la cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos - crédito @DirectorPolicia / X

“Vivíamos en un cuarto de tres por tres, trabajábamos de noche y no podíamos guardar ni una moneda. Cada vez que intentábamos rebelarnos, nos golpeaban o amenazaban a nuestras familias en Colombia”.

Así recuerda una de las víctimas lo que vivió en Hong Kong, tras ser engañada por una red transnacional de trata de personas liderada por dos colombianos: Renzo Hiklis Rangel Prentt y su madre, Flor de María Prentt de Rangel.

El caso, que dejó al descubierto una estructura criminal con alcance global, afecta a por lo menos cinco mujeres de Barranquilla, entre ellas, una menor de 16 años.

“Me prometieron trabajo como manicurista en París. Solo me di cuenta que iba para Asia cuando estaba haciendo escala. En Hong Kong me golpearon y me quitaron todo. Me dijeron que tenía que pagar 18.000 dólares con mi cuerpo”, denunció otra de las sobrevivientes en el medio Blu Radio.

Uno de los testimonios más estremecedores relata cómo una víctima logró escapar tras olvidar su pasaporte en un taxi, lo que permitió que el consulado colombiano la contactara y facilitara su rescate.

Otra joven contó también al medio citado que, tras enfrentar a Renzo Hiklis —quien usaba el alias de “Dany”—, su hermano fue agredido en Barranquilla como represalia.

Las mujeres fueron captadas entre 2006 y 2007 con promesas de empleos en Europa, pero al llegar al aeropuerto fueron desviadas a Hong Kong, donde eran forzadas a ejercer la prostitución bajo condiciones inhumanas y de esclavitud.

Una de las víctimas relató que era golpeada si intentaba resistirse y que debía trabajar todas las noches, mientras le confiscaban hasta el último centavo - crédito iStock

La extradición de Renzo Hiklis Rangel Prentt y Flor de María Prentt de Rangel

Ahora, casi dos décadas después, Hiklis Rangel y su madre han sido extraditados desde Miami a Barranquilla para cumplir una condena de 26 años de prisión por los delitos de trata de personas agravada, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público.

La red criminal que lideraban operaba desde hace más de una década y utilizaba documentación falsa, como pasaportes y permisos migratorios adulterados, para sacar a las víctimas del país.

El director general de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, reveló que la organización llegó a generar hasta 25.000 dólares por cada víctima trasladada al continente asiático.

Las víctimas eran engañadas con ofertas de empleo, pero al llegar a Asia eran sometidas a explotación sexual extrema - crédito @DirectorPolicia / X

“Este caso representa un ejemplo claro del fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado”, afirmó Triana en su cuenta de X.

Agregó que con estas capturas ya son 139 extradiciones realizadas por Colombia en lo que va de 2025.

Los dos tenían tarjeta roja de Interpol

Gracias a una notificación roja de Interpol emitida en 2010, las autoridades colombianas y estadounidenses lograron la captura de los acusados, considerados durante años como objetivos prioritarios y entre los colombianos más buscados del mundo.

Las víctimas, muchas de ellas jóvenes sin recursos y en situación de vulnerabilidad, eran contactadas con ofertas laborales falsas.

Una vez en Hong Kong, sus documentos eran retenidos y eran sometidas a largas jornadas nocturnas en establecimientos de explotación sexual.

Flor de María Prentt, además, fue identificada como la encargada de conseguir identidades falsas para sacar ilegalmente a menores del país.

La entonces procuradora general Margarita Cabello alertó en 2024 sobre el alarmante aumento de estos delitos: entre 2020 y 2023 se registraron 709 casos de trata de personas en Colombia, con un crecimiento del 400 % en los casos de menores entre 12 y 17 años.

Una compleja red criminal dedicada al traslado de mujeres hacia Asia para trabajos forzados se desarticuló tras la extradición de sus principales líderes hacia Colombia - @DirectorPolicia / X

“Este delito es sufrimiento humano en su forma más despiadada”, sentenció Cabello.

Renzo Hiklis cumple actualmente su pena en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, mientras su madre, Flor de María Prentt, espera ser trasladada a una cárcel de mujeres.

El caso, que finalmente llega a una condena firme tras años de lucha judicial, se ha convertido en un símbolo del drama de la trata de personas en Colombia y de los desafíos aún vigentes en la protección de las víctimas.